Общество

Lenta.ruLenta.ruБывший муж Поклонской обвинил в домашнем насилии «оскотиневших» женщин

Бывший муж депутата Госдумы Натальи Поклонской юрист Иван Соловьев обвинил женщин в проявлении агрессии к детям и мужьям. Об этом сообщает газета «Взгляд». По мнению Соловьева, мужчины регулярно получают удары сковородками по голове, ножами в спину или ногой в пах.
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с чего всё началось
«Мужики у нас регулярно получают сковородкой по голове или ножом в спину, а уж ногой в пах, как нечего делать, как говорится, это без протокола», — заявил Соловьев в публикации на сайте деловой газеты «ВЗГЛЯД
».
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Российский политический деятель, юрист. Депутат Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации VII созыва, член комиссии ГД по рассмотрению расходов федерального бюджета, направленных на обеспечение национальной обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности с 5 октября 2016 года.
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