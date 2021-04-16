Бывший глава Минфина порекомендовал вложения в облигации частных компаний или федерального займа (ОФЗ) отметив, что спекулировать на акциях или курсе валют сложнее и этим необходимо заниматься регулярно.

С чего всё началось Экс-министр экономики России раскрыл, куда лучше вложить деньги В последние месяцы был большой переток клиентов из банков на фондовый рынок, брокерские компании или в те же банки, но в качестве брокера на рынке ценных бумаг. URA.Ru вчера в 05:55