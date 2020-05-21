Шоу-бизнес
REGNUMБывший муж Лолиты попал в больницу
Москва, 21 мая 2020, 12:46 — REGNUM Бывший муж певицы Лолиты Дмитрий Иванов оказался в одной из больниц Москвы с многочисленными травмами, сообщает 21 мая издание «СтарХит». Медики оценивают состояние мужчины, как удовлетворительное.
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с чего всё началось
Как стало известно «СтарХиту», несколько дней назад бывший муж Лолиты, тренер по сквошу Дмитрий Иванов, оказался в одной из клиник на севере Москвы. В больницу мужчина поступил поздней ночью с многочисленными травмами, в том числе головы.StarHit.ru03:00
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Политика
Путин заявил, что военный призыв для выпускников этого года отложат
Президент России Владимир Путин заявил, что военный призыв для выпускников этого года будет отложен.
RT на русском 07:39
Происшествия
Москвичку задержали за фейк о торговле масками из гуманитарного груза
Московскую предпринимательницу задержали по подозрению в распространении заведомо ложной информации (ст.207.1 УК РФ) о продаже в Москве защитных масок, поступивших из Китая в качестве гуманитарной помощи, сообщил в четверг Следственный комитет России.
Интерфакс 07:26
Единоборства
Американский тренер Поветкина описал свою поездку в Россию
Ruposters.ru 06:03
Энергетика
Предсказан новый виток нефтяной войны России и Саудовской Аравии
При повышении стоимости нефти до уровня 50-55 доллара за баррель может начаться новый виток ценовой войны между Россией и Саудовской Аравией.
Lenta.ru 02:36
Общество
Путин требует отладить систему детского отдыха в новых условиях
Предприятия, организации в ближайшие месяцы будут восстанавливать деловую активность в полном объеме, и не все родители смогут взять отпуск, провести достаточно времени с детьми.
Интерфакс 07:51
Общество
Депздрав отрицает планы по изоляции москвичей с иммунитетом к COVID-19
Департамент здравоохранения Москвы опроверг в четверг планы изолировать жителей столицы, у которых выявлен иммунитет к коронавирусу.
Газета.Ru 07:15
Общество
Татьяна Навка вылечилась от коронавируса
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка сообщила, что выписалась из больницы после лечения от коронавирусной инфекции.
РБК 06:09
Общество
Давид Якобашвили вернулся в Россию
Один из основателей компании «Вимм-билль-данн» Давид Якобашвили вернулся в Россию, сообщает РБК.
Ведомости 04:35
Общество
В Совфеде предложили уголовное наказание за выплаты серых зарплат
В России могут ввести уголовную ответственность за начисление серой зарплаты.
РБК 06:51
Наука
Прототипы ДНК-вакцин против коронавируса проверили на макаках-резусах
Эффективность кандидатных вакцин проверяли на макаках-резусах: 25 взрослых обезьян получили 5 мг ДНК-вакцины внутримышечно.
PCR.news 07:14
Общество
Медведев заявил об изменении мира из-за пандемии
Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что пандемия коронавируса, скорее всего, изменила мир окончательно.
RT на русском 05:30
Авто
Hyundai Santa Fe получит интерьер в стиле нового Mercedes-Benz S-Class
Центральные дефлекторы, судя по фотографии, уступят место тачскрину и переедут вверх, а сам дисплей, как на новом S-Class, плавно «перейдет» в стильную глянцевую центральную консоль.
Автоновости дня вчера в 02:35
Общество
«Северный поток» освободили от газовой директивы ЕС
Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) освободило газопровод "Северный поток" от правил Газовой директивы Евросоюза на территории Германии на 20 лет, сообщил оператор Nord Stream AG.
РИА Новости вчера в 13:24
Общество
Тульская медсестра надела купальник под прозрачный защитный костюм
В Тульской областной клинической больнице одна из медсестер пришла в палату к пациентам в купальнике, поверх которого надела полупрозрачный защитный костюм.
Город55.ру вчера в 02:05
Политика
У пяти депутатов Госдумы обнаружили антитела к коронавирусу
Экспресс-тесты выявили антитела к коронавирусу у пяти депутатов Госдумы, о заболевании которых ранее не было известно.
РБК 07:48
Общество
Парад Победы и голосование по Конституции могут устроить в один день
Парад Победы и голосование по Конституции могут пройти в один и тот же день. Над этим сейчас думают российские власти.
КМВ Новости вчера в 04:56
Происшествия
В Липецкой области более 400 человек вылечились от коронавируса
Более 400 пациентов, у которых был выявлен коронавирус, выздоровели в Липецкой области, из них 61 - за последние сутки, сообщает администрация региона.
РИА Новости 07:13
Биатлон
Драчёв отреагировал на уход Касперовича в сборную Болгарии по биатлону
Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв прокомментировал информацию о том, что личный тренер чемпиона мира Александра Логинова Александр Касперович возглавит сборную Болгарии по биатлону.
Чемпионат 06:17
Здоровье
Решение по карантину на Кубани примут в прямом эфире
Ожидается, что на этом заседании будет принято решение о дальнейшей жизни региона в условиях пандемии.
Россия.Кубань 04:26
Общество
В России могут смягчить условия выхода на пенсию
В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию, сообщили "Известия" со ссылкой на источник.
РИА Новости вчера в 05:07
Экономика
Госдума одобрила новые правила расторжения аренды без штрафов
В принятой в первом чтении варианте арендаторам, чьи доходы снизились более чем на 50%, хотели дать право в одностороннем порядке расторгать договоры аренды без уплаты штрафов и неустоек.
Российская газета 07:12
Политика
Лукашенко призвал не расслабляться в ситуации с коронавирусом
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что эпидемиологическая ситуация в стране постепенно улучшается, но расслабляться пока нельзя.
RT на русском 05:03
Общество
В Совфеде предложили законодательно установить понятие самоизоляции
В Совете Федерации предложили внести в российское законодательство изменения, чтобы легально определить понятие самоизоляции, предусмотреть случаи и порядок установления такого режима.
RT на русском 02:18
Происшествия
Жительницу Тульской области подозревают в реабилитации нацизма
Следователи по материалам УМВД возбудили уголовное дело в отношении жительницы Тульской области по подозрению в реабилитации нацизма.
ТАСС 05:35
Политика
Сенат США принял закон о запрете размещения акций китайских компаний
Сенат США принял закон, который может помешать некоторым китайским компаниям размещать свои акции на биржах США, если они не будут соблюдать американские нормативы и стандарты аудита, передает Reuters.
Вести.Ru 07:22
Армия и оружие
В ДНР и ЛНР привели войска в боевую готовность
«Согласно Указу Верховного главнокомандующего Донецкой народной республики, подразделения Народной милиции ДНР приведены в высшую степень боевой готовности», — заявил замглавы управления милиции ДНР Эдуард Басурин.
RT на русском вчера в 10:24
Общество
Правительство выделит 25 млрд рублей на поддержку автопрома
Тарантас Ньюс 06:23
Игры
Стартовали продажи трилогии Mafia и предзаказы ремейка первой Mafia
Игромания.ру 19 мая в 13:40