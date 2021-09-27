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Бывший министр экономики Украины Суслов предупредил страну о наступлении тяжелого кризиса

Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов предупредил о непростых временах для страны.
РИА Новости
По словам эксперта, Запад признает, что «Газпром» в полном объеме выполняет все действующие контракты по поставкам газа в Европу.
Известия
В то же время киевские власти не желают вести переговоры с правительством России о возврате к прямым закупкам топлива у «Газпрома».
Известия
Москва и Киев в конце 2019 года договорились о продолжении транзита газа через территорию Украины.
РИА Новости

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