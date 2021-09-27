Акции протеста с требованиями освобождения военнопленных и гражданских лиц провели представители армянской общины США перед посольствами Азербайджана и Турции в Вашингтоне 27 сентября, сообщил Армянский Национальный комитет Америки (ANCA) на своей странице в Facebook.
Невский сыграл в «Нападении на Рио Браво» реально существовавшего исторического персонажа - полковника Лейб-Гвардии Российской Империи Ивана Турчанинова, который переехал в 1856 году в Северную Америку и позднее стал одним из героев Гражданской войны в США.