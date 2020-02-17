Происшествия

ТАССТАССБывший министр здравоохранения Омской области найден мертвым

Экс-глава Министерства здравоохранения Омской области Юрий Ерофеев обнаружен мертвым, проводится проверка. Об этом корреспонденту ТАСС сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СК РФ Лариса Болдинова.
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Бывший министр здравоохранения Омской области найден мертвым

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