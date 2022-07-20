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Бывший министр финансов Сунак и глава МИД Трасс вышли в финал выборов премьера Британии

Итоги голосования объявил глава руководящего комитета Консервативной партии Грэм Брейди, сообщил телеканал Sky News
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Телеканал 360°
Как написали в Sky News, Сунак получил 137 голосов, в то время как Трасс — 113.
Pravda.Ru
Замминистра по международной торговле Пенни Мордонт выбыла из борьбы за пост премьера, набрав 105 голосов.
RT на русском
Джонсон, сменивший Терезу Мэй на посту премьера в 2019 году, 7 июля заявил об уходе с должности премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании.
РИА Новости

Подробнее о событии

Сунак и Трасс прошли в финал выборов премьера Великобритании
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Риши Сунак и Лиз Трасс вышли в финал борьбы за пост премьера Великобритании
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Сунак и Трасс вышли в финал выборов премьера Британии
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Сунак и Трасс вышли в финал борьбы за пост премьер-министра Британии
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