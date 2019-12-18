По версии Михайлова, от встречи с чеченским лидером на момент ввода войск в республику Ельцина отговорило его окружение. Вячеслав Михайлов работал министром по делам национальностей с июля 1995 года по март 1996 года.

с чего всё началось

В 1994 году президент Борис Ельцин должен был провести переговоры с лидером чеченских сепаратистов Джохаром Дудаевым, однако в последний момент встречу отменили, рассказал РБК экс-министр по делам национальностей Вячеслав Михайлов.

Бывший министр рассказал о срыве переговоров Ельцина и Дудаева

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