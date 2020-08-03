Политика

RT на русскомRT на русскомБывший начальник ГУ МВД по Москве Якунин назначен замглавы ФСИН

В 2012 году Якунин возглавил ГУ МВД по Москве. Осенью 2016 года он занял пост руководителя оперативного управления МВД и покинул его весной 2019-го.
Читать в источнике
Комментировать37

Подробнее о событии

Анатолия Якунина назначили заместителем главы ФСИН

Москва 2408:18

Бывший начальник столичной полиции назначен замглавы ФСИН

РБК08:08

Бывший начальник ГУ МВД по Москве Якунин назначен замглавы ФСИН

RT на русском07:05

Бывший глава московской полиции Якунин стал заместителем директора ФСИН

Коммерсантъ07:18

Бывший начальник ГУ МВД по Москве Якунин назначен замдиректора ФСИН

ТАСС07:12

Анатолий Якунин стал замглавы ФСИН

РИА Новости07:23

Экс-начальник московского главка МВД назначен на должность заместителя главы ФСИН

Вечерняя Москва06:57
Показать все источники
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 16:09, Ашберн
Технологии

Новое меню «Пуск» в Windows 10 можно активировать самостоятельно

Стоит обратить внимание, что изменения в реестре могут нарушить работу Windows 10, поэтому инструкция рассчитана на уверенных пользователей.
Astera 12:31
8
Автоспорт

Кто в Сильверстоуне едет быстрее, а кто медленнее, чем год назад

В квалификации Гран При Великобритании четыре команды проехали медленнее, чем год назад в Сильверстоуне.
Autosport.com.ru вчера в 04:17
Происшествия

Суд арестовал жену расчленённого в Петербурге рэпера

RT на русском 15:17
33
Политика

Трамп потребовал продать TikTok компании из США до середины сентября

Президент США Дональд Трамп потребовал продать приложение TikTok американской компании до 15 сентября.
РБК 15:00
251
Экономика

Медианная зарплата в России составила менее 35 тыс. рублей

Москва, 3 августа 2020, 08:33 — REGNUM Медианная заработная плата составляет в России 34,6 тыс. рублей, при этом 7,2% работников получают более 100 тыс. рублей в месяц, а 9,9% — менее 15 тыс. рублей.
REGNUM 01:33
3,4K
Армия и оружие

Алексей Пушков дал оценку переброске военных США в Польшу

Алексей Пушков уверен, Варшава после того, как договорилась с Белым домом о переброске 1 тысячи военнослужащих на свою территорию, превращается в военный опорный пункт США, укрепляющийся, без сомнения, против России.
Актуальные Новости 13:45
Происшествия

Потерявшийся в Подмосковье 10-летний мальчик найден мертвым

Мальчик, пропавший в Волоколамском городском округе Подмосковья, найден мертвым.
ТАСС 12:12
40
Происшествия

В Подмосковье неизвестные облили женщину серной кислотой

Неизвестные облили серной кислотой женщину на входе в гипермаркет в подмосковном Пушкино.
Вести.Ru 15:39
Политика

Путин подписал указ о выдаче Медведеву дипломатического паспорта

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев и его супруга Светлана получат дипломатические паспорта.
РБК 12:59
814
Хоккей

«Каролина» победила «Рейнджерс» благодаря трём шайбам Свечникова

RT на русском 14:45
Армия и оружие

Сирийские военные понесли потери при атаке террористов в Идлибе

Сирийские правительственные войска отбили атаки боевиков в районе населенного пункта Хамрат, однако понесли потери.
Известия 15:31
24
Космос

Американский космический корабль Crew Dragon вернулся на Землю

Первый корабль американской компании SpaceX с астронавтами на борту успешно вернулся на Землю после двух месяцев в космосе.
Росбалт вчера в 14:59
1,2K
Футбол

Семак рассказал о подготовке «Зенита» к матчу за Суперкубок

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что из-за небольшого перерыва между сезонами РПЛ будет сложно внести какие-то большие изменения в состав петербургской команды.
Город+ 08:43
1
Общество

Алиханов призвал составить ТОП-5 объектов культурного наследия

Русский Запад 14:33
Культура

Чонгук проспойлерил новый сингл BTS «Dynamite»

