Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Видео
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
РИА Новости

Бывший министр экономики России назвал лучший способ вложить деньги

Бывший министр экономики России Андрей Нечаев посоветовал вкладывать деньги в ценные бумаги. Об этом он рассказал в интервью URA.RU. По его словам, их рынок — это надежный инструмент, с помощью которого можно получить неплохие результаты.В источнике
РИА Новости
ФАН
Московский Комсомолец
ПРАЙМ
Sputnik Таджикистан
Телеканал 360°
Центральная Служба Новостей
Общественная служба новостей
IrkutskMedia
ИА Красная Весна
Экономика сегодня
МИР 24
Lenta.ru
Ридус
Цензуры.Нет
News.ru
Известия
Рамблер
URA.Ru
Деловое.ТВ
С чего всё началось

Экс-министр экономики России раскрыл, куда лучше вложить деньги

В последние месяцы был большой переток клиентов из банков на фондовый рынок, брокерские компании или в те же банки, но в качестве брокера на рынке ценных бумаг.
URA.Ru05:55

Подробнее о событии

Бывший министр экономики России назвал лучший способ вложить деньги

Lenta.ru11:11

Экс-министр экономики России раскрыл, куда лучше вложить деньги

URA.Ru05:55

Бывший министр экономики Нечаев пояснил, куда лучше вкладывать деньги

Московский Комсомолец08:13

Бывший министр экономики Нечаев порекомендовал вложения в акции и облигации

Экономика сегодня08:06

Бывший министр экономики РФ назвал лучший способ вложить деньги

Известия07:49

Бывший министр экономики России назвал лучший способ вложить деньги

РИА Новости06:39

Экс-министр экономики России назвал лучший способ вложить деньги

ПРАЙМ10:51
Интересное

Минэнерго поддержало введение временных ограничений на экспорт бензина

Вице-премьер РФ Александр Новак ранее в пятницу сообщил журналистам, что в правительстве сейчас обсуждается предложение о временном запрете на экспорт ряда нефтепродуктов для стабилизации ситуации на внутреннем рынке и Минэнерго готово поддержать введение такой меры на определённый срок.
РИА Новости11:13

Лавров: Послу США рекомендовано отправиться для консультаций в Вашингтон

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая на пресс-конференции 16 апреля, рассказал про итоги встречи посла США в Москве Джона Салливана с помощником президента РФ Юрием Ушаковым.
Российская газета11:51