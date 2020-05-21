Происшествия

REGNUMREGNUMБывший муж Лолиты попал в больницу

Москва, 21 мая 2020, 12:46 — REGNUM Бывший муж певицы Лолиты Дмитрий Иванов оказался в одной из больниц Москвы с многочисленными травмами, сообщает 21 мая издание «СтарХит». Медики оценивают состояние мужчины, как удовлетворительное.
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Экс-супруг Лолиты Дмитрий Иванов попал в больницу с тяжелыми травмами

Как стало известно «СтарХиту», несколько дней назад бывший муж Лолиты, тренер по сквошу Дмитрий Иванов, оказался в одной из клиник на севере Москвы. В больницу мужчина поступил поздней ночью с многочисленными травмами, в том числе головы.
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Бывший муж Лолиты госпитализирован с тяжелыми травмами головы

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СМИ сообщили о госпитализации с травмами бывшего мужа Лолиты

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Бывший муж Лолиты попал в больницу

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СМИ: бывший муж Лолиты госпитализирован с тяжелыми травмами головы

Московский Комсомолец05:30

Бывший муж Лолиты госпитализирован с тяжелыми травмами головы

Российская газета06:49

Экс-супруг Лолиты Дмитрий Иванов попал в больницу с тяжелыми травмами

StarHit.ru03:00
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Департамент здравоохранения Москвы опроверг в четверг планы изолировать жителей столицы, у которых выявлен иммунитет к коронавирусу.
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Отец пилота сгоревшего SSJ100 потребовал независимого расследования

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Попова заявила о снижении новых случаев коронавируса в России

В России в течение десяти дней наблюдается ежедневное снижение числа выявляемых случаев заражения коронавирусной инфекцией, это очень позитивный показатель, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
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Для изучения радиации вне Земли был создан симулятор космических лучей

С помощью симулятора галактических космических лучей ученые смогли наблюдать воздействие ключевого источника излучения на животных.
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Армия и оружие

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Медикам Хомутовской ЦРБ обещали выплатить компенсацию в мае

В соцсетях ранее появилось видеообращение медиков из Хомутовской ЦРБ с жалобой на задержку выплат за риск в работе.
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Политика

Путин опроверг слухи о замене очного образования дистанционным

Президент России Владимир Путин заявил, что считает провокацией все слухи и вбросы о том, что после пандемии коронавируса дистанционное образование полностью заменит очное.
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Дело возбудили против двоих участников конфликта со стрельбой в Москве

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Стало известно о брачном договоре Полины Гагариной с мужем-фотографом

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Число саратовских медиков с коронавирусом перевалило за сотню

В Саратовской области коронавирусом заболели более 100 медработников.
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В Тульской областной клинической больнице одна из медсестер пришла в палату к пациентам в купальнике, поверх которого надела полупрозрачный защитный костюм.
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Общество

ОСК расторгла контракт по модернизации авианосца «Адмирал Кузнецов»

Ранее, 3 апреля, Рахманов заявил, что пожар на «Адмирале Кузнецове» нанес ущерб в 500 млн рублей.
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Лолита
Певица
советская и российская эстрадная певица, актриса, телеведущая, режиссёр. Лауреат национальной телевизионной премии «ТЭФИ 2007» в номинации «Ведущий ток-шоу» за ток-шоу «Лолита. Без комплексов» на Первом канале.
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