Происшествия
ТАССБывший министр здравоохранения Омской области найден мертвым
Экс-глава Министерства здравоохранения Омской области Юрий Ерофеев обнаружен мертвым, проводится проверка. Об этом корреспонденту ТАСС сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СК РФ Лариса Болдинова.
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Экономика
С карт долой: в прошлом году с «пластика» россиян украли 6,5 млрд
В 2019 году мошенники увели с карт россиян почти 6,5 млрд рублей, а "средний чек" при воровстве денег у граждан составил 10 тыс. При этом банки возместили пострадавшим только 15% украденных средств.
Политика
Пекин прокомментировал ограничения на въезд граждан КНР в Россию
Российская Федерация заранее предупреждала китайские власти о намерении ввести временный запрет на въезд граждан КНР.
Шоу-бизнес
Алсу призналась в покупке голосов для дочери на шоу «Голос. Дети»
Знаменитая российская певица Алсу во время беседы с Ксенией Собчак призналась, что купила голоса ради победы дочери Микеллы Абрамовой на шоу "Голос" на Первом канале.
Общество
«Проект» подсчитал число силовиков в России. Их 2,6 млн человек
В целом, около 2,6 млн россиян заняты в силовых ведомствах. Так, в армии насчитывается 793,5 тыс. действующих военнослужащих.
Фигурное катание
Агент Сотниковой рассказала о состоянии фигуристки после операции
Олимпийской чемпионке по фигурному катанию - 2014 Аделине Сотниковой предстоит долгая реабилитация после перенесенной операции, сообщает ТАСС.
Культура
Путин поздравил с 75-летием певца Юрия Антонова
Президент России Владимир Путин поздравил с 75-летием музыканта и певца Юрия Антонова.
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Режиссер «Сватов» заявил, что седьмой сезон сериала станет последним
Как сообщает ToDay News Ufa, режиссер комедийного сериала Андрей Яковлев рассказал, что седьмой сезон сериала возможно станет последним.
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Появились первые фото и видео со съемок «Венома 2»
Армия и оружие
Эрдоган заявил о готовности начать военную операцию в Идлибе
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности начать военную операцию в сирийском Идлибе.
Политика
Сурков освобожден от должности помощника президента
Владимир Путин освободил Владислава Суркова от должности помощника президента, указ опубликовали на официальном сайте главы государства.
Происшествия
Экс-премьер Австралии назвал причиной исчезновения рейса MH370 самоубийство пилота
Армия и оружие
Из Дамаска в Алеппо вылетел первый за восемь лет пассажирский самолет
Из аэропорта Дамаска в среду вылетел первый пассажирский самолет, направляющийся в Алеппо, сообщили СМИ.
Политика
Украина захотела прекратить войну в Донбассе без потери территорий
Прекращение войны в Донбассе не может сопровождаться потерей территорий для Украины.
Общество
Телеведущий Дмитрий Шепелев покинул Первый канал
Телеведущий Дмитрий Шепелев, который с 2017 года вел на Первом канале ток-шоу «На самом деле», объявил о своем уходе.
Транспорт
Пригородные поезда между Крымом и Кубанью начнут курсировать с 7 марта
"Между Керчью и Анапой 7 марта откроется регулярное пригородное железнодорожное сообщение", - говорится в сообщении.
Общество
Атомный ледокол «Арктика» могут сдать с неисправным электродвигателем
Как сообщало ИА REGNUM, атомный ледокол «Арктика» является самым мощным в мире, способным преодолевать лёд толщиной до трёх метров.
Общество
Россия проиграла спор с акционерами ЮКОСа на $50 млрд
Суд по делу ЮКОСа В июле 2014 года третейский суд в Гааге единогласно удовлетворил иск бывших акционеров ЮКОСа и обязал Россию выплатить им 50 миллиардов долларов.
Спорт
Большунов не смог выиграть спринт из-за того, что его сбили норвежцы
Большунов столкнулся с ним и тоже упал, потеряв время, после чего уже не смог добиться результата, позволяющего выйти в финал. https: / / www.instagram.com / p / B8t0R0wFxs8 / Отметим, что победителем гонки стал главный соперник Большунова норвежец Йоханнес Клебо.
Биатлон
Даниэль Кузьмин: «Логинов никогда не отмажется от истории с допингом»
Даниэль Кузьмин, муж и тренер трехкратной олимпийской чемпионки Анастасии Кузьминой, высказал мнение по ситуации с российским биатлонистом Александром Логиновым.
Здоровье
Из-за гриппа и ОРВИ в Петербурге на карантин ушли более ста классов
С 10 февраля по 16 февраля заболеваемость гриппом и ОРВи превысила уровень недельного эпидемического порога на 10,4%. Чаще всего заболевают дети до 17 лет включительно, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора по Петербургу.
Политика
Россия запросила срочную встречу в ООН из-за невыдачи визы дипломату
Россия запросила внеочередное заседание Комитета ООН по сношениям после того, как комиссия по разоружению отложила заседание из-за невыдачи визы США главе российской делегации Константину Воронцову, сообщила пресс-служба организации.
Происшествия
В Тюмени вынужденно сел самолет из-за плохого самочувствия пассажира
Самолет, следовавший рейсом из Новосибирска в Москву, вынужденно сел в Тюмени из-за плохого самочувствия пассажира.
Политика
В Конституции предложено закрепить неприкосновенность экс-президентов
В действующей редакции Конституции (статья 91) говорится о том, что "президент РФ обладает неприкосновенностью".
Наука
В США хотят использовать саранчу в военных целях
Чтобы насекомое выполняло поставленные перед ним задачи, нервные окончания саранчи предложено связывать с электродами.
Шоу-бизнес
Сын Елены Яковлевой показал лицо без татуировок
Единственный наследник российской актрисы Елены Яковлевой Денис Шальных поделился с пользователями Сети фото, на котором его лицо изображено без татуировок.
Общество
Майора Минобороны посадили за вымогательство денег за скафандр для МКС
Сотрудники ФСБ задержали майора 12 ноября 2018 года после заявления о вымогательстве денег представителя Научно-производственного предприятия «Звезда» имени академика Гая Северина, которое выпускает скафандры серии «Орлан-МКС» для исследований в открытом космосе, а также занимается ремонтом и установкой оборудования на МКС.
Политика
Россия назвала условие для встречи Путина и Зеленского
Глава российского МИД Сергей Лавров назвал условие, при котором встреча президента России Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского состоится.