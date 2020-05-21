Как стало известно «СтарХиту», несколько дней назад бывший муж Лолиты, тренер по сквошу Дмитрий Иванов, оказался в одной из клиник на севере Москвы. В больницу мужчина поступил поздней ночью с многочисленными травмами, в том числе головы.

с чего всё началось

Москва, 21 мая 2020, 12:46 — REGNUM Бывший муж певицы Лолиты Дмитрий Иванов оказался в одной из больниц Москвы с многочисленными травмами, сообщает 21 мая издание «СтарХит». Медики оценивают состояние мужчины, как удовлетворительное.

Политика Путин заявил, что военный призыв для выпускников этого года отложат Президент России Владимир Путин заявил, что военный призыв для выпускников этого года будет отложен.

Происшествия Москвичку задержали за фейк о торговле масками из гуманитарного груза Московскую предпринимательницу задержали по подозрению в распространении заведомо ложной информации (ст.207.1 УК РФ) о продаже в Москве защитных масок, поступивших из Китая в качестве гуманитарной помощи, сообщил в четверг Следственный комитет России. 323

Энергетика Предсказан новый виток нефтяной войны России и Саудовской Аравии При повышении стоимости нефти до уровня 50-55 доллара за баррель может начаться новый виток ценовой войны между Россией и Саудовской Аравией. 55

Общество Путин требует отладить систему детского отдыха в новых условиях Предприятия, организации в ближайшие месяцы будут восстанавливать деловую активность в полном объеме, и не все родители смогут взять отпуск, провести достаточно времени с детьми.

Общество Депздрав отрицает планы по изоляции москвичей с иммунитетом к COVID-19 Департамент здравоохранения Москвы опроверг в четверг планы изолировать жителей столицы, у которых выявлен иммунитет к коронавирусу.

Общество Татьяна Навка вылечилась от коронавируса Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка сообщила, что выписалась из больницы после лечения от коронавирусной инфекции. 9

Общество Давид Якобашвили вернулся в Россию Один из основателей компании «Вимм-билль-данн» Давид Якобашвили вернулся в Россию, сообщает РБК. 50

Общество «Северный поток» освободили от газовой директивы ЕС Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) освободило газопровод "Северный поток" от правил Газовой директивы Евросоюза на территории Германии на 20 лет, сообщил оператор Nord Stream AG. 1K

Общество Тульская медсестра надела купальник под прозрачный защитный костюм В Тульской областной клинической больнице одна из медсестер пришла в палату к пациентам в купальнике, поверх которого надела полупрозрачный защитный костюм. 5,9K

Биатлон Драчёв отреагировал на уход Касперовича в сборную Болгарии по биатлону Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв прокомментировал информацию о том, что личный тренер чемпиона мира Александра Логинова Александр Касперович возглавит сборную Болгарии по биатлону.

Здоровье Решение по карантину на Кубани примут в прямом эфире Ожидается, что на этом заседании будет принято решение о дальнейшей жизни региона в условиях пандемии.

Экономика Госдума одобрила новые правила расторжения аренды без штрафов В принятой в первом чтении варианте арендаторам, чьи доходы снизились более чем на 50%, хотели дать право в одностороннем порядке расторгать договоры аренды без уплаты штрафов и неустоек. 7

Общество В Совфеде предложили законодательно установить понятие самоизоляции В Совете Федерации предложили внести в российское законодательство изменения, чтобы легально определить понятие самоизоляции, предусмотреть случаи и порядок установления такого режима. 2,7K

Происшествия Жительницу Тульской области подозревают в реабилитации нацизма Следователи по материалам УМВД возбудили уголовное дело в отношении жительницы Тульской области по подозрению в реабилитации нацизма. 76