Общество

Rambler News ServiceRambler News ServiceБывший министр спорта Колобков назначен замглавы «Газпром нефти»

Совет директоров «Газпром нефти» назначил заместителем генерального директора компании по работе с федеральными органами власти бывшего министра спорта РФ Павла Колобкова, говорится в сообщении «Газпром нефти». Совет директоров также включил Колобковав в состав правления компании.
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Бывший министр спорта Колобков стал заместителем гендиректора «Газпром нефти»

RT на русском12:04

Экс-министр спорта России Колобков получил должность в «Газпром нефти»

Газета.Ru11:45

Бывший министр спорта Колобков назначен замглавы «Газпром нефти»

Rambler News Service11:13

Бывший министр спорта Колобков вошел в правление «Газпром нефти»

Интерфакс11:28

Павел Колобков назначен заместителем гендиректора «Газпром нефти»

ТАСС11:20

Экс-министр спорта Колобков будет курировать работу с госорганами в «Газпром нефти»

Коммерсантъ11:18

Экс-министр спорта Колобков устроился на работу в «Газпром нефть»

РБК11:28
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Политика

Кадыров назвал план Трампа преступлением против мусульманского мира

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал план по урегулированию палестино-израильского конфликта, предложенный президентом США Дональдом Трампом, преступлением против мусульманского мира.
РБК 22:02
Здоровье

Первый центр амбулаторной онкологической помощи открылся в Красноярске

ТВ-Енисей 07:30
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В США сравнили непризнание Крыма и Прибалтики в СССР

Соединённые штаты не будут признавать Крым российским, как не признавали вхождение трёх прибалтийских республик в состав Советского Союза, заявил 2 марта журналистам постоянный представитель США при ОБСЕ Джеймс Гилмор.
REGNUM 22:55
Музыка

Россию на Евровидении 2020 представит группа Little Big

Российская газета 14:05
Политика

Bloomberg рассказал о новом распорядке работы правительства Мишустина

Время совещаний в правительстве России изменилось после назначения Михаила Мишустина на пост премьер-министра, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Коммерсантъ вчера в 10:20
Энергетика

Нефть Brent подорожала на 3,16%

27 февраля стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года на бирже ICE в Лондоне снизилась более чем на 4% - до $49,66 за баррель.
ТАСС вчера в 22:08
Общество

В Госдуме раскритиковали идею ввести налог на собак

Введение налога на собак приведет к росту числа бездомных животных в России, считает глава комитета Государственной думы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.
Газета.Ru 19:42
Здоровье

В Петербурге госпитализированы 26 человек с подозрением на коронавирус

В понедельник, 2 марта, стало известно, что в Петербурге госпитализированы 26 человек с подозрением на коронавирус.
Piter.tv 07:31
Происшествия

Прокурор попросил два года для срочника, избившего Шамсутдинова

Гособвинитель по делу срочника Руслана Мухатова, признавшегося в издевательствах над рядовым Рамилем Шамсутдиновым и еще семью сослуживцами в войсковой части поселка Горный в Забайкальском крае, попросил Читинский военный гарнизонный суд назначить Мухатову два года лишения свободы в колонии-поселении и штраф 30 тысяч рублей.
РИА Новости 22:22
Наука

В США в возрасте 96 лет скончался физик Фримен Дайсон

Vevby.ru 29 февраля в 08:51
Общество

Погибший на банной вечеринке знал об опасности сухого льда

Продавец сухого льда предупреждал мужа блогера Екатерины Диденко Валентина об опасности вещества - об этом стало известно сайту kp.ru.
Газета.Ru 11:18
Здоровье

Билл Гейтс сравнил коронавирус с пандемией испанского гриппа

Билл Гейтс сравнил стремительное распространение нового коронавируса по всему миру с эпидемией испанского гриппа 1918 года, который в XX веке унес жизни более 50 млн человек.
RuNews24.ru 08:38
Общество

В Москве 24 человека госпитализированы с подозрением на коронавирус

В Москве было госпитализировано 24 человека после того, как столичные врачи подтвердили первый случай заболевание москвича китайским коронавирусом Covid-2019.
Газета.Ru 14:21
Биатлон

