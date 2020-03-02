Общество
Rambler News ServiceБывший министр спорта Колобков назначен замглавы «Газпром нефти»
Совет директоров «Газпром нефти» назначил заместителем генерального директора компании по работе с федеральными органами власти бывшего министра спорта РФ Павла Колобкова, говорится в сообщении «Газпром нефти». Совет директоров также включил Колобковав в состав правления компании.
Читать в источнике
Оценить61
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7094 источника, обновлено в 23:25, Ашберн
Политика
Кадыров назвал план Трампа преступлением против мусульманского мира
Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал план по урегулированию палестино-израильского конфликта, предложенный президентом США Дональдом Трампом, преступлением против мусульманского мира.
Политика
В США сравнили непризнание Крыма и Прибалтики в СССР
Соединённые штаты не будут признавать Крым российским, как не признавали вхождение трёх прибалтийских республик в состав Советского Союза, заявил 2 марта журналистам постоянный представитель США при ОБСЕ Джеймс Гилмор.
Музыка
Россию на Евровидении 2020 представит группа Little Big
Политика
Bloomberg рассказал о новом распорядке работы правительства Мишустина
Время совещаний в правительстве России изменилось после назначения Михаила Мишустина на пост премьер-министра, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Энергетика
Нефть Brent подорожала на 3,16%
27 февраля стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года на бирже ICE в Лондоне снизилась более чем на 4% - до $49,66 за баррель.
Общество
В Госдуме раскритиковали идею ввести налог на собак
Введение налога на собак приведет к росту числа бездомных животных в России, считает глава комитета Государственной думы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.
Здоровье
В Петербурге госпитализированы 26 человек с подозрением на коронавирус
В понедельник, 2 марта, стало известно, что в Петербурге госпитализированы 26 человек с подозрением на коронавирус.
Происшествия
Прокурор попросил два года для срочника, избившего Шамсутдинова
Гособвинитель по делу срочника Руслана Мухатова, признавшегося в издевательствах над рядовым Рамилем Шамсутдиновым и еще семью сослуживцами в войсковой части поселка Горный в Забайкальском крае, попросил Читинский военный гарнизонный суд назначить Мухатову два года лишения свободы в колонии-поселении и штраф 30 тысяч рублей.
Наука
В США в возрасте 96 лет скончался физик Фримен Дайсон
Общество
Погибший на банной вечеринке знал об опасности сухого льда
Продавец сухого льда предупреждал мужа блогера Екатерины Диденко Валентина об опасности вещества - об этом стало известно сайту kp.ru.
Здоровье
Билл Гейтс сравнил коронавирус с пандемией испанского гриппа
Билл Гейтс сравнил стремительное распространение нового коронавируса по всему миру с эпидемией испанского гриппа 1918 года, который в XX веке унес жизни более 50 млн человек.
Общество
В Москве 24 человека госпитализированы с подозрением на коронавирус
В Москве было госпитализировано 24 человека после того, как столичные врачи подтвердили первый случай заболевание москвича китайским коронавирусом Covid-2019.
Биатлон
Этап Кубка мира по биатлону в Нове-Место пройдёт без зрителей
Чешское информационное агенство СТК сообщает о решении правительства государства провести этап Кубка мира по биатлону в Нове-Место без зрителей.
Политика
Путин оценил ситуацию с коронавирусом в России
Президент России Владимир Путин заявил, что "ситуация в целом под контролем", отвечая на вопрос о распространении коронавируса в стране.
Политика
Путин поручил создать при правительстве комиссию по русскому языку
Президент России Владимир Путин поручил до 15 июня создать при правительстве комиссию по русскому языку для проведения экспертизы словарей и справочников.
Экономика
Глава ЕЦБ увидела в коронавирусе угрозу для финансовых рынков
Президент Европейского центрального банка Кристин Лагард прокомментировала распространяющуюся по миру эпидемию коронавируса, указав ее как потенциальную угрозу для финансовых рынков.
Общество
Законопроект о зарплате врачей и учителей внесен в Госдуму
Законопроект о минимальной зарплате учителей и врачей внесли в Госдуму депутаты от КПРФ во главе с Геннадием Зюгановым, передает корреспондент ИА REGNUM 2 марта.
Происшествия
Погиб бывший замминистра обороны СССР Владимир Шуралев
Бывший замминистра обороны СССР Владимир Шуралев погиб на 85-м году жизни.
Армия и оружие
Названы главные преимущества российского Ту-95 над американским B-52
Историк военной авиации Николай Бордихин назвал главное преимущество российского ракетоносца Ту-95 перед американским бомбардировщиком В-52.
Политика
В Госдуму поступили поправки президента к Конституции
Президент России Владимир Путин внес в Госдуму поправки ко второму чтению законопроекта о внесении изменений в Конституцию.
Общество
TCS Group сообщила о выданном ордере на задержание Тинькова в Лондоне
В Лондоне после начала судебных слушаний со Службой внутренних доходов США (IRS) был выдан ордер на задержание основателя Тинькофф Банка Олега Тинькова.
Биатлон
Губерниев: Родченков подделал подписи в делах российских биатлонисток
Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков подделал подписи на документах по делу российских биатлонисток Ольги Вилухиной, Яны Романовой и Ольги Зайцевой, заявил телеведущий и комментатор Дмитрий Губерниев.
Экономика
Bloomberg: «Роснефть» заплатила $250 млн консультанту по Курдистану
Торговое подразделение «Роснефти» Rosneft Trading заплатило $250 млн неназванному консультанту, который помог ей заключить сделку по добыче нефти в Иракском Курдистане, сообщает Bloomberg со ссылкой на отчетность сингапурского подразделения «Роснефти».
Наука
Нос у собак оказался чувствителен к инфракрасному тепловому излучению
Политика
В Раде заговорили о желании сбросить на Москву атомную бомбу
Депутат отметил, что в случае противодействия можно было бы "швырнуть" на Москву атомную бомбу, поскольку это наиболее эффективный способ решить проблему.
Общество
Group-IB заявила об обнаружении фейковых сообщений о коронавирусе
Group-IB обнаружила более 9,5 тыс. фейковых голосовых сообщений о массовом заражении коронавирусом COVID-19 в Москве, заявили в компании.
Общество
Число жертв коронавируса в Китае достигло 2870
Общее число умерших от коронавируса COVID-19 в Китае достигло 2870 человек.
Культура
Мадонна во время выступления упала на сцене и расплакалась
Во время своего выступления в Париже американская поп-певица Мадонна рухнула на сцене и расплакалась.