So Jungkook gave away the hint of dynamite explosions, and as usual we missed the clues 🤡🤡😂#BTS_Dynamite @BTS_twt pic.twitter.com/URc6MkAusH — 🧨8/21⁷ (@sorafirstlove) August 2, 2020 АРМИ были в шоке, когда поняли, что ответы на их вопросы и ключ к тайне лежали так близко, а они не заметили их.
Popcake 02:30
2
Общество

Экс-король Испании Хуан Карлос I решил покинуть страну

Почетный король Испании Хуан Карлос I принял решение покинуть страну, чтобы оградить своего сына Филиппа VI от скандалов, которые преследуют его в последнее время, и дать тому возможность царствовать без лишних проблем.
Российская газета 14:02
38
Армия и оружие

США отправят в Польшу дополнительно 1 тыс. американских военных

Взгляд.ру 10:07
6
Экономика

В августе экспорт зерна из России может составить 4-4,3 млн тонн

Прогноз экспорта зерна через глубоководные порты, включая перевалку через порт Кавказ, составляет 2,88 млн тонн (в августе прошлого года - 3,23 млн тонн), сообщил Павенский "Интерфаксу".
Финмаркет 08:08
Происшествия

Семеро граждан России пострадали при жесткой посадке Ан-74 в Мали

По предварительной информации, на борту находились четыре сотрудника ООН и семь членов экипажа, граждан РФ, большинство из которых получили травмы, в том числе переломы, не опасные для жизни.
Коммерсантъ 15:19
58
Футбол

Кокорин и Промес пообщались в Instagram

RT на русском 14:33
1
Происшествия

В Москве задержан напавший на сотрудника Росгвардии в «Парке Горького»

RT на русском 07:39
9
Кино

Netflix заявила о выходе сериала о «золотом веке» видеоигр

Показ документального фильма из шести эпизодов High Score («Рекорд») о «золотом веке» в истории видеоигр, анонсировала стриминговая площадка Netflix, 3 августа сообщает портал Nintendo Enthusiast.
ИА Красная Весна 11:31
Экономика

Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром

Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром — Минфин РФ утверждает, что встречные предложения Кипра оказались неприемлемыми.
BFM.ru 08:20
821
Политика

Трампа заподозрили в криминальной деятельности

Прокурор округа Нью-Йорк Сайрус Вэнс заявил, что ведет криминальное расследование финансовой деятельности президента США Дональда Трампа.
Lenta.ru 14:58
1
Шоу-бизнес

Владимир Пресняков и Наталья Подольская ждут второго ребенка

Владимир Пресняков и Наталья Подольская ждут второго ребенка.
РЕН ТВ 09:55
20
Происшествия

Коронавирус выявили на круизном теплоходе в Нижнем Новгороде

На теплоходе "Александр Суворов" компании "Водоходъ", который остановился в Нижнем Новгороде, у девяти членов экипажа из 101 выявлено заражение коронавирусом, сообщила Приволжская транспортная прокуратура.
Интерфакс 08:32
83
Происшествия

В Нижнем Новгороде задержан бывший глава районной администрации

В Нижнем Новгороде возбуждено уголовное дело в отношении бывшего главы администрации Советского района Владимира Исаева.
Российская газета 06:33
33
Общество

Ритейлеры сообщили о перебоях с поставками импортного алкоголя

Представитель «Красного и белого» утверждает, что перебои в поставках возникли из-за того, что Центральная акцизная таможня (ЦАТ), отвечающая за выдачу акцизных марок, не смогла их выдать в срок.
Ведомости 08:11
Политика

В США предупредили об «августовском сюрпризе» от Путина

Журналист Ф. Кэмп, который является главой Атлантического совета, дал рекомендацию американским властям внимательно следить за действиями Путина.
Discover24 11:49
21
Армия и оружие

Северный флот рассказал о подготовке похода кораблей по Севморпути

Северный флот России рассказал, что в настоящее время завершается подготовка отряда боевых кораблей и судов обеспечения к походу по Северному морскому пути.
RT на русском 13:22
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Анатолий Иванович Якунин
Российский политик
Российский работник органов внутренних дел, начальник Оперативного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации с 23 сентября 2016 года. Начальник Главного управления МВД России по г. Москве 2 июня 2012 - 23 сентября 2016), до этого - руководитель УМВД по Новгородской области.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное