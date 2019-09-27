с чего всё началось

Бывший муж депутата Госдумы Натальи Поклонской юрист Иван Соловьев обвинил женщин в проявлении агрессии к детям и мужьям. Об этом сообщает газета «Взгляд». По мнению Соловьева, мужчины регулярно получают удары сковородками по голове, ножами в спину или ногой в пах.

Экономика Минфин России опубликовал проект бюджета до 2022 года Министерство финансов Российской Федерации обнародовало проект бюджета, рассчитанного на 2020 год и плановые 2021-2022 годы.

Политика В МИД РФ предложили ответ на невыдачу виз США российским делегатам Глава МИД РФ Сергей Лавров иронично заявил, что благодарен США за то, что смог получить визу для участия в Генеральной Ассамблее ООН.

Гаджеты Супердешевые 4K-телевизоры Xiaomi поступают в продажу Xiaomi Mi TV Pro стал первым телевизором Xiaomi с новой однокристальной системой Amlogic T972, которая производится по нормам 12-нанометрового технологического процесса.

Политика СМИ раскрыли содержание «засекреченного» разговора Трампа с Лавровым Белый дом ограничил доступ к стенограмме беседы президента США Дональда Трампа с главой МИД России Сергеем Лавровым и на тот момент послом РФ в Вашингтоне Сергеем Кисляком.

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Политика В МИД обвинили следствие по крушению МН17 в подгонке данных под ответ Совместная следственная группа (ССГ) по расследованию крушения малайзийского Boeing 777 на Украине подгоняет свои задачи под заранее заготовленный ответ.

Политика Ряд фракций бундестага призвали к скорейшему снятию санкций с России Представители сразу нескольких фракций германского бундестага призвали начать процесс постепенного ослабления антироссийских санкций.

Спорт Глава МОК назвал условия отстранения России от Олимпиады в Токио Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах прервал молчание относительно перспектив России принять участие в Олимпийских Играх в Токио в 2020 году.

Экономика Возросло число мошеннических звонков с подменой номеров банков В 218 случаях операторы заблокировали номер, в 59 — ввели ограничение на использование финансовых сервисов, а в 198 — выявили подмену номера банка, сообщает ЦБ.

Финансы Эксперты назвали средний срок ипотеки у россиян По мнению экспертов, средний срок ипотечного кредита в России вырос, поскольку банки и застройщики проводят совместные программы, в рамках которых стараются «продать» клиенту более дорогостоящий объект недвижимости.

Политика Мадуро сообщил о прибытии в Венесуэлу российских военных специалистов Лидер Венесуэлы Николас Мадуро сообщил о прибытии в страну двух российских самолётов с военно-техническим персоналом.

Гаджеты Google представила версию Android 10 для слабых смартфонов Xiaomi представила смартфон с настолько большим экраном, что он занял большую часть задней панели.

Авто Началось производство новых автобусов ЛиАЗ для Подмосковья От городского низкопольного автобуса новый ЛиАЗ отличается отсутствием задней двери и увеличенным количеством посадочным мест, причем сиденья используются мягкие.

Шоу-бизнес «Мисс Москва» Оксана Воеводина отказалась делать ДНК-тест Оксана Воеводина, являющаяся обладательницей титула «Мисс Москва», рассказала, что не собирается делать ДНК-тест для подтверждения отцовства султаната Келантана Мухаммада V, ранее отказавшегося от ребенка.

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