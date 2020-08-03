Политика
RT на русскомБывший начальник ГУ МВД по Москве Якунин назначен замглавы ФСИН
В 2012 году Якунин возглавил ГУ МВД по Москве. Осенью 2016 года он занял пост руководителя оперативного управления МВД и покинул его весной 2019-го.
Читать в источнике
Оценить38
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 16:09, Ашберн
Технологии
Новое меню «Пуск» в Windows 10 можно активировать самостоятельно
Стоит обратить внимание, что изменения в реестре могут нарушить работу Windows 10, поэтому инструкция рассчитана на уверенных пользователей.
Astera 12:31
Автоспорт
Кто в Сильверстоуне едет быстрее, а кто медленнее, чем год назад
В квалификации Гран При Великобритании четыре команды проехали медленнее, чем год назад в Сильверстоуне.
Autosport.com.ru вчера в 04:17
Происшествия
Суд арестовал жену расчленённого в Петербурге рэпера
RT на русском 15:17
Политика
Трамп потребовал продать TikTok компании из США до середины сентября
Президент США Дональд Трамп потребовал продать приложение TikTok американской компании до 15 сентября.
РБК 15:00
Экономика
Медианная зарплата в России составила менее 35 тыс. рублей
Москва, 3 августа 2020, 08:33 — REGNUM Медианная заработная плата составляет в России 34,6 тыс. рублей, при этом 7,2% работников получают более 100 тыс. рублей в месяц, а 9,9% — менее 15 тыс. рублей.
REGNUM 01:33
Армия и оружие
Алексей Пушков дал оценку переброске военных США в Польшу
Алексей Пушков уверен, Варшава после того, как договорилась с Белым домом о переброске 1 тысячи военнослужащих на свою территорию, превращается в военный опорный пункт США, укрепляющийся, без сомнения, против России.
Актуальные Новости 13:45
Происшествия
Потерявшийся в Подмосковье 10-летний мальчик найден мертвым
Мальчик, пропавший в Волоколамском городском округе Подмосковья, найден мертвым.
ТАСС 12:12
Происшествия
В Подмосковье неизвестные облили женщину серной кислотой
Неизвестные облили серной кислотой женщину на входе в гипермаркет в подмосковном Пушкино.
Вести.Ru 15:39
Политика
Путин подписал указ о выдаче Медведеву дипломатического паспорта
Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев и его супруга Светлана получат дипломатические паспорта.
РБК 12:59
Хоккей
«Каролина» победила «Рейнджерс» благодаря трём шайбам Свечникова
RT на русском 14:45
Армия и оружие
Сирийские военные понесли потери при атаке террористов в Идлибе
Сирийские правительственные войска отбили атаки боевиков в районе населенного пункта Хамрат, однако понесли потери.
Известия 15:31
Космос
Американский космический корабль Crew Dragon вернулся на Землю
Первый корабль американской компании SpaceX с астронавтами на борту успешно вернулся на Землю после двух месяцев в космосе.
Росбалт вчера в 14:59
Футбол
Семак рассказал о подготовке «Зенита» к матчу за Суперкубок
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что из-за небольшого перерыва между сезонами РПЛ будет сложно внести какие-то большие изменения в состав петербургской команды.
Город+ 08:43
Общество
Алиханов призвал составить ТОП-5 объектов культурного наследия
Русский Запад 14:33
Культура
Чонгук проспойлерил новый сингл BTS «Dynamite»
So Jungkook gave away the hint of dynamite explosions, and as usual we missed the clues 🤡🤡😂#BTS_Dynamite @BTS_twt pic.twitter.com/URc6MkAusH — 🧨8/21⁷ (@sorafirstlove) August 2, 2020 АРМИ были в шоке, когда поняли, что ответы на их вопросы и ключ к тайне лежали так близко, а они не заметили их.
Popcake 02:30
Общество
Экс-король Испании Хуан Карлос I решил покинуть страну
Почетный король Испании Хуан Карлос I принял решение покинуть страну, чтобы оградить своего сына Филиппа VI от скандалов, которые преследуют его в последнее время, и дать тому возможность царствовать без лишних проблем.
Российская газета 14:02
Экономика
В августе экспорт зерна из России может составить 4-4,3 млн тонн
Прогноз экспорта зерна через глубоководные порты, включая перевалку через порт Кавказ, составляет 2,88 млн тонн (в августе прошлого года - 3,23 млн тонн), сообщил Павенский "Интерфаксу".
Финмаркет 08:08
Происшествия
Семеро граждан России пострадали при жесткой посадке Ан-74 в Мали
По предварительной информации, на борту находились четыре сотрудника ООН и семь членов экипажа, граждан РФ, большинство из которых получили травмы, в том числе переломы, не опасные для жизни.
Коммерсантъ 15:19
Футбол
Кокорин и Промес пообщались в Instagram
RT на русском 14:33
Происшествия
В Москве задержан напавший на сотрудника Росгвардии в «Парке Горького»
RT на русском 07:39
Кино
Netflix заявила о выходе сериала о «золотом веке» видеоигр
Показ документального фильма из шести эпизодов High Score («Рекорд») о «золотом веке» в истории видеоигр, анонсировала стриминговая площадка Netflix, 3 августа сообщает портал Nintendo Enthusiast.
ИА Красная Весна 11:31
Экономика
Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром
Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром — Минфин РФ утверждает, что встречные предложения Кипра оказались неприемлемыми.
BFM.ru 08:20
Политика
Трампа заподозрили в криминальной деятельности
Прокурор округа Нью-Йорк Сайрус Вэнс заявил, что ведет криминальное расследование финансовой деятельности президента США Дональда Трампа.
Lenta.ru 14:58
Шоу-бизнес
Владимир Пресняков и Наталья Подольская ждут второго ребенка
Владимир Пресняков и Наталья Подольская ждут второго ребенка.
РЕН ТВ 09:55
Происшествия
Коронавирус выявили на круизном теплоходе в Нижнем Новгороде
На теплоходе "Александр Суворов" компании "Водоходъ", который остановился в Нижнем Новгороде, у девяти членов экипажа из 101 выявлено заражение коронавирусом, сообщила Приволжская транспортная прокуратура.
Интерфакс 08:32
Происшествия
В Нижнем Новгороде задержан бывший глава районной администрации
В Нижнем Новгороде возбуждено уголовное дело в отношении бывшего главы администрации Советского района Владимира Исаева.
Российская газета 06:33
Общество
Ритейлеры сообщили о перебоях с поставками импортного алкоголя
Представитель «Красного и белого» утверждает, что перебои в поставках возникли из-за того, что Центральная акцизная таможня (ЦАТ), отвечающая за выдачу акцизных марок, не смогла их выдать в срок.
Ведомости 08:11
Политика
В США предупредили об «августовском сюрпризе» от Путина
Журналист Ф. Кэмп, который является главой Атлантического совета, дал рекомендацию американским властям внимательно следить за действиями Путина.
Discover24 11:49
Армия и оружие
Северный флот рассказал о подготовке похода кораблей по Севморпути
Северный флот России рассказал, что в настоящее время завершается подготовка отряда боевых кораблей и судов обеспечения к походу по Северному морскому пути.
RT на русском 13:22