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РИА Новости

Бывший министр экономики России назвал лучший способ вложить деньги

Бывший министр экономики России Андрей Нечаев посоветовал вкладывать деньги в ценные бумаги. Об этом он рассказал в интервью URA.RU. По его словам, их рынок — это надежный инструмент, с помощью которого можно получить неплохие результаты.В источнике
РИА Новости
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Деловое.ТВ
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Экс-министр экономики России раскрыл, куда лучше вложить деньги

В последние месяцы был большой переток клиентов из банков на фондовый рынок, брокерские компании или в те же банки, но в качестве брокера на рынке ценных бумаг.
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Бывший министр экономики России назвал лучший способ вложить деньги

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Экс-министр экономики России раскрыл, куда лучше вложить деньги

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