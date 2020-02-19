Происшествия
ТАССБывший министр здравоохранения Омской области найден мертвым
Экс-глава Министерства здравоохранения Омской области Юрий Ерофеев обнаружен мертвым, проводится проверка. Об этом корреспонденту ТАСС сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СК РФ Лариса Болдинова.
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Шоу-бизнес
Оксана Воеводина была не единственной женой экс-короля Малайзии
Общество
В США арестовали мексиканца, завербованного Россией
В аэропорту Майями американские пограничники арестовали мексиканца Гектора Алехандро Кабрера Фуэнтеса по подозрению в шпионаже в пользу России.
Общество
Представитель Минобороны вымогал деньги за скафандр для МКС
Согласно материалам уголовного дела, майор Александр Кузьмин, являвшийся замначальника 704-го военного представительства Минобороны, отвечающего за приемку изделий и аппаратуры для подразделений ВКС и космической промышленности, был задержан сотрудниками ФСБ 12 ноября 2018 года.
Политика
Кудрин рассказал про приход во власть «питерцев»
Президент России Владимир Путин привел во власть свою команду петербуржцев - сильных передовых специалистами в своих сферах.
Общество
Осужденный в РФ Берг заявил, что его подставили норвежские спецслужбы
Осужденный в России за шпионаж норвежец Фруде Берг заявил в интервью РИА Новости, что считает все произошедшее с ним "подставой" спецслужб Норвегии.
Хоккей
Свечников повторил рекорд «Каролины» 37-летней давности
Российский нападающий "Каролины Харрикейнз" Андрей Свечников повторил рекорд команды 37-летней давности, сообщает "Чемпионат.com".
Общество
Врач предупредил об опасности недосыпа
Футбол
Футболист Смолов забил «Реалу» в чемпионате Испании
Экономика
В Госдуму внесли проект об индексации пенсий работающих пенсионеров
В Госдуму внесён законопроект о восстановлении с 2020 года индексации пенсий для работающих пенсионеров.
Авто
Показали новые изображения «Русского Прадо» от УАЗ
На прошлой неделе появились дизайнерские наброски УАЗ «Патриот» следующей генерации, сделанные по размещенным в Роспатента документам отдельных элементов «Русского Прадо».
Происшествия
Две россиянки покинули лайнер Diamond Princess в Японии
Две россиянки покинули борт круизного лайнера Diamond Princess, который находится у японского порта Иокогама.
Футбол
Дубль Холанда принес «Боруссии» победу над «ПСЖ» в Лиге чемпионов
Общество
Boeing проверяет новые самолеты 737 MAX из-за мусора в топливных баках
Корпорация Boeing проводит проверку более 400 новых самолетов из-за обнаружения в топливных баках мусора — ветоши и частей инструментов, сообщает Bloomberg со ссылкой на служебный циркуляр генерального менеджера программы 737 MAX Марка Дженкса.
Политика
Лондон призвал Москву прекратить гумконвои в Донбасс
Британский постпред подчеркнула, что Лондон полностью поддерживает минские соглашения и приветствует обязательства украинского лидера Владимира Зеленского дипломатическим путем закончить конфликт в Донбассе.
Происшествия
Бастрыкин взял на контроль дело готовивших теракты в Керчи подростков
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на личный контроль расследование дела о подготовке школьниками терактов в образовательных учреждениях Керчи.
Футбол
Дзюба рассказал, что относится к Карпину с неприязнью
Происшествия
Самолет SSJ100 совершил аварийную посадку во Внуково
Армия и оружие
В Китае считают невозможной победу США в столкновении с Россией
Здоровье
Число жертв коронавируса в Китае превысило две тысячи
Число зараженных новым коронавирусом в китайской провинции Хубэй в центральной части Китая превысило 61,6 тыс. человек.
Здоровье
В школах Челябинска продлили карантин
Начальник горздрава Челябинска Наталья Горлова сообщила, что на городском штабе учтут эту рекомендацию.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова прыгнула в толпу со сцены, но ее никто не поймал
Во время концерта звезда решила прыгнуть в толпу зрителей, чтобы те на руках пронесли её над танцполом.
Экономика
В 2019 году количество нарушений информбезопасности в банках России выросло в пять раз
ЦБ РФ по итогам 2019 года выявил в банках и некредитных финансовых организациях (НФО) более 1,1 тыс. нарушение требований информационной безопасности, что в пять раз больше по сравнение с предыдущим годом.
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова родила сына Джигану
Супруга рэп-исполнителя Джигана Оксана Самойлова подарила музыканту четвертого ребенка.
Хоккей
«Ак Барс» одержал победу над «Авангардом»
Матч регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» – «Авангард» завершился в пользу казанского клуба – 5:3. В составе победителей отличились Артем Галимов, Станислав Галиев, Джастин Азеведо, а также Дмитрий Воронков и Михаил Фисенко.
Общество
Телеведущий Дмитрий Шепелев ушел с Первого канала
Телеведущий Дмитрий Шепелев сообщил в своем Instagram об уходе с Первого канала, в пресс-службе вещателя по запросу РИА Новости эту информацию подтвердили.
Происшествия
В Казахстане возбуждено около 90 уголовных дел после беспорядков
Правоохранительные органы Казахстана возбудили около 90 уголовных дел после массовых беспорядков в Жамбылской области.
Общество
Карантин для эвакуированных из Китая в Тюмень россиян завершился
Двухнедельный карантин для россиян и граждан СНГ, эвакуированных из Китая в Тюмень из-за нового коронавируса, завершился.
Общество
В Алтайском крае перекрыли две трассы из-за метели
Общество
Россия проиграла в споре с ЮКОСом на $50 млрд
Арбитражный трибунал в Гааге в июле 2014 года постановил, что до тех пор, пока Россия не исполнит решение о выплате экс-акционерам суммарной компенсации на $50,086 млрд, на нее должны начисляться сложные проценты по ставке 1,77% годовых (доходность десятилетних казначейских облигаций США по состоянию на начало 2015 года) начиная с 2015 года.
Общество
Названа причина аномальной зимы в России
Причина аномальной зимы в России заключается в движении теплых воздушных масс из Атлантики, которые вытесняли холодный воздух из Сибири.