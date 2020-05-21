Как стало известно «СтарХиту», несколько дней назад бывший муж Лолиты, тренер по сквошу Дмитрий Иванов, оказался в одной из клиник на севере Москвы. В больницу мужчина поступил поздней ночью с многочисленными травмами, в том числе головы.

с чего всё началось

Бывший муж певицы Лолиты Милявской, тренер по сквошу Дмитрий Иванов попал в больницу с множеством травм. По данным StarHit, его состояние медики оценивают как удовлетворительное, однако ему может понадобиться помощь челюстно-лицевого хирурга.

Бывший муж Лолиты Милявской попал в больницу с травмами

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