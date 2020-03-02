Общество

ИнтерфаксИнтерфаксБывший министр спорта Колобков вошел в правление «Газпром нефти»

Совет директоров "Газпром нефти" принял решение об избрании бывшего министра спорта Павла Колобкова членом правления и его назначении заместителем генерального директора по работе с федеральными органами власти, говорится в сообщении НК.
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Бывший министр спорта Колобков стал заместителем гендиректора «Газпром нефти»

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Экс-министр спорта Колобков будет курировать работу с госорганами в «Газпром нефти»

Коммерсантъвчера в 11:18

Экс-министр спорта Колобков устроился на работу в «Газпром нефть»

РБКвчера в 11:28

Бывший министр спорта Колобков вошел в правление «Газпром нефти»

Интерфаксвчера в 11:28

Павел Колобков назначен заместителем гендиректора «Газпром нефти»

ТАССвчера в 11:20

Экс-министр спорта России Колобков получил должность в «Газпром нефти»

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Бывший министр спорта Колобков назначен замглавы «Газпром нефти»

Rambler News Serviceвчера в 11:13
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Общество

Погибший на банной вечеринке знал об опасности сухого льда

Газета.Ru вчера в 11:18
Общество

Матвиенко призвала «уйти от формализма» в вопросе газификации регионов

"Газпрому" нужно уйти от формализма в вопросе газификации субъектов России за счет механизма совместной ответственности с региональными властями, обратившись к более жизнеспособным схемам, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
РИА Новости вчера в 11:37
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В Хабаровске экстренно сел летевший из Владивостока в Москву самолёт

Самолёт, летевший из Владивостока в Москву 3 марта, экстренно приземлился в аэропорту Хабаровска.
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Происшествия

Группу сотрудников ДПС задержали на Кубани за взятки

В Краснодарском крае пресекли деятельность преступного сообщества, в которое входили сотрудники правоохранительных органов.
РБК вчера в 14:10
Политика

Путин скорректировал поправку в Конституцию об индексации пенсий

Напомним, согласно первому проекту поправок, в Основном законе предполагалось, что индексация пенсий будет производиться «регулярно» без указания на периодичность изменений размера соответствующих выплат.
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The GEEK вчера в 14:51
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«Ъ»: «Силовые машины» намерены выйти из СП с Siemens

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Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков подделал подписи на документах по делу российских биатлонисток Ольги Вилухиной, Яны Романовой и Ольги Зайцевой, заявил телеведущий и комментатор Дмитрий Губерниев.
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Россию на Евровидении 2020 представит группа Little Big

Российская газета вчера в 14:05
Общество

В Госдуме раскритиковали идею ввести налог на собак

Введение налога на собак приведет к росту числа бездомных животных в России, считает глава комитета Государственной думы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.
Газета.Ru вчера в 19:42
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Прокурор попросил 2 года колонии для издевавшегося над Шамсутдиновым

Гособвинитель запросил два года колонии-поселения для солдата срочной службы Руслана Мухатова, который признался в издевательствах над рядовым Рамилем Шамсутдиновым и ещё семью солдатами в войсковой части в Забайкалье.
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Эрдоган заявил об отсутствии проблем с Россией и Ираном в Сирии

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что у Анкары нет проблем с Россией или Ираном в Сирии и действия его страны в САР обусловлены исключительно интересами национальной безопасности и стремлением разрешить миграционный кризис.
RT на русском вчера в 06:44
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Задержанные в Саратове подростки отрицают подготовку убийства в школе

Подростки, арестованные по подозрению в подготовке массового убийства в школе Саратова, отрицают подготовку к такому преступлению, сообщила уполномоченный по правам ребенка в регионе Татьяна Загородняя.
РИА Новости вчера в 15:39
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Овечкин заявил о намерении помочь Ковальчуку в адаптации

Газета.Ru вчера в 00:31
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Постпред США: Россия не угрожает Прибалтике

Россия не угрожает существованию стран Прибалтики, заявил постоянный представитель США при ОБСЕ Джеймс Гилмор в ходе беседы с журналистами.
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Marvel анонсировала мобильную RPG в открытом мире

Marvel Entertainment представила мобильную игру Marvel Future Revolution. Это будет мультиплеерная RPG в открытом мире.
CyberSport.ru вчера в 01:57
Общество

В Польше начался суд об уничтожении захоронения красноармейцев

Представитель истца Матеуш Пискорский заявил РИА Новости, что суд будет "рассматривать жалобу на отказ прокуратуры возбудить уголовное дело и провести уголовное расследование по поводу лиц, причастных к уничтожению мавзолея и места захоронения советских солдат в Тшчанке".
РИА Новости вчера в 05:10
Общество

Следователь заявил, что заказчик убийства Листьева известен

На вопрос Пивоварова, кого следствие считает заказчиком убийства Листьева, следователь ответил, что «есть основания подозревать», однако не стал раскрывать личность подозреваемого и не продолжил фразу.
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Политика

Партия Нетаньяху лидирует на парламентских выборах в Израиле

Партия действующего премьер-министра Биньямина Нетаньяху "Ликуд" побеждает на выборах в Кнессет (парламент Израиля), сообщает The Jerusalem Post.
Газета.Ru вчера в 15:33
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Выживший сослуживец Шамсутдинова рассказал о расстреле в Забайкалье

Один из свидетелей расстрела, который устроил срочник Рамиль Шамсутдинов в воинской части в Забайкалье, рассказал о трагедии.
Газета.Ru вчера в 07:07
Общество

В Москве 24 человека госпитализированы с подозрением на коронавирус

В Москве было госпитализировано 24 человека после того, как столичные врачи подтвердили первый случай заболевание москвича китайским коронавирусом Covid-2019.
Газета.Ru вчера в 14:21
Армия и оружие

Белорусские военные проведут учения с британскими морпехами

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Данила Козловский поделился первым фото с новорожденной дочкой

Актёр поделился своей радостью. Данила Козловский теперь не только успешный актёр и режиссёр, но и счастливый папа.
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Путин: Россия не желает с кем-либо воевать

Президент ответил, что Россия ни с кем не собирается воевать, но создает все условия для того, чтобы никто и не подумал воевать с ней.
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Group-IB обнаружила более 9,5 тыс. фейковых голосовых сообщений о массовом заражении коронавирусом COVID-19 в Москве, заявили в компании.
Коммерсантъ вчера в 11:27
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Действующий президент Трамп заявил, что внутрипартийная борьба демократов направлена против неугодного им Берни Сандерса и обвинил Демократическую партию в нечестной игре.
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Роскачество исследовало красные матовые губные помады и обнаружило в ней кадмий и никель. Об этом говорится в сообщении организации.
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Драйзайтль и Макдэвид набрали по пять очков в матче против «Нэшвилла»

Матч, который прошел на площадке "Нэшвилла", для хозяев завершился полным фиаско - 3:8. В составе победителей особенно отличились Леон Драйзайтль и Коннор Макдэвид.
Российская газета вчера в 23:51
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Павел Колобков
Российский фехтовальщик
Российский государственный и спортивный деятель. Министр спорта Российской Федерации с 19 октября 2016 по 15 января 2020. Действительный государственный советник Российской Федерации 2-го класса.
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