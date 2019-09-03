Политика
Газета.RuБывший министр экономики Украины озвучил потери от блокады Крыма
Экс-министр экономики Украины Виктор Суслов заявил, что экономические потери Украины от блокады Крыма составили около $1 млрд. Об этом сообщают украинские СМИ. По его словам, идея блокады полуострова была ошибочной, так как она понесла убытки для украинской стороны, а России принесла прибыль.
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с чего всё началось
Украинская экономика ежегодно теряет более миллиарда долларов из-за блокады Крыма, заявил бывший министр экономики Украины Виктор Суслов в эфире телеканала "112 Украина".Life.ru00:06
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Украина потеряла миллиард долларов на блокаде Крыма, - экс-министр экономики Украины
Накануне.Ruвчера в 02:45
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Официальный курс евро снизился на 21 копейку
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 21,21 копейки - до 73,1726 рубля, курс доллара увеличился на 13,38 копейки - до 66,6235 рубля, следует из данных Банка России.
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Авто
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Происшествия
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Lenta.ru 05:26
Экономика
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Китайское приложение делает из пользователей смартфонов кинозвёзд
Приложению понадобится всего один снимок (хватит обычного селфи) и примерно 8-10 секунд времени на обработку фрагмента фильма, сериала или видеоигры.
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Специалисты составили перечень из более чем 20 продуктов, которые способствуют расщеплению вредного висцерального жира на животе и улучшают работу кишечника.
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Происшествия
В Мурманской области в тундре нашли тело туриста из Петербурга
Следователи в Мурманской области выясняют обстоятельства гибели туриста из Санкт-Петербурга, тело которого было обнаружено в Ловозерской тундре спустя месяц поисков, рядом с телом все это время находилась собака мужчины, сообщили журналистам в СУСК РФ по региону.
РИА Новости 06:20
Политика
Сванидзе назвал приговор блогеру Синице заслуженным
Член Совета по правам человека, журналист Николай Сванидзе заявил, что считает приговор блогеру Владиславу Синице, осужденному на 5 лет за признанный экстремистским твит, справедливым, хоть и "жестковатым".
Московский Комсомолец 04:41
Происшествия
СК попросил перевести Егора Жукова и Сергея Фомина под домашний арест
Следственный комитет России попросил перевести под домашний арест фигурантов дела о массовых беспорядках 27 июля Егора Жукова и Сергея Фомина, сообщается на сайте ведомства.
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Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов сообщил о беременности жены
Избранницей спортсмена стала вторая вице-мисс России-2014 Анастасия Костенко. В июле того же года у пары родилась дочь.
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Мэр Москвы Сергей Собянин во вторник открыл транспортную развязку на пересечении МКАД с Бесединским шоссе на юге города.
ТАСС 05:19
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Экс-глава аппарата уполномоченного по правам человека в РФ Иван Соловьев объявил о расставании со своей супругой — депутатом Госдумы РФ Натальей Поклонской.
АБН вчера в 06:11
Происшествия
Обнаружены тела 25 погибших пассажиров затонувшего в Калифорнии судна
Спасатели обнаружили тела 25 погибших пассажиров прогулочного судна Conception, затонувшего у берегов острова Санта-Крус в Калифорнии после вспыхнувшего на борту пожара.
RT на русском 01:37
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Первый президент Крыма находится в коме после инсульта
По словам Мешковой, 1 сентября первый президент Крыма вместе с супругой прибыли в Турцию на отдых.
Севастополь.ру вчера в 07:29
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Четыре человека погибли в массовом ДТП под Воронежем
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Пенсионный фонд России (ПФР) предложил поднять пороговую сумму пенсионных накоплений, ниже которой пенсионер будет получать всю сумму накопленной пенсии единовременно, а не в виде ежемесячных выплат.
РБК 01 сентября в 17:00
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Кипр досрочно погасил долг перед Россией
Долг был погашен досрочно по сниженной ставке. Ранее Россия может смягчить условия погашения Кипром кредита в размере €2,5 млрд.
Газета.Ru вчера в 12:31
Политика
Россияне сочли США главным источником террористической угрозы
Большинство россиян (53%) назвали маловероятными террористические атаки на российских граждан.
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Экономика
В России резко дешевеет пшено и дорожает гречка
Гендиректор компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко заявил, что в последние недели на российском рынке круп наблюдается падение оптовых цен на пшено и рис.
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