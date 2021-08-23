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Бывший министр связи Афганистана устроился работать доставщиком еды в Германии

Уехавший в Германию экс-министр связи Афганистана Сайед Ахмад Шах Садаат нашел себе работу курьером в Лейпциге, сообщает Leipziger Volkszeitung.
РИА Новости
Сегодня экс-министр зарабатывает себе на жизнь тем, что развозит еду и напитки в службе доставки Lieferando.
РБК
В свою очередь издание Leipziger Volkszeitung уточнило, что Садаат с 2018 года входил в состав правительства Афганистана при президенте Ашрафе Гани.
Взгляд.ру
После того как запрещенная в России террористическая организация «Талибан» объявила о захвате всего Афганистана, часть руководства страны бежала.
РБК

Подробнее о событии

СМИ узнали, что бывший афганский министр теперь развозит пиццу в Германии
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Бывший министр связи Афганистана устроился работать доставщиком еды в Германии
РИА Новости10:41
Бывший афганский министр стал доставщиком еды в Германии
РБК09:10
Экс-глава Минсвязи Афганистана стал доставщиком пиццы
Московский Комсомолец07:00
Эмигрировавший из Афганистана министр связи стал работать доставщиком пиццы в Германии
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Экс-министр информационных технологий Афганистана устроился курьером
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