Общество
ИнтерфаксБывший министр спорта Колобков вошел в правление «Газпром нефти»
Совет директоров "Газпром нефти" принял решение об избрании бывшего министра спорта Павла Колобкова членом правления и его назначении заместителем генерального директора по работе с федеральными органами власти, говорится в сообщении НК.
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Бывший министр спорта Колобков стал заместителем гендиректора «Газпром нефти»
RT на русскомвчера в 12:04
Экс-министр спорта Колобков будет курировать работу с госорганами в «Газпром нефти»
Коммерсантъвчера в 11:18
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