Политика
Газета.RuБывший министр экономики Украины озвучил потери от блокады Крыма
Экс-министр экономики Украины Виктор Суслов заявил, что экономические потери Украины от блокады Крыма составили около $1 млрд. Об этом сообщают украинские СМИ. По его словам, идея блокады полуострова была ошибочной, так как она понесла убытки для украинской стороны, а России принесла прибыль.
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с чего всё началось
Украинская экономика ежегодно теряет более миллиарда долларов из-за блокады Крыма, заявил бывший министр экономики Украины Виктор Суслов в эфире телеканала "112 Украина".Life.ru00:06
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Космос
Появилось видео с пролетающим над жерлом вулкана НЛО
Скотт Уоринг, эксперт в сфере уфологии, разместил в Сети ролик, на котором можно увидеть необычный НЛО, пролетающий над жерлом вулкана, расположенного в Мексике.
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В Ставропольском крае разбился штурмовик Су-25УБ
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Путин отреагировал на ситуацию с оскорблением жителей Тулуна
Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию с оскорблениями пострадавших от паводка жителей города Тулун Иркутской области, которые якобы прозвучали со стороны главы пресс-службы правительства региона Ирины Алашкевич.
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В горах Заполярья собака провела месяц рядом с погибшим хозяином
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Дмитрий Тарасов сообщил о беременности жены
Бывший полузащитник московского футбольного клуба "Локомотив" Дмитрий Тарасов на своей странице в Instagram рассказал, что они с супругой ждут второго ребенка.
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Новые медицинские специальности появятся в России
Ещё одну новую специальность анонсировала главный внештатный специалист – пластический хирург Минздрава РФ и Департамента здравоохранения Москвы Наталья Мантурова.
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Газета.Ru 07:59
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Новая коллекция британских марок Royal Mail будет посвящена Элтону Джону.
ИА InterMedia 05:14
Кино
В Москве умерла актриса Зинаида Славина
В Москве после продолжительной болезни скончалась актриса театра и кино Зинаида Славина.
Вести.Ru 06:17
Финансы
Курс доллара превысил 67 рублей
Курс доллара на Московской бирже поднялся на 0,33% и достиг 67,02 рубля, свидетельствуют данные торгов на 13:29 мск.
ТАСС 06:49
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Женщину госпитализировали после секса в московской гостинице
В Москве 39-летнюю женщину экстренно увезли в больницу после того, как она провела ночь со свои партнером в гостинице на Бакунинской улице, пишет РЕН ТВ.
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Гендиректор ЦСКА прокомментировал срыв трансфера Комличенко
Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал срыв сделки по переходу нападающего чешского футбольного клуба «Млада-Болеслав» Николая Комличенко.
RT на русском 05:47
Транспорт
Открыто движение еще по одному участку платной трассы М-11
"Сегодня открываем предпоследний, седьмой участок М-11, подчеркиваю предпоследний, кроме того, надеюсь, что до конца года откроем крайний участок", - сказал в ходе церемонии первый заместитель министра транспорта Иннокентий Алафинов.
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Мутко жёстко отчитал иркутского омбудсмена за бездействие
На совещании в Тулуне Мутко, которому местные бизнесмены пожаловались на то, что не могут получить выделенные федеральным центром деньги на восстановление разрушенных во время паводка строений и производств, грубо отчитал омбудсмена за бездействие.
REGNUM 07:31
Политика
«Американский газ» для Украины оказался физически на 100% российским
На Украине сегодня, 2 сентября, эксперты обсуждают состоявшуюся в Варшаве церемонию подписания соглашения о сотрудничестве в газовой сфере между Польшей, Украиной и США, практическим результатом которого, по мнению Киева, должна стать диверсификация газового рынка страны посредством налаживания поставок сжиженного газа через Польшу, передает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM вчера в 03:15
Политика
Лукашенко объяснил закрытие границы с Украиной
Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, почему Белоруссия закрыла границу с Украиной.
Известия 06:30
Политика
Советники лидеров «нормандской четвёрки» встретились в Берлине
Советники лидеров России, Украины, Германии и Франции завершили переговоры, проходившие в Берлине.
RT на русском вчера в 17:51
Авто
Группа ГАЗ показала новую «Газель»
Группа ГАЗ представила на выставке Comtrans 2019 (официально начнет работу в МВЦ «Крокус Экспо» 3 сентября) легкий коммерческий автомобиль нового поколения «Газель NN», сообщает ТАСС.
РБК вчера в 07:52
Экономика
Кипр досрочно погасил долг перед Россией
Долг был погашен досрочно по сниженной ставке. Ранее Россия может смягчить условия погашения Кипром кредита в размере €2,5 млрд.
Газета.Ru вчера в 12:31
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Розенбаум рассказал о своем состоянии после операции
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В Кемерове выпускницу медвуза осудили за убийство преподавателя
Как было установлено в суде, в мае 2019 года 31-летняя бывшая студентка вуза приехала в Кемерово для получения врачебного сертификата.
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Происшествия
Потерявшаяся 20 лет назад в электричке белоруска нашлась в России
RT на русском вчера в 14:04
Общество
В Беслане почтили память жертв теракта
Жители Беслана во вторник, 3 сентября, почтили память жертв теракта, произошедшего 15 лет назад в школе №1, жертвами которого стали 334 человека, из них 186 детей.
Известия 06:40
Шоу-бизнес
Микки Рурк напугал пользователей сети изменившимся до неузнаваемости лицом
После выхода шоу пользователи Twitter обратили внимание, что лицо Рурка изменилось до неузнаваемости.
Lenta.ru 07:58
Происшествия
В Тюмени девочке удалили опухоль с зубами и волосами внутри
У ребенка удалили тератому, в которой кроме жировой ткани содержались волосы и фрагменты зубов.
РИА Новости 03:10
Происшествия
В Москве задержали лидера Либертарианской партии России
В Москве задержан лидер незарегистрированной Либертарианской партии России (ЛПР) Сергей Бойко.
Коммерсантъ 08:01