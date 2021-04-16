Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Видео
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Экономика сегодня

Бывший министр экономики Нечаев порекомендовал вложения в акции и облигации

Бывший глава Минфина порекомендовал вложения в облигации частных компаний или федерального займа (ОФЗ) отметив, что спекулировать на акциях или курсе валют сложнее и этим необходимо заниматься регулярно.В источнике
Экономика сегодня
ФАН
Московский Комсомолец
РБК
ПРАЙМ
Sputnik Таджикистан
Телеканал 360°
Центральная Служба Новостей
Общественная служба новостей
IrkutskMedia
ИА Красная Весна
Территория новостей
МИР 24
Life.ru
Lenta.ru
Ридус
Цензуры.Нет
News.ru
Известия
SevastopolMedia.ru
РИА Новости
Стерлеград
Рамблер
URA.Ru
Деловое.ТВ
С чего всё началось

Экс-министр экономики России раскрыл, куда лучше вложить деньги

В последние месяцы был большой переток клиентов из банков на фондовый рынок, брокерские компании или в те же банки, но в качестве брокера на рынке ценных бумаг.
URA.Ruвчера в 05:55

Подробнее о событии

Бывший министр экономики России назвал лучший способ вложить деньги

Lenta.ruвчера в 11:11

Экс-министр экономики России назвал лучший способ вложить деньги

ПРАЙМвчера в 10:51

Бывший министр экономики РФ назвал лучший способ вложить деньги

Известиявчера в 07:49

Бывший министр экономики Нечаев порекомендовал вложения в акции и облигации

Экономика сегоднявчера в 08:06

Бывший министр экономики Нечаев пояснил, куда лучше вкладывать деньги

Московский Комсомолецвчера в 08:13

Бывший министр экономики России назвал лучший способ вложить деньги

РИА Новостивчера в 06:39

Экс-министр экономики России раскрыл, куда лучше вложить деньги

URA.Ruвчера в 05:55
Интересное

ФСБ показала видео задержания в Санкт-Петербурге украинского консула

Как ранее сообщили корреспонденту "РГ" в Центре общественных связей ФСБ, сотрудник украинского консульства был задержан с поличным в Санкт-Петербурге во время его встречи с гражданином России.
Российская газета10:27

Премьерный показ фильма Данилы Козловского «Чернобыль» состоялся в Москве

Премьера фильма актёра и режиссера Данилы Козловского "Чернобыль", основанного на реальной истории команды добровольцев-ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС, состоялась в столичном киноцентре "Октябрь".
Атомная энергия 2.015 апреля в 00:09