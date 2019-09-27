Общество
Lenta.ruБывший муж Поклонской обвинил в домашнем насилии «оскотиневших» женщин
Бывший муж депутата Госдумы Натальи Поклонской юрист Иван Соловьев обвинил женщин в проявлении агрессии к детям и мужьям. Об этом сообщает газета «Взгляд». По мнению Соловьева, мужчины регулярно получают удары сковородками по голове, ножами в спину или ногой в пах.
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с чего всё началось
«Мужики у нас регулярно получают сковородкой по голове или ножом в спину, а уж ногой в пах, как нечего делать, как говорится, это без протокола», — заявил Соловьев в публикации на сайте деловой газеты «ВЗГЛЯД».URA.Ruвчера в 12:07
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Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 03:08, Вашингтон
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Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 03:08, Вашингтон
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РБК вчера в 11:27
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Вести.Ru вчера в 11:47
Футбол
«Барселона» недовольна Артуром, который провел время в компании Неймара
Футболист сине-гранатовых провел вечер в компании нападающего «ПСЖ» Неймара и опубликовал фотографию об этом в инстаграме.
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8 делегаций бойкотировали выступление Венесуэлы на ГА ООН
Газета.Ru вчера в 21:00
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Друзь прокомментировал свое возвращение на «Первый канал»
Александр Друзь дал интервью телеканалу RT, в котором прокомментировал возобновление своего участия в телешоу на "Первом канале".
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Врачи рассказали, какие признаки могут свидетельствовать о ранних стадиях развития серьезного заболевания.
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Испытатели провели запредельную проверку российского автомата АК-74М
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Адвокат Трампа отменил поездку на конференцию с участием Путина
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Обнаружена крайне странная планетная система
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