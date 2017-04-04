Политика
Фармацевтический вестникБывший министр здравоохранения Вероника Скворцова возглавит ФМБА
Пост министра здравоохранения вместо Скворцовой занял Михаил Мурашко. В соответствии с указом Президента РФ от 21 января, Росздравнадзор и Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) теперь напрямую подотчетны Правительству. Ранее эти ведомства были в структуре Минздрава России.
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Вероника Скворцова стала главой Федерального медико-биологического агентства
Доктор Питервчера в 23:31
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