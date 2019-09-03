с чего всё началось

Экс-министр экономики Украины Виктор Суслов заявил, что экономические потери Украины от блокады Крыма составили около $1 млрд. Об этом сообщают украинские СМИ. По его словам, идея блокады полуострова была ошибочной, так как она понесла убытки для украинской стороны, а России принесла прибыль.

Космос Появилось видео с пролетающим над жерлом вулкана НЛО Скотт Уоринг, эксперт в сфере уфологии, разместил в Сети ролик, на котором можно увидеть необычный НЛО, пролетающий над жерлом вулкана, расположенного в Мексике.

Политика Путин отреагировал на ситуацию с оскорблением жителей Тулуна Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию с оскорблениями пострадавших от паводка жителей города Тулун Иркутской области, которые якобы прозвучали со стороны главы пресс-службы правительства региона Ирины Алашкевич.

Шоу-бизнес Дмитрий Тарасов сообщил о беременности жены Бывший полузащитник московского футбольного клуба "Локомотив" Дмитрий Тарасов на своей странице в Instagram рассказал, что они с супругой ждут второго ребенка.

Здоровье Новые медицинские специальности появятся в России Ещё одну новую специальность анонсировала главный внештатный специалист – пластический хирург Минздрава РФ и Департамента здравоохранения Москвы Наталья Мантурова.

Политика Рада приняла закон об отмене депутатской неприкосновенности Верховная рада Украины внесла изменение в конституцию, приняв закон об отмене депутатской неприкосновенности с 1 января 2020 года.

Музыка В Великобритании выпустят марки с Элтоном Джоном Новая коллекция британских марок Royal Mail будет посвящена Элтону Джону.

Кино В Москве умерла актриса Зинаида Славина В Москве после продолжительной болезни скончалась актриса театра и кино Зинаида Славина.

Финансы Курс доллара превысил 67 рублей Курс доллара на Московской бирже поднялся на 0,33% и достиг 67,02 рубля, свидетельствуют данные торгов на 13:29 мск.

Происшествия Женщину госпитализировали после секса в московской гостинице В Москве 39-летнюю женщину экстренно увезли в больницу после того, как она провела ночь со свои партнером в гостинице на Бакунинской улице, пишет РЕН ТВ.

Футбол Гендиректор ЦСКА прокомментировал срыв трансфера Комличенко Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал срыв сделки по переходу нападающего чешского футбольного клуба «Млада-Болеслав» Николая Комличенко.

Транспорт Открыто движение еще по одному участку платной трассы М-11 "Сегодня открываем предпоследний, седьмой участок М-11, подчеркиваю предпоследний, кроме того, надеюсь, что до конца года откроем крайний участок", - сказал в ходе церемонии первый заместитель министра транспорта Иннокентий Алафинов.

Политика Мутко жёстко отчитал иркутского омбудсмена за бездействие На совещании в Тулуне Мутко, которому местные бизнесмены пожаловались на то, что не могут получить выделенные федеральным центром деньги на восстановление разрушенных во время паводка строений и производств, грубо отчитал омбудсмена за бездействие.

Политика «Американский газ» для Украины оказался физически на 100% российским На Украине сегодня, 2 сентября, эксперты обсуждают состоявшуюся в Варшаве церемонию подписания соглашения о сотрудничестве в газовой сфере между Польшей, Украиной и США, практическим результатом которого, по мнению Киева, должна стать диверсификация газового рынка страны посредством налаживания поставок сжиженного газа через Польшу, передает корреспондент ИА REGNUM.

Политика Лукашенко объяснил закрытие границы с Украиной Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, почему Белоруссия закрыла границу с Украиной.

Авто Группа ГАЗ показала новую «Газель» Группа ГАЗ представила на выставке Comtrans 2019 (официально начнет работу в МВЦ «Крокус Экспо» 3 сентября) легкий коммерческий автомобиль нового поколения «Газель NN», сообщает ТАСС.

Экономика Кипр досрочно погасил долг перед Россией Долг был погашен досрочно по сниженной ставке. Ранее Россия может смягчить условия погашения Кипром кредита в размере €2,5 млрд.

Происшествия В Кемерове выпускницу медвуза осудили за убийство преподавателя Как было установлено в суде, в мае 2019 года 31-летняя бывшая студентка вуза приехала в Кемерово для получения врачебного сертификата.

Общество В Беслане почтили память жертв теракта Жители Беслана во вторник, 3 сентября, почтили память жертв теракта, произошедшего 15 лет назад в школе №1, жертвами которого стали 334 человека, из них 186 детей.

Шоу-бизнес Микки Рурк напугал пользователей сети изменившимся до неузнаваемости лицом После выхода шоу пользователи Twitter обратили внимание, что лицо Рурка изменилось до неузнаваемости.

Происшествия В Тюмени девочке удалили опухоль с зубами и волосами внутри У ребенка удалили тератому, в которой кроме жировой ткани содержались волосы и фрагменты зубов.