с чего всё началось

Экс-министр экономики Украины Виктор Суслов заявил, что экономические потери Украины от блокады Крыма составили около $1 млрд. Об этом сообщают украинские СМИ. По его словам, идея блокады полуострова была ошибочной, так как она понесла убытки для украинской стороны, а России принесла прибыль.

Финансы Официальный курс евро снизился на 21 копейку Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 21,21 копейки - до 73,1726 рубля, курс доллара увеличился на 13,38 копейки - до 66,6235 рубля, следует из данных Банка России.

Политика Лукашенко заявил, что Белоруссия не будет размещать ракеты Президент Белоруссии считает, что появление таких ракет в Европе вызовет рост напряженности на континенте и даст старт новому витку в гонке вооружений, которая, по мнению Лукашенко, уже началась и стремительно идет.

Экономика Иностранцам разрешат покупать землю на Украине Гончарук добавил, что для этого иностранцы должны регистрировать юридическое лицо и платить налоги на Украине.

Политика Путин отреагировал на ситуацию с оскорблением жителей Тулуна Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию с оскорблениями пострадавших от паводка жителей города Тулун Иркутской области, которые якобы прозвучали со стороны главы пресс-службы правительства региона Ирины Алашкевич.

Кино В Москве умерла актриса Зинаида Славина В Москве после продолжительной болезни скончалась актриса театра и кино Зинаида Славина.

Происшествия Впавшая в кому в Турции российская студентка умерла 19-летняя студентка из Москвы скончалась в НИИ Склифосовского вечером в понедельник, 2 сентября.

Экономика Акции «Сургутнефтегаза» подорожали на 20% Быстрый рост цен на акции «Сургутнефтегаза» продолжается второй день подряд. В понедельник, 2 сентября, они подорожали более чем на 12%.

Интернет Китайское приложение делает из пользователей смартфонов кинозвёзд Приложению понадобится всего один снимок (хватит обычного селфи) и примерно 8-10 секунд времени на обработку фрагмента фильма, сериала или видеоигры.

Общество Названы помогающие избавиться от жира на животе продукты Специалисты составили перечень из более чем 20 продуктов, которые способствуют расщеплению вредного висцерального жира на животе и улучшают работу кишечника.

Происшествия В Мурманской области в тундре нашли тело туриста из Петербурга Следователи в Мурманской области выясняют обстоятельства гибели туриста из Санкт-Петербурга, тело которого было обнаружено в Ловозерской тундре спустя месяц поисков, рядом с телом все это время находилась собака мужчины, сообщили журналистам в СУСК РФ по региону.

Политика Сванидзе назвал приговор блогеру Синице заслуженным Член Совета по правам человека, журналист Николай Сванидзе заявил, что считает приговор блогеру Владиславу Синице, осужденному на 5 лет за признанный экстремистским твит, справедливым, хоть и "жестковатым".

Происшествия СК попросил перевести Егора Жукова и Сергея Фомина под домашний арест Следственный комитет России попросил перевести под домашний арест фигурантов дела о массовых беспорядках 27 июля Егора Жукова и Сергея Фомина, сообщается на сайте ведомства.

Шоу-бизнес Дмитрий Тарасов сообщил о беременности жены Избранницей спортсмена стала вторая вице-мисс России-2014 Анастасия Костенко. В июле того же года у пары родилась дочь.

Транспорт Собянин открыл развязку МКАД с Бесединским шоссе на юге Москвы Мэр Москвы Сергей Собянин во вторник открыл транспортную развязку на пересечении МКАД с Бесединским шоссе на юге города.

Шоу-бизнес Муж Натальи Поклонской объявил о расставании с ней Экс-глава аппарата уполномоченного по правам человека в РФ Иван Соловьев объявил о расставании со своей супругой — депутатом Госдумы РФ Натальей Поклонской.

Происшествия Обнаружены тела 25 погибших пассажиров затонувшего в Калифорнии судна Спасатели обнаружили тела 25 погибших пассажиров прогулочного судна Conception, затонувшего у берегов острова Санта-Крус в Калифорнии после вспыхнувшего на борту пожара.

Политика Первый президент Крыма находится в коме после инсульта По словам Мешковой, 1 сентября первый президент Крыма вместе с супругой прибыли в Турцию на отдых.

Происшествия Четыре человека погибли в массовом ДТП под Воронежем Четыре человека погибли, еще двое пострадали при столкновении четырех легковушек и грузовика на федеральной трассе М-4 «Дон» в Павловском районе Воронежской области.

Авто АвтоВАЗ предоставляет скидки при покупке легковушек LADA в сентябре При покупке любой версии внедорожника Lada 4x4 действует программа «Осеннее предложение», позволяющая сэкономить 30 тысяч рублей.

Экономика Пенсионный фонд предложил новый механизм выплат накопительных пенсий Пенсионный фонд России (ПФР) предложил поднять пороговую сумму пенсионных накоплений, ниже которой пенсионер будет получать всю сумму накопленной пенсии единовременно, а не в виде ежемесячных выплат.

Экономика Кипр досрочно погасил долг перед Россией Долг был погашен досрочно по сниженной ставке. Ранее Россия может смягчить условия погашения Кипром кредита в размере €2,5 млрд.

Политика Россияне сочли США главным источником террористической угрозы Большинство россиян (53%) назвали маловероятными террористические атаки на российских граждан.