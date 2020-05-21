Как стало известно «СтарХиту», несколько дней назад бывший муж Лолиты, тренер по сквошу Дмитрий Иванов, оказался в одной из клиник на севере Москвы. В больницу мужчина поступил поздней ночью с многочисленными травмами, в том числе головы.

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Москва, 21 мая 2020, 12:46 — REGNUM Бывший муж певицы Лолиты Дмитрий Иванов оказался в одной из больниц Москвы с многочисленными травмами, сообщает 21 мая издание «СтарХит». Медики оценивают состояние мужчины, как удовлетворительное.

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