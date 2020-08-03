Политика
RT на русскомБывший начальник ГУ МВД по Москве Якунин назначен замглавы ФСИН
В 2012 году Якунин возглавил ГУ МВД по Москве. Осенью 2016 года он занял пост руководителя оперативного управления МВД и покинул его весной 2019-го.
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Происшествия
На территории концлагеря под Псковом нашли останки более 50 человек
РИА Новости 07:43
Общество
Названы сроки регистрации первой российской вакцины от коронавируса
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) ожидает регистрации в России первой вакцины от коронавируса COVID-19 в течение 10 дней, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
РИА Новости 08:25
Происшествия
В Киеве СБУ задержала мужчину, захватившего заложницу
Сотрудники Службы безопасности Украины задержали мужчину, который ранее захватил заложницу в киевском бизнес-центре «Леонардо».
Росбалт 08:08
Происшествия
Все «Ашаны» в Москве проверяют из-за сообщений о минировании
Все магазины сети "Ашан" в Москве получили анонимные сообщения об угрозе взрыва, проводятся проверки, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
РИА Новости 05:17
Происшествия
В Нижнем Новгороде из-за коронавируса на борту задержали теплоход
В Нижнем Новгороде задержан пассажирский теплоход "Александр Суворов": у членов экипажа судна был выявлен коронавирус.
Российская газета 06:11
Общество
Cвердловский депутат задекларировал доход в четыре копейки
Свердловский депутат Илья Гаффнер задекларировал доход за 2019 год в четыре копейки.
BFM.ru 06:23
Политика
Консул рассказал о беседе с задержанными в Белоруссии россиянами
Консул России в Минске Кирилл Плетнёв в эфире телеканала «Россия 1» рассказал о беседе с задержанными в Белоруссии россиянами.
RT на русском 06:46
Политика
Российские военные базы появятся в 6 странах Африки
В распоряжении немецких СМИ оказался документ министерства иностранных дел Германии, в котором говорится о возможном создании Россией шести военных баз на территории африканских государств.
Военное дело 08:17
Шоу-бизнес
Пресняков и Подольская во второй раз станут родителями
Напомним, Наталья Подольская и Владимир Пресняков сыграли свадьбу в 2010 году, спустя пять лет у них родился сын Артем.
Privet-Rostov.ru 07:00
Здоровье
Коронавирус: последние новости 3 августа. Школьникам разработали санитарные правила, Абхазия не готова открывать границы с Россией
Вакцина от коронавируса Разработка вакцины в России начнется в ноябре 2020 года.
URA.Ru вчера в 23:00
Политика
Медведев рассказал об уровне преступности в период пандемии в России
Замглавы Совбеза Дмитрий Медведев в ходе совещания «Об актуальных проблемах обеспечения правопорядка в период преодоления последствий эпидемии коронавируса» сообщил об уменьшении числа зарегистрированных преступлений в России в первом полугодии 2020 года.
RT на русском 08:08
Общество
В Рособрнадзоре назвали число стобалльников на ЕГЭ в 2020 году
Москва, 3 августа 2020, 15:13 — REGNUM По итогам сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2020 году почти 8,5 тыс. выпускников получили сто баллов.
REGNUM 08:13
Экономика
Россия разрывает соглашение по двойному налогообложению с Кипром
Россия приступила к процедуре разрыва соглашения по двойному налогообложению с Кипром, куда из РФ уходит существенная доля дивидендов.
Газета.Ru 06:05
Политика
Горящий российский T-72 попал на видео
Lenta.ru 08:08
Общество
Польша оштрафовала «Газпром» на $57 млн из-за «Северного потока-2»
Польская антимонопольная служба UOKiK оштрафовала «Газпром» на $57 млн за непредоставление информации в рамках расследования по строящемуся российскому газопроводу «Северный поток-2».
Коммерсантъ 02:48
Здоровье
ВОЗ оценила уровень летальности от коронавируса
Всемирная организация здравоохранения оценивает уровень летальности среди пациентов с COVID-19 примерно в 0.6%, заявила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове.
РИА Новости 08:15
Общество
ФАС разрешила Hyundai купить петербургский завод GM
РБК Санкт-Петербург 06:02
Фигурное катание
Фигуристка Алена Косторная ушла из группы тренера Этери Тутберидзе
Российская фигуристка Алена Косторная ушла из группы Этери Тутберидзе — об этом тренер сама сообщила в Instagram.
Salt Mag 31 июля в 09:51
Шоу-бизнес
18-летняя дочь Бориса Немцова вышла замуж
Мама девушки показала фото из ЗАГСа. Дочь политика Бориса Немцова и владелицы PR-агентства Екатерины Одинцовой вышла замуж.
Летидор 05:45
Экономика
Индекс PMI в промсекторе Китая в июле вырос до максимума за 9,5 года
Официальный PMI в перерабатывающей промышленности КНР, обнародованный 31 июля, увеличился до 51,1 пункта с 50,9 пункта в июне, сообщило в пятницу Государственное статистическое управление Китая.
Интерфакс 00:59
Общество
Фургал отказался от услуг своего адвоката Кожемякина
Фургала в деле представляют еще два адвоката – один московский, другой хабаровский.
RuNews24.ru 05:31
Гаджеты
Segway-Ninebot привезли новые самокаты в Россию
Компания Segway-Ninebot представила обновление линейки электросамокатов.
ITZine.ru 07:45
Политика
Пассажирский самолет Ил-114-300 совершит первый полет в сентябре
Региональный турбовинтовой самолет Ил-114-300 совершит первый полет в сентябре этого года.
ТАСС 06:36
Экономика
Росавиация одобрила 78 заявок на субсидирование авиакомпаний
С середины мая Росавиация одобрила 78 заявок авиакомпаний на субсидии на общую сумму 11,7 млрд руб. и согласовала 152 субсидии аэропортам на 4,7 млрд руб. на погашение расходов за второй квартал.
Коммерсантъ 05:29
Футбол
Семак рассказал о подготовке «Зенита» к матчу за Суперкубок
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак рассказал о тренировках команды перед Суперкубком России.
Pravda.Ru 07:56
Шоу-бизнес
Forbes составил рейтинг богатейших российских звезд
Газета.Ru 03:12