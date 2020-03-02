Общество

Rambler News ServiceRambler News ServiceБывший министр спорта Колобков назначен замглавы «Газпром нефти»

Совет директоров «Газпром нефти» назначил заместителем генерального директора компании по работе с федеральными органами власти бывшего министра спорта РФ Павла Колобкова, говорится в сообщении «Газпром нефти». Совет директоров также включил Колобковав в состав правления компании.
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Бывший министр спорта Колобков стал заместителем гендиректора «Газпром нефти»

RT на русском12:04

Экс-министр спорта России Колобков получил должность в «Газпром нефти»

Газета.Ru11:45

Бывший министр спорта Колобков назначен замглавы «Газпром нефти»

Rambler News Service11:13

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Павел Колобков назначен заместителем гендиректора «Газпром нефти»

ТАСС11:20

Экс-министр спорта Колобков будет курировать работу с госорганами в «Газпром нефти»

Коммерсантъ11:18

Экс-министр спорта Колобков устроился на работу в «Газпром нефть»

РБК11:28
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