Политика
Свободная ПрессаЭкс-министр здравоохранения Скворцова стала главой ФМБА
Вероника Скворцова, до роспуска правительства занимавшая пост министра здравоохранения, назначена руководителем Федерального медико-биологического агентства (ФМБА). Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
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Политика
Россия и Израиль подписали договор об усыновлении
Переговоры о заключении соглашения РФ с Израилем по усыновлению российских детей велись с 2016 года.
Политика
В Госдуме назвали главное условие прекращения конфликта в Донбассе
Окончание конфликта в Донбассе зависит исключительно от доброй воли Киева, заявил депутат Госдумы Руслан Бальбек.
Политика
В Сенате США начался процесс по импичменту Трампа
Судебный процесс в рамках процедуры импичмента президента США Дональда Трампа начался во вторник в Сенате (верхней палате Конгресса) США.
Политика
Краснов принес присягу при вступлении в должность генпрокурора
Игорь Краснов принес присягу во время вступления в должность генпрокурора России.
Общество
Новым министром культуры РФ назначена Ольга Любимова
С января 2018 года возглавляла департамент кинематографии министерства культуры РФ.
Общество
Меган Маркл и принц Гарри могут остаться без охраны в Канаде
Обеспечение охраной герцогов Сассекских может лечь на плечи налогоплательщиков – причем как Канады, так и Великобритании.
Экономика
Названы источники 4,5 трлн рублей на выполнение задач президента
Вероятным источником средств для исполнения поручений собеседники «Известий», знакомые с последними расчетами Минфина, называют отмену части налоговых льгот, которые уже сейчас ежегодно обходятся бюджету более чем в 4 трлн рублей, а к концу 2022-го могут превысить 4,5 трлн рублей в год.
Общество
Полиция проверяет комика Долгополова на оскорбление чувств верующих
Подмосковная полиция проводит проверку в отношении комика Александра Долгополова из-за обращения об оскорблении чувств верующих.
Общество
Мать школьницы рассказала о беременности дочери от 10-летнего мальчика
Мать 13-летней школьницы из Железногорска (Красноярский край), забеременевшей от 10-летнего мальчика, сообщила, что прерывание беременности девочки не планируется.
Политика
Назначен новый глава Пенсионного фонда России
Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил его на должность председателя правления.
Общество
За Водонаеву вступились после предложения Володина оштрафовать ее
Пользователи сети вступились за телеведущую и блогера Алену Водонаеву после предложения спикера Госдумы Вячеслава Володина оштрафовать ее за слова о рожающем быдле.
Политика
В Израиле прокомментировали передачу России подворья в Иерусалиме
Ранее в среду помощник президента Юрий Ушаков заявил, что налицо положительные тенденции в вопросе передачи Израилем Александровского подворья в Иерусалиме.
Политика
Новым министром здравоохранения стал Михаил Мурашко
Михаил Мурашко назначен министром здравоохранения РФ. Он сменит на этом посту теперь уже экс-главу ведомства Веронику Скворцову.
Происшествия
Медики не подтвердили коронавирус у прилетевшего в Петербург китайца
Ранее сообщалось, что в Северной столице два человека попали в больницу с подозрением на коронавирус, жертвами которого в КНР стали 17 человек.
Политика
Чубаров назвал дату марша на Крым
Экс-депутат Верховной Рады Рефат Чубаров в эфире украинского "Пятого канала" заявил, что представители возглавляемого им "Меджлиса крымскотатарского народа"* пересекут границу с Крымом на пункте пропуска "Чонгар" 2 мая.
Общество
Макрон накричал на израильских полицейских
В Иерусалиме президент Франции Эммануэль Макрон вступил в перепалку с полицейскими, сообщает ОТР.
Политика
Начальники «главков» Генпрокуратуры подали рапорты об увольнении
Рапорт об увольнении подали три руководителя главных управлений Генеральной прокуратуры, рассказали РБК два источника, близких к надзорному ведомству.
Здоровье
Число заболевших новым коронавирусом в Китае превысило 570
Государственный комитет Китая по вопросам здравоохранения сообщил, что число больных пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса, возросло до 571.
Шоу-бизнес
Умер артист «Содружества актеров Таганки» Данила Перов
Заслуженный артист России Данила Перов скончался в ночь на среду, 22 января.
Политика
Зеленский предложил принять Украину в ЕС вместо Великобритании
По словам Зеленского, вступление в ЕС станет гарантией независимости Украины, благосостояния ее граждан и ускоренного роста экономики страны.
Происшествия
Один человек погиб при стрельбе в Сиэтле
Неизвестный открыл огонь в Сиэтле (американский штат Вашингтон). Жертвой трагедии стал один человек.
Футбол
«Манчестер Юнайтед» проиграл на своем поле «Бернли»
Общество
В конкурсе «Миссис Вселенная» победила петербурженка Вербицкая
Врач-гинеколог из Санкт Петербурга стала победительницей конкурса "Миссис Вселенная 2020", прошедшего в Болгарии.
Гаджеты
В России начались продажи смартфона Huawei Y6s
Смартфон HUAWEI Y6s представлен в России в двух цветах: сияющем черном и светло-лиловом. Продажи стартуют c 24 января по цене 9 999 рублей.
Космос
Название нового марсохода NASA определят голосованием
Американское аэрокосмическое агентство NASA запустило голосование на лучшее название для нового марсохода.
Политика
Трамп первым из президентов США примет участие в акции против абортов
Дональд Трамп станет первым американским президентом, который примет участие в митинге противников абортов, сообщила пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм.
Армия и оружие
Российские радары засекли «невидимые» F-35 над Ираном
Радиолокационная станция (РЛС) загоризонтного обнаружения типа «Контейнер» с большой долей вероятности засекла и отслеживала полеты американских истребителей F-35 вдоль границ Ирана в момент крушения самолета «Международных авиалиний Украины».
Гаджеты
Microsoft придумала новый способ выжить пользователей с Windows 7
С 15 января пользователи операционной системы Windows 7 время от времени сталкиваются с полноэкранными оповещениями о прекращении поддержки.
Происшествия
В Челябинской области пять человек погибли в ДТП на трассе
Пять человек, по предварительным данным, погибли в результате столкновения иномарки и "Камаза" на трассе в Челябинской области в среду, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД России по региону.