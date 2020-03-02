Совет директоров "Газпром нефти" принял решение об избрании бывшего министра спорта Павла Колобкова членом правления и его назначении заместителем генерального директора по работе с федеральными органами власти, говорится в сообщении НК.

Общество Матвиенко призвала «уйти от формализма» в вопросе газификации регионов "Газпрому" нужно уйти от формализма в вопросе газификации субъектов России за счет механизма совместной ответственности с региональными властями, обратившись к более жизнеспособным схемам, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Политика Путин скорректировал поправку в Конституцию об индексации пенсий Напомним, согласно первому проекту поправок, в Основном законе предполагалось, что индексация пенсий будет производиться «регулярно» без указания на периодичность изменений размера соответствующих выплат.

Биатлон Губерниев: Родченков подделал подписи в делах российских биатлонисток Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков подделал подписи на документах по делу российских биатлонисток Ольги Вилухиной, Яны Романовой и Ольги Зайцевой, заявил телеведущий и комментатор Дмитрий Губерниев.

Общество В Госдуме раскритиковали идею ввести налог на собак Введение налога на собак приведет к росту числа бездомных животных в России, считает глава комитета Государственной думы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

Происшествия Прокурор попросил 2 года колонии для издевавшегося над Шамсутдиновым Гособвинитель запросил два года колонии-поселения для солдата срочной службы Руслана Мухатова, который признался в издевательствах над рядовым Рамилем Шамсутдиновым и ещё семью солдатами в войсковой части в Забайкалье.

Армия и оружие Эрдоган заявил об отсутствии проблем с Россией и Ираном в Сирии Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что у Анкары нет проблем с Россией или Ираном в Сирии и действия его страны в САР обусловлены исключительно интересами национальной безопасности и стремлением разрешить миграционный кризис.

Происшествия Задержанные в Саратове подростки отрицают подготовку убийства в школе Подростки, арестованные по подозрению в подготовке массового убийства в школе Саратова, отрицают подготовку к такому преступлению, сообщила уполномоченный по правам ребенка в регионе Татьяна Загородняя.

Политика Постпред США: Россия не угрожает Прибалтике Россия не угрожает существованию стран Прибалтики, заявил постоянный представитель США при ОБСЕ Джеймс Гилмор в ходе беседы с журналистами.

Общество В Польше начался суд об уничтожении захоронения красноармейцев Представитель истца Матеуш Пискорский заявил РИА Новости, что суд будет "рассматривать жалобу на отказ прокуратуры возбудить уголовное дело и провести уголовное расследование по поводу лиц, причастных к уничтожению мавзолея и места захоронения советских солдат в Тшчанке".

Общество Следователь заявил, что заказчик убийства Листьева известен На вопрос Пивоварова, кого следствие считает заказчиком убийства Листьева, следователь ответил, что «есть основания подозревать», однако не стал раскрывать личность подозреваемого и не продолжил фразу.

Политика Путин: Россия не желает с кем-либо воевать Президент ответил, что Россия ни с кем не собирается воевать, но создает все условия для того, чтобы никто и не подумал воевать с ней.

Политика Супервторник в США: Трамп обвинил демократов в нечестной игре Действующий президент Трамп заявил, что внутрипартийная борьба демократов направлена против неугодного им Берни Сандерса и обвинил Демократическую партию в нечестной игре.