Политика

Свободная ПрессаСвободная ПрессаЭкс-министр здравоохранения Скворцова стала главой ФМБА

Вероника Скворцова, до роспуска правительства занимавшая пост министра здравоохранения, назначена руководителем Федерального медико-биологического агентства (ФМБА). Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
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