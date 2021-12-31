По данным источника "Коммерсанта", стоимость сделки может находиться в диапазоне от 1 млрд до 1,5 млрд руб. Собеседник издания отметил, что российский бизнес испанской GBFoods рассматривали для приобретения и другие компании, при этом сам бренд Gallina Blanca в сделку не входил.