Политика

RT на русскомRT на русскомБывший начальник ГУ МВД по Москве Якунин назначен замглавы ФСИН

В 2012 году Якунин возглавил ГУ МВД по Москве. Осенью 2016 года он занял пост руководителя оперативного управления МВД и покинул его весной 2019-го.
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Экс-начальник московской полиции назначен заместителем главы ФСИН

Говорит Москва07:10

Анатолий Якунин стал замглавы ФСИН

РИА Новости07:23

Бывший глава московской полиции Якунин стал заместителем директора ФСИН

Коммерсантъ07:18

Бывший начальник ГУ МВД по Москве Якунин назначен замдиректора ФСИН

ТАСС07:12

Бывший начальник столичной полиции назначен замглавы ФСИН

РБК08:08

Бывший начальник ГУ МВД по Москве Якунин назначен замглавы ФСИН

RT на русском07:05

Экс-начальник московского главка МВД назначен на должность заместителя главы ФСИН

Вечерняя Москва06:57
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Происшествия

На территории концлагеря под Псковом нашли останки более 50 человек

РИА Новости 07:43
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Общество

Названы сроки регистрации первой российской вакцины от коронавируса

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) ожидает регистрации в России первой вакцины от коронавируса COVID-19 в течение 10 дней, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
РИА Новости 08:25
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Происшествия

В Киеве СБУ задержала мужчину, захватившего заложницу

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали мужчину, который ранее захватил заложницу в киевском бизнес-центре «Леонардо».
Росбалт 08:08
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Культура

Группа «Zero People» сняла клип в сгоревшем театре драмы

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Происшествия

Дело сестер Хачатурян будет рассмотрено судом присяжных

Газета.Ru 07:13
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Происшествия

Все «Ашаны» в Москве проверяют из-за сообщений о минировании

Все магазины сети "Ашан" в Москве получили анонимные сообщения об угрозе взрыва, проводятся проверки, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
РИА Новости 05:17
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Происшествия

В Нижнем Новгороде из-за коронавируса на борту задержали теплоход

В Нижнем Новгороде задержан пассажирский теплоход "Александр Суворов": у членов экипажа судна был выявлен коронавирус.
Российская газета 06:11
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Происшествия

В Москве задержали напавшего на сотрудника Росгвардии в Парке Горького

ТАСС 07:21
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Общество

Cвердловский депутат задекларировал доход в четыре копейки

Свердловский депутат Илья Гаффнер задекларировал доход за 2019 год в четыре копейки.
BFM.ru 06:23
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Политика

Консул рассказал о беседе с задержанными в Белоруссии россиянами

Консул России в Минске Кирилл Плетнёв в эфире телеканала «Россия 1» рассказал о беседе с задержанными в Белоруссии россиянами.
RT на русском 06:46
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Политика

Российские военные базы появятся в 6 странах Африки

В распоряжении немецких СМИ оказался документ министерства иностранных дел Германии, в котором говорится о возможном создании Россией шести военных баз на территории африканских государств.
Военное дело 08:17
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Шоу-бизнес

Пресняков и Подольская во второй раз станут родителями

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Здоровье

Коронавирус: последние новости 3 августа. Школьникам разработали санитарные правила, Абхазия не готова открывать границы с Россией

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URA.Ru вчера в 23:00
Политика

Медведев рассказал об уровне преступности в период пандемии в России

Замглавы Совбеза Дмитрий Медведев в ходе совещания «Об актуальных проблемах обеспечения правопорядка в период преодоления последствий эпидемии коронавируса» сообщил об уменьшении числа зарегистрированных преступлений в России в первом полугодии 2020 года.
RT на русском 08:08
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Общество

В Рособрнадзоре назвали число стобалльников на ЕГЭ в 2020 году

Москва, 3 августа 2020, 15:13 — REGNUM По итогам сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2020 году почти 8,5 тыс. выпускников получили сто баллов.
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Экономика

Россия разрывает соглашение по двойному налогообложению с Кипром

Россия приступила к процедуре разрыва соглашения по двойному налогообложению с Кипром, куда из РФ уходит существенная доля дивидендов.
Газета.Ru 06:05
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Политика

Горящий российский T-72 попал на видео

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Польша оштрафовала «Газпром» на $57 млн из-за «Северного потока-2»

Польская антимонопольная служба UOKiK оштрафовала «Газпром» на $57 млн за непредоставление информации в рамках расследования по строящемуся российскому газопроводу «Северный поток-2».
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Здоровье

ВОЗ оценила уровень летальности от коронавируса

Всемирная организация здравоохранения оценивает уровень летальности среди пациентов с COVID-19 примерно в 0.6%, заявила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове.
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Общество

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Фигурное катание

Фигуристка Алена Косторная ушла из группы тренера Этери Тутберидзе

Российская фигуристка Алена Косторная ушла из группы Этери Тутберидзе — об этом тренер сама сообщила в Instagram.
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Индекс PMI в промсекторе Китая в июле вырос до максимума за 9,5 года

Официальный PMI в перерабатывающей промышленности КНР, обнародованный 31 июля, увеличился до 51,1 пункта с 50,9 пункта в июне, сообщило в пятницу Государственное статистическое управление Китая.
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С середины мая Росавиация одобрила 78 заявок авиакомпаний на субсидии на общую сумму 11,7 млрд руб. и согласовала 152 субсидии аэропортам на 4,7 млрд руб. на погашение расходов за второй квартал.
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Анатолий Иванович Якунин
Российский политик
Российский работник органов внутренних дел, начальник Оперативного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации с 23 сентября 2016 года. Начальник Главного управления МВД России по г. Москве 2 июня 2012 - 23 сентября 2016), до этого - руководитель УМВД по Новгородской области.
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