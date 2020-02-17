Происшествия
ТАССБывший министр здравоохранения Омской области найден мертвым
Экс-глава Министерства здравоохранения Омской области Юрий Ерофеев обнаружен мертвым, проводится проверка. Об этом корреспонденту ТАСС сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СК РФ Лариса Болдинова.
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В Омской области, катаясь на снегоходе, разбился насмерть экс-министр здравоохранения
РИА СуперОмсквчера в 22:24
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Главы патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов, комментируя в ходе пресс-конференции в пресс-центре НСН своё высказывание о гражданских браках, отметил, что мужчины перестали быть главой семьи и стали «национальной катастрофой».
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Телеведущий Дмитрий Шепелев ушел с Первого канала
Телеведущий Дмитрий Шепелев сообщил в своем Instagram об уходе с Первого канала, в пресс-службе вещателя по запросу РИА Новости эту информацию подтвердили.
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Трое российских полицейских покончили с собой в один день
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«Зенит» объявил стартовый состав на товарищеский матч с владикавказской «Аланией», который состоится сегодня, 17 февраля, начало – в 11:00 мск.
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Мануэл Фернандеш отсудил у «Локомотива» 11 млн рублей
Решение суда было вынесено в пользу португальца и обязало «Локомотив» выплатить Фернандешу 11 млн рублей плюс 5% инфляции, а также около € 5000 в качестве судебных издержек.
Общество
Бывшим акционерам ЮКОСа снова присудили компенсацию в $50 млрд
Бывшим акционерам ЮКОСа снова присудили компенсацию в 50 млрд долларов. Решение принял Апелляционный суд Гааги.
Экономика
Цены на квартиры в новостройках установили новый рекорд
По данным исследования федерального портала "Мир квартир", с 2014 по 2019 год средняя стоимость квартир в новых домах в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Сочи и Перми увеличилась на 38,6% — до 107,3 тыс. рублей за 1 кв. м. Таким образом в России установились самые высокие цены на квартиры в новостройках за последние шесть лет.
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Газпром покинули два члена команды Миллера
Как сообщало ИА REGNUM, в конце февраля 2019 года Газпром покинули заместители председателя правления Александр Медведев и Валерия Голубева.
Здоровье
В РАН раскрыли, как фильм Дудя про эпидемию ВИЧ повлиял на россиян
Россияне стали проявлять больше интереса к обследованию на ВИЧ после выхода фильма Юрия Дудя «ВИЧ в России — эпидемия, про которую не говорят».
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Найден простой способ избежать климатической катастрофы
Ученые из Германии и Великобритании нашли способ снизить влияние на климат от самолетов.
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На красной ветке метро Петербурга остановилось движение поездов
Движение поездов от станции метро «Проспект Ветеранов» до станции «Площадь Восстания» временно приостановлено.