Политика

Фармацевтический вестникФармацевтический вестникБывший министр здравоохранения Вероника Скворцова возглавит ФМБА

Пост министра здравоохранения вместо Скворцовой занял Михаил Мурашко. В соответствии с указом Президента РФ от 21 января, Росздравнадзор и Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) теперь напрямую подотчетны Правительству. Ранее эти ведомства были в структуре Минздрава России.
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