Политика

RT на русскомRT на русскомБывший начальник ГУ МВД по Москве Якунин назначен замглавы ФСИН

В 2012 году Якунин возглавил ГУ МВД по Москве. Осенью 2016 года он занял пост руководителя оперативного управления МВД и покинул его весной 2019-го.
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Анатолия Якунина назначили заместителем главы ФСИН

Москва 2408:18

Бывший начальник ГУ МВД по Москве Якунин назначен замдиректора ФСИН

ТАСС07:12

Анатолий Якунин стал замглавы ФСИН

РИА Новости07:23

Бывший глава московской полиции Якунин стал заместителем директора ФСИН

Коммерсантъ07:18

Бывший начальник столичной полиции назначен замглавы ФСИН

РБК08:08

Бывший начальник ГУ МВД по Москве Якунин назначен замглавы ФСИН

RT на русском07:05

Экс-начальник московского главка МВД назначен на должность заместителя главы ФСИН

Вечерняя Москва06:57
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Общество

Часть регионов РФ выплатит пенсионерам 2 тысячи рублей с 16 августа

Как сообщили специалисты, за добросовестное соблюдение режима самоизоляции всем гражданам в возрасте старше 65 лет выплатят денежные средства в столице и столичном регионе, а также – в Санкт-Петербурге, Крыму, Якутии, ХМАО.
Цензуры.Нет 04:14
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Космос

Ученые подтвердили гипотезу существования «предыдущей» Вселенной

Evo-rus.com 31 июля в 09:43
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Шоу-бизнес

Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых российских артистов

Артисты Сергей Шнуров, Егор Крид и Дима Билан заняли первые строчки в рейтинге звезд российского шоу-бизнеса с самыми высокими доходами, составленном изданием Forbes.
ТАСС 04:49
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Происшествия

Рэпер Картрайт перед смертью хотел уйти от жены к любовнице

Следователи выяснили, что у музыканта была любовница, которая несколько лет назад закончила вуз и, якобы, незадолго до своей смерти Юшко планировал подать на развод и уйти к ней.
REGNUM 05:11
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Футбол

Мосгорсуд отменил приговор Кокорину и Мамаеву

Мосгорсуд в понедельник отменил приговор Пресненского суда по делу футболистов Кокорина и Мамаева и начал зачитывать новое постановление.
Российская газета 10:31
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Общество

Больше ста родственников чиновников поступили в российские вузы без конкурса

Российские чиновники устраивают своих детей и родственников в престижные вузы вне конкурса через процедуру так называемого целевого набора.
Lenta.ru 12:19
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Экономика

Российские авиакомпