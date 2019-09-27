с чего всё началось

Бывший муж депутата Госдумы Натальи Поклонской юрист Иван Соловьев обвинил женщин в проявлении агрессии к детям и мужьям. Об этом сообщает газета «Взгляд». По мнению Соловьева, мужчины регулярно получают удары сковородками по голове, ножами в спину или ногой в пах.

Политика CNN: Курт Волкер подал в отставку Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер уходит в отставку, сообщает в субботу телеканал CNN со ссылкой на три источника.

Происшествия При взрыве на судне в Южной Корее пострадали девять человек Не менее девяти человек пострадали при взрыве на судне в южнокорейском порту Ульсан.

Футбол Стала известна зарплата Мамаева в ФК «Ростов» Павел Мамаев уже прошел медкомиссию в клубе, как только его результаты будут готовы, футболист подпишет контракт с клубом, об этом сообщает ФАН.

Экономика Возросло число мошеннических звонков с подменой номеров банков В 218 случаях операторы заблокировали номер, в 59 — ввели ограничение на использование финансовых сервисов, а в 198 — выявили подмену номера банка, сообщает ЦБ.

Шоу-бизнес 31-летняя принцесса Беатрис выходит замуж Напомним, что избранником Беатрис стал 34-летний мультимиллионер Эдоардо Мопелли Моцци.

Армия и оружие Награда за сбитый на Донбассе «Боинг» MH17? Да потому, что именно 3-й ЗРД 156-го ЗРП и был именно тем воинским подразделением сил ПВО Украины, личный состав которого в небе над Донбассом 17 июля 2014 г. сбил малайзийский «Боинг-777» рейса МН17, летевший по маршруту Амстердам — Куала-Лумпур.

Шоу-бизнес Стало известно, почему Брэдли Купер передумал жениться на Леди Гаге Роман 44-летнего актера Брэдли Купера с одной из самых эксцентричных певиц в мире, 33-летней Леди Гагой, оказался одной из самых громких и обсуждаемых тем года.

Наука Ученые неожиданно выяснили, что препятствует появлению рака Исследователи из Университета Ливерпуля пришли к выводу, что в некоторых случаях старение человека может препятствовать развитию онкологии.

Экономика Матвиенко заявила о невозможности для россиян накопить на пенсию Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью «РИА Новости», комментируя законопроект о гарантированном пенсионном продукте, заявила, что у россиян недостаточно накоплений для того, чтобы этот закон заработал в полную силу.

Футбол «Барселона» недовольна Артуром, который провел время в компании Неймара Футболист сине-гранатовых провел вечер в компании нападающего «ПСЖ» Неймара и опубликовал фотографию об этом в инстаграме.

Происшествия В Москве два человека пострадали при стрельбе в ночном клубе В результате стрельбы пострадали два человека. Один из них был доставлен в больницу, другой отказался от госпитализации.

Политика После речи Лаврова в ООН выстроилась очередь желающих с ним пообщаться Официальный представитель МИД России Мария Захарова разместила в своем Facebook фотографию очереди из желающих пообщаться с министром иностранных дел Сергеем Лавровым после его выступления на Генассамблее ООН.

Футбол Друзь прокомментировал свое возвращение на «Первый канал» Александр Друзь дал интервью телеканалу RT, в котором прокомментировал возобновление своего участия в телешоу на "Первом канале".

Общество Россиянам могут запретить курить на балконах Соответственно, отныне россияне не смогут готовить шашлыки, зажигать свечи на балконах и курить.

Здоровье Врачи назвали признаки микроинсульта Врачи рассказали, какие признаки могут свидетельствовать о ранних стадиях развития серьезного заболевания.

Политика Малахов ответил на критику МИД Киргизии По мнению работников МИД, шоумен в ходе одного из выпусков своей программы позволил себе "некорректное" высказывание в адрес гражданина государства Исламбека Акбарова, ставшего участником смертельного ДТП, в котором погиб россиянин Александр Маругов.

Гаджеты Смартфон Redmi 8A Pro замечен на сайте Xiaomi На официальном индийском сайте Xiaomi появилось подтверждение скорого выпуска смартфона Redmi 8A Pro.

Политика Украина может остаться без нового кредита МВФ Миссия Международного валютного фонда (МВФ) и Украина не смогли договориться о заключении новой кредитной программы.

Армия и оружие Испытатели провели запредельную проверку российского автомата АК-74М Автомат Калашникова подвергся запредельной проверке на прочность. Из него вёлся непрерывный автоматический огонь длительное время.

Происшествия Украинские пограничницы убили новорождённого ребёнка Во Львове две пограничницы Западного территориального управления Госпогранслужбы убили новорождённого младенца.

Политика Адвокат Трампа отменил поездку на конференцию с участием Путина Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани отменил поездку на конференцию в Армению. Об этом сообщает The Washington Post.

Политика Польша потребовала $850 млрд репараций от Германии Согласно ведомству, польская сторона не считает вопрос о репарациях закрытым, поскольку Германия не возместили ущерб, причиненный в годы Второй мировой войны.