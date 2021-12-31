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Бывший министр внутренних дел Украины Могилев предупредил страну об ужасах из-за цены газа

Бывший министр внутренних дел Украины генерал-полковник Анатолий Могилев в эфире телеканала UkrLife предупредил страну об «ужасном будущем».
Lenta.ru
Энергоносители заметно подорожали, и предприятие не может выжить без помощи правительства.
Московский Комсомолец
На данном этапе весь украинский рынок сжатого газа теряет клиентов, закрываются заправки не только указанной компании, но и других частных игроков.
РИА Новости
Киев оказался в кризисной ситуации из-за действий правительства, которое не понимает принципов работы экономики, считает Могилев.
РИА Новости

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Экс-глава МВД Украины рассказал об ужасном будущем страны
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