Происшествия

ТАССТАССБывший министр здравоохранения Омской области найден мертвым

Экс-глава Министерства здравоохранения Омской области Юрий Ерофеев обнаружен мертвым, проводится проверка. Об этом корреспонденту ТАСС сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СК РФ Лариса Болдинова.
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