Этап Кубка мира по биатлону в Нове-Место пройдёт без зрителей

Чешское информационное агенство СТК сообщает о решении правительства государства провести этап Кубка мира по биатлону в Нове-Место без зрителей.
Pravda.Ru 04:27
Политика

Путин оценил ситуацию с коронавирусом в России

Президент России Владимир Путин заявил, что "ситуация в целом под контролем", отвечая на вопрос о распространении коронавируса в стране.
Neva.Today вчера в 04:46
Политика

Путин поручил создать при правительстве комиссию по русскому языку

Президент России Владимир Путин поручил до 15 июня создать при правительстве комиссию по русскому языку для проведения экспертизы словарей и справочников.
РИА Новости 09:27
Экономика

Глава ЕЦБ увидела в коронавирусе угрозу для финансовых рынков

Президент Европейского центрального банка Кристин Лагард прокомментировала распространяющуюся по миру эпидемию коронавируса, указав ее как потенциальную угрозу для финансовых рынков.
Вести.Ru 20:48
Общество

«Ъ»: «Силовые машины» намерены выйти из СП с Siemens

ТАСС 00:38
Общество

Законопроект о зарплате врачей и учителей внесен в Госдуму

Законопроект о минимальной зарплате учителей и врачей внесли в Госдуму депутаты от КПРФ во главе с Геннадием Зюгановым, передает корреспондент ИА REGNUM 2 марта.
REGNUM 03:37
Происшествия

Погиб бывший замминистра обороны СССР Владимир Шуралев

Бывший замминистра обороны СССР Владимир Шуралев погиб на 85-м году жизни.
РБК 05:20
Армия и оружие

Названы главные преимущества российского Ту-95 над американским B-52

Историк военной авиации Николай Бордихин назвал главное преимущество российского ракетоносца Ту-95 перед американским бомбардировщиком В-52.
ФАН 12:32
Политика

В Госдуму поступили поправки президента к Конституции

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму поправки ко второму чтению законопроекта о внесении изменений в Конституцию.
Газета.Ru 11:32
Общество

TCS Group сообщила о выданном ордере на задержание Тинькова в Лондоне

В Лондоне после начала судебных слушаний со Службой внутренних доходов США (IRS) был выдан ордер на задержание основателя Тинькофф Банка Олега Тинькова.
РБК 05:05
Биатлон

Губерниев: Родченков подделал подписи в делах российских биатлонисток

Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков подделал подписи на документах по делу российских биатлонисток Ольги Вилухиной, Яны Романовой и Ольги Зайцевой, заявил телеведущий и комментатор Дмитрий Губерниев.
РИА Новости 05:30
Экономика

Bloomberg: «Роснефть» заплатила $250 млн консультанту по Курдистану

Торговое подразделение «Роснефти» Rosneft Trading заплатило $250 млн неназванному консультанту, который помог ей заключить сделку по добыче нефти в Иракском Курдистане, сообщает Bloomberg со ссылкой на отчетность сингапурского подразделения «Роснефти».
Ведомости 10:03
Наука

Нос у собак оказался чувствителен к инфракрасному тепловому излучению

ToDay News Ufa 06:19
Политика

В Раде заговорили о желании сбросить на Москву атомную бомбу

Депутат отметил, что в случае противодействия можно было бы "швырнуть" на Москву атомную бомбу, поскольку это наиболее эффективный способ решить проблему.
Вести.Ru 13:37
Общество

Group-IB заявила об обнаружении фейковых сообщений о коронавирусе

Group-IB обнаружила более 9,5 тыс. фейковых голосовых сообщений о массовом заражении коронавирусом COVID-19 в Москве, заявили в компании.
Коммерсантъ 11:27
Общество

Число жертв коронавируса в Китае достигло 2870

Общее число умерших от коронавируса COVID-19 в Китае достигло 2870 человек.
Известия 29 февраля в 19:24
Культура

Мадонна во время выступления упала на сцене и расплакалась

Во время своего выступления в Париже американская поп-певица Мадонна рухнула на сцене и расплакалась.
Газета Metro 07:43
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Павел Колобков
Российский фехтовальщик
Российский государственный и спортивный деятель. Министр спорта Российской Федерации с 19 октября 2016 по 15 января 2020. Действительный государственный советник Российской Федерации 2-го класса.
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