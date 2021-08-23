РИА НовостиБывший министр связи Афганистана устроился работать доставщиком еды в ГерманииУехавший в Германию экс-министр связи Афганистана Сайед Ахмад Шах Садаат нашел себе работу курьером в Лейпциге, сообщает Leipziger Volkszeitung.РИА НовостиСегодня экс-министр зарабатывает себе на жизнь тем, что развозит еду и напитки в службе доставки Lieferando.РБКВ свою очередь издание Leipziger Volkszeitung уточнило, что Садаат с 2018 года входил в состав правительства Афганистана при президенте Ашрафе Гани.Взгляд.руПосле того как запрещенная в России террористическая организация «Талибан» объявила о захвате всего Афганистана, часть руководства страны бежала.РБКЧитать далееСвернутьVSE42.RUVSE42.RUРамблерТелеканал 360°Life.ruНТВDaily StormМИР 24Вечерняя МоскваТелеканал RTVIНовые ИзвестияРБКПолитическая ЭкспертизаИнфо24ЦарьградПодробнее о событииСМИ узнали, что бывший афганский министр теперь развозит пиццу в ГерманииТелеканал 360°03:07Бывший министр связи Афганистана устроился работать доставщиком еды в ГерманииРИА Новости10:41Бывший афганский министр стал доставщиком еды в ГерманииРБК09:10Экс-глава Минсвязи Афганистана стал доставщиком пиццыМосковский Комсомолец07:00Эмигрировавший из Афганистана министр связи стал работать доставщиком пиццы в ГерманииLenta.ru10:42Экс-министр информационных технологий Афганистана устроился курьеромРЕН ТВ02:35Бывший афганский министр стал доставщиком пиццы в ГерманииИзвестия23:42Показать ещёОценить325Поделиться