Общество
ФАНБывший муж Поклонской рассказал о домашнем насилии со стороны женщин
Бывший супруг депутата Госдумы Натальи Поклонской, юрист Иван Соловьев заявил, что последовательно обвиняя в бытовой агрессии только мужчин, борцы с домашним насилием «заужают тему».
Читать в источнике
Оценить28
с чего всё началось
«Мужики у нас регулярно получают сковородкой по голове или ножом в спину, а уж ногой в пах, как нечего делать, как говорится, это без протокола», — заявил Соловьев в публикации на сайте деловой газеты «ВЗГЛЯД».URA.Ruвчера в 12:07
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 06:10, Вашингтон
Показать все источники
Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 06:10, Вашингтон
Общество
Проекты участников конкурса «Цифровой прорыв» направят в регионы
По результатам конкурса участники смогут запустить свой бизнес, получить работу в ведущих компаниях страны или выиграть денежный приз в размере 500 тыс. рублей, а также получить грант от Фонда содействия инновациям на развитие своего проекта.
ТАСС вчера в 09:11
Происшествия
В Якутии на реке Лене столкнулись два парома с автомобилями
ТАСС вчера в 21:17
Происшествия
На борту загоревшегося в порту Южной Кореи танкера были десять россиян
На борту нефтяного танкера, загоревшегося в южнокорейском порту Ульсан, находились десять российских граждан, в том числе капитан судна.
RT на русском 04:45
Политика
Лавров назвал паранойей слова о причастности РФ к скандалу с Трампом
Министр иностранных дел России Сергей Лавров опроверг заявления о причастности Москвы к скандалу из-за звонка президента Соединённых Штатов Дональда Трампа своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому.
News.ru вчера в 16:21
Авто
В Сети показали шестиколесный пикап УАЗ «Патриот»
В новом видео блогеры канала «Дорого-Богато» показали УАЗ «Патриот», которому добавили одну ось и теперь никакой бездорожье ему не помеха.
SpeedMe 26 сентября в 05:20
Гаджеты
Xiaomi показала уникальный в своем роде смартфон Mi Mix Alpha
Китайская корпорация Xiaomi представила необычный смартфон Mi MIX Alpha с всесторонним экраном.
МонаВиста 25 сентября в 08:06
Автоспорт
Toro Rosso сменит название на Alpha Tauri
F1news.ru 03:14
Общество
В Госдуме прокомментировали запрет курения на балконах
Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов прокомментировал RT решение правительства России утвердить запрет на использование открытого огня на балконах квартир, гостиниц и общежитий.
RT на русском 26 сентября в 12:40
Политика
Лавров: доминирование Запада тает
«Длившееся веками доминирование [Запада] в мировых делах тает», — цитирует RT слова главы МИД.
URA.Ru вчера в 15:57
Наука
Ученые выяснили, как возраст препятствует появлению рака
РИА Новости 04:12
Происшествия
В Башкирии школьники-живодеры зверски убили 10 щенят
ToDay News Ufa 02:17
Футбол
Павел Мамаев признался, что следил за женой из колонии
В ролике показана часть разговора, в которой Мамаев признаётся, что следил за женой, будучи в тот момент в колонии.
Газета Metro вчера в 10:26
Автоспорт
«Макларен» и «Мерседес» подтвердили предстоящее сотрудничество
«Макларен» и «Мерседес» подтвердили, что будут сотрудничать с 2021 года.
Спорт-Экспресс 05:11
Футбол
Крал: «Верю, что «Спартак» и РПЛ сделают меня сильнее!»
Бомбардир.ру 05:31
Политика
Президент Грузии выступила за диалог Тбилиси и Москвы
Глава МИД Грузии в четверг встретился с Лавровым на полях 74-й сессии Генассамблеи ООН впервые с 2008 года, когда после признания Россией независимости Южной Осетии и Абхазии Тбилиси прервал дипломатические отношения с Москвой.
ТАСС 03:08
Шоу-бизнес
Оксана Акиньшина показала поклонникам порноспектакль
Популярная российская актриса и молодая мама двух детей Оксана Акиньшина показала своим подписчикам самый настоящий порноспектакль.
Актуальные Новости вчера в 08:38
Политика
Демократы в конгрессе США потребовали документы по Украине
Демократы в палате представителей конгресса США потребовали от главы Госдепартамента Майкла Помпео предоставить законодателям документы, касающиеся контактов американского президента Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским.
Известия вчера в 18:15
Единоборства
Кикбоксер очнулся после нокаута и посчитал себя победителем боя
Испанский кикбоксер Хосе Мария Кеведо был отправлен в нокаут, однако затем посчитал себя победителем поединка.
Известия вчера в 22:48
Шоу-бизнес
Волочкова призвала молиться о душе Заворотнюк
Балерина Анастасия Волочкова опубликовала в Instagram фрагмент телепрограммы, которую вела Анастасия Заворотнюк.
Рамблер вчера в 16:30
Политика
США ввели новые антироссийские санкции
Минфин США объявил о введение новых санкций против России в связи с нарушением ограничений в отношении Сирии и «поставкой топлива российским вооруженным силам».
URA.Ru 26 сентября в 12:54
Экономика
«Фридом финанс» может купить еще одного брокера
Инвестиционная компания «Фридом финанс» подала в ФАС ходатайство на покупку 100% акций брокера «Церих» 20 сентября, сообщается на сайте службы.
Ведомости вчера в 13:05
Происшествия
СМИ: режиссер Хейфец ударил ножом приехавшего на вызов врача скорой помощи
Театральный режиссер Леонид Хейфец напал на врача скорой помощи, сообщает РЕН ТВ.
РИА Новости 05:02
Происшествия
Вылет самолета в «Домодедово» задержан из-за двух хулиганов на борту
Самолёт, готовившийся к вылету из московского аэропорта «Домодедово» вынужден был вернуться на стоянку из-за неадекватного поведения двух пассажиров на борту.
REGNUM 04:49
Происшествия
Максим Аверин отказался извиняться за дебош на борту самолета
РИА Новости вчера в 18:53
Политика
Мадуро сообщил о прибытии в Венесуэлу российских военных специалистов
Лидер Венесуэлы Николас Мадуро сообщил о прибытии в страну двух российских самолётов с военно-техническим персоналом.
RT на русском вчера в 21:39
Кино
The CW представил трейлер финального сезона сериала «Стрела»
Moi-portal.ru 25 сентября в 07:31