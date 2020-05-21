Происшествия
REGNUMБывший муж Лолиты попал в больницу
Москва, 21 мая 2020, 12:46 — REGNUM Бывший муж певицы Лолиты Дмитрий Иванов оказался в одной из больниц Москвы с многочисленными травмами, сообщает 21 мая издание «СтарХит». Медики оценивают состояние мужчины, как удовлетворительное.
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с чего всё началось
Как стало известно «СтарХиту», несколько дней назад бывший муж Лолиты, тренер по сквошу Дмитрий Иванов, оказался в одной из клиник на севере Москвы. В больницу мужчина поступил поздней ночью с многочисленными травмами, в том числе головы.StarHit.ru03:00
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Общество
Голикова предложила выделить средства на поддержку учреждений науки
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова предложила президенту РФ Владимиру Путину выделить 41,4 миллиарда рублей на поддержку вузов, учреждений здравоохранения и науки.
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Вместе с обычной версией компания представит «заряженный» TLX Type S с новым турбомотором V6 3.0.
Motor вчера в 11:02
Фигурное катание
Тутберидзе в ближайшее время вернется в Россию из США
Российский тренер Этери Тутберидзе вернется в Россию из США в ближайшее время, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к ситуации.
Газета.Ru 07:14
Общество
В России могут смягчить условия выхода на пенсию
В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию, сообщили "Известия" со ссылкой на источник.
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Общество
Варвара Караулова выйдет замуж за своего адвоката
Бывшая заключенная вологодской колонии, осужденная за попытку примкнуть к запрещенной в России террористической организации ИГИЛ выходит замуж за своего адвоката Олега Елисеева.
Ranpress.ru 02:43
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Происшествия
В Донбассе погиб командир украинского батальона «Луганск-1»
Командир батальона патрульной службы полиции особого назначения "Луганск-1" Сергей Губанов погиб при выполнении задания командования штаба Операции объединенных сил (ООС) в Луганской области Украины, сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел страны.
Газета.Ru 07:36
Происшествия
Неизвестный открыл стрельбу на авиабазе в Техасе
Газета.Ru 08:49
Космос
Пожар возник на испытании прототипа корабля Starship Илона Маска
Starship Маска сможет доставить до 100 человек на Луну и Марс Аналогичный инцидент произошел с прототип космического корабля Starship во время испытаний в феврале.
РЕН ТВ 19 мая в 15:01
Общество
В России попросили заблокировать YouTube
«Компания-разработчик тестов для оценки персонала Ontarget подала в Мосгорсуд иск о блокировке на территории России принадлежащего Google видеосервиса YouTube», — пишет «Коммерсант».
URA.Ru 19 мая в 22:27
Общество
Депздрав отрицает планы по изоляции москвичей с иммунитетом к COVID-19
Департамент здравоохранения Москвы опроверг в четверг планы изолировать жителей столицы, у которых выявлен иммунитет к коронавирусу.
Газета.Ru 07:15
Общество
В России отменили выпускные экзамены для девятых классов
Выпускные экзамены в девятых классах решено отменить, заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.
Коммерсантъ 07:42
Общество
Попова заявила о снижении новых случаев коронавируса в России
В России в течение десяти дней наблюдается ежедневное снижение числа выявляемых случаев заражения коронавирусной инфекцией, это очень позитивный показатель, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 08:10
Армия и оружие
Турция подвела итоги вмешательства в войну в Ливии
Lenta.ru вчера в 14:22
Экономика
Совфед предложил ввести налог на потребителей цифровой продукции
В Совете Федерации предлагают кабмину рассмотреть вопрос о введении цифрового налога, предусматривающего налогообложение в стране нахождения потребителей цифровой продукции, следует из предложений Совфеда по подготовке правительством общенационального плана действий в связи с коронавирусом.
РИА Новости вчера в 11:01
Космос
Для изучения радиации вне Земли был создан симулятор космических лучей
С помощью симулятора галактических космических лучей ученые смогли наблюдать воздействие ключевого источника излучения на животных.
Rusargument 05:09
Происшествия
Москвичку задержали за фейк о торговле масками из гуманитарного груза
Московскую предпринимательницу задержали по подозрению в распространении заведомо ложной информации (ст.207.1 УК РФ) о продаже в Москве защитных масок, поступивших из Китая в качестве гуманитарной помощи, сообщил в четверг Следственный комитет России.
Интерфакс 07:26
Армия и оружие
В ДНР и ЛНР привели войска в боевую готовность
Народная милиция самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик приведена в полную боевую готовность.
RT на русском вчера в 10:24
Авто
Автопроизводитель Renault представил новый Kaptur для России
Французский автопроизводитель Renault представил новый кроссовер для российского авторынка.
Юга.ру 09:04
Общество
В Краснодарском крае продлили режим ограничений из-за коронавируса
Власти Краснодарского края продлили карантин до 6 июня, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.
РИА Новости 06:59
Здоровье
Медикам Хомутовской ЦРБ обещали выплатить компенсацию в мае
В соцсетях ранее появилось видеообращение медиков из Хомутовской ЦРБ с жалобой на задержку выплат за риск в работе.
Kurskcity.ru 04:37
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Путин опроверг слухи о замене очного образования дистанционным
Президент России Владимир Путин заявил, что считает провокацией все слухи и вбросы о том, что после пандемии коронавируса дистанционное образование полностью заменит очное.
RT на русском 07:33
Происшествия
Дело возбудили против двоих участников конфликта со стрельбой в Москве
Полиция возбудила уголовное дело против двоих участников конфликта со стрельбой из травматического оружия на юго-востоке Москвы.
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Стало известно о брачном договоре Полины Гагариной с мужем-фотографом
Певица Полина Гагарина и фотограф Дмитрий Исхаков уже договорились о том, как поделят имущество при разводе, утверждают инсйдеры.
Газета.Ru 04:01
Здоровье
Число саратовских медиков с коронавирусом перевалило за сотню
В Саратовской области коронавирусом заболели более 100 медработников.
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В Тульской областной клинической больнице одна из медсестер пришла в палату к пациентам в купальнике, поверх которого надела полупрозрачный защитный костюм.
Город55.ру вчера в 02:05
Космос
Специалисты NASA обнаружили в Антарктике следы параллельной вселенной
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Evo-rus.com 08:55
Общество
ОСК расторгла контракт по модернизации авианосца «Адмирал Кузнецов»
Ранее, 3 апреля, Рахманов заявил, что пожар на «Адмирале Кузнецове» нанес ущерб в 500 млн рублей.
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