Бывший министр экономики России назвал лучший способ вложить деньги
Бывший министр экономики России Андрей Нечаев посоветовал вкладывать деньги в ценные бумаги. Об этом он рассказал в интервью URA.RU. По его словам, их рынок — это надежный инструмент, с помощью которого можно получить неплохие результаты.В источнике
С чего всё началось
Экс-министр экономики России раскрыл, куда лучше вложить деньги
В последние месяцы был большой переток клиентов из банков на фондовый рынок, брокерские компании или в те же банки, но в качестве брокера на рынке ценных бумаг.
URA.Ru05:55