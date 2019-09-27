с чего всё началось

Бывший супруг депутата Госдумы Натальи Поклонской, юрист Иван Соловьев заявил, что последовательно обвиняя в бытовой агрессии только мужчин, борцы с домашним насилием «заужают тему».

Бывший муж Поклонской рассказал о домашнем насилии со стороны женщин

Общество Проекты участников конкурса «Цифровой прорыв» направят в регионы По результатам конкурса участники смогут запустить свой бизнес, получить работу в ведущих компаниях страны или выиграть денежный приз в размере 500 тыс. рублей, а также получить грант от Фонда содействия инновациям на развитие своего проекта.

Происшествия На борту загоревшегося в порту Южной Кореи танкера были десять россиян На борту нефтяного танкера, загоревшегося в южнокорейском порту Ульсан, находились десять российских граждан, в том числе капитан судна.

Политика Лавров назвал паранойей слова о причастности РФ к скандалу с Трампом Министр иностранных дел России Сергей Лавров опроверг заявления о причастности Москвы к скандалу из-за звонка президента Соединённых Штатов Дональда Трампа своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому.

Авто В Сети показали шестиколесный пикап УАЗ «Патриот» В новом видео блогеры канала «Дорого-Богато» показали УАЗ «Патриот», которому добавили одну ось и теперь никакой бездорожье ему не помеха.

Гаджеты Xiaomi показала уникальный в своем роде смартфон Mi Mix Alpha Китайская корпорация Xiaomi представила необычный смартфон Mi MIX Alpha с всесторонним экраном.

Общество В Госдуме прокомментировали запрет курения на балконах Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов прокомментировал RT решение правительства России утвердить запрет на использование открытого огня на балконах квартир, гостиниц и общежитий.

Политика Лавров: доминирование Запада тает «Длившееся веками доминирование [Запада] в мировых делах тает», — цитирует RT слова главы МИД.

Футбол Павел Мамаев признался, что следил за женой из колонии В ролике показана часть разговора, в которой Мамаев признаётся, что следил за женой, будучи в тот момент в колонии.

Политика Президент Грузии выступила за диалог Тбилиси и Москвы Глава МИД Грузии в четверг встретился с Лавровым на полях 74-й сессии Генассамблеи ООН впервые с 2008 года, когда после признания Россией независимости Южной Осетии и Абхазии Тбилиси прервал дипломатические отношения с Москвой.

Шоу-бизнес Оксана Акиньшина показала поклонникам порноспектакль Популярная российская актриса и молодая мама двух детей Оксана Акиньшина показала своим подписчикам самый настоящий порноспектакль.

Политика Демократы в конгрессе США потребовали документы по Украине Демократы в палате представителей конгресса США потребовали от главы Госдепартамента Майкла Помпео предоставить законодателям документы, касающиеся контактов американского президента Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Единоборства Кикбоксер очнулся после нокаута и посчитал себя победителем боя Испанский кикбоксер Хосе Мария Кеведо был отправлен в нокаут, однако затем посчитал себя победителем поединка.

Шоу-бизнес Волочкова призвала молиться о душе Заворотнюк Балерина Анастасия Волочкова опубликовала в Instagram фрагмент телепрограммы, которую вела Анастасия Заворотнюк.

Политика США ввели новые антироссийские санкции Минфин США объявил о введение новых санкций против России в связи с нарушением ограничений в отношении Сирии и «поставкой топлива российским вооруженным силам».

Экономика «Фридом финанс» может купить еще одного брокера Инвестиционная компания «Фридом финанс» подала в ФАС ходатайство на покупку 100% акций брокера «Церих» 20 сентября, сообщается на сайте службы.

Происшествия Вылет самолета в «Домодедово» задержан из-за двух хулиганов на борту Самолёт, готовившийся к вылету из московского аэропорта «Домодедово» вынужден был вернуться на стоянку из-за неадекватного поведения двух пассажиров на борту.