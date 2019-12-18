Михайлов добавил, что чеченская сторона согласилась с предложениями об отводе войск и выборах в республике, однако их условием была встреча Дудаева с Ельциным тет-а-тет.

с чего всё началось

Президент непризнанной Чеченской Республики Ичкерия (ЧРИ) Джохар Дудаев был вызволен из-под ареста в Боснии и Герцеговине, куда он прибыл с визитом в сентябре 1992 года, после звонка первого президента России Бориса Ельцина.

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