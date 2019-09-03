Политика

Газета.RuГазета.RuБывший министр экономики Украины озвучил потери от блокады Крыма

Экс-министр экономики Украины Виктор Суслов заявил, что экономические потери Украины от блокады Крыма составили около $1 млрд. Об этом сообщают украинские СМИ. По его словам, идея блокады полуострова была ошибочной, так как она понесла убытки для украинской стороны, а России принесла прибыль.
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Украинская экономика ежегодно теряет более миллиарда долларов из-за блокады Крыма, заявил бывший министр экономики Украины Виктор Суслов в эфире телеканала "112 Украина
".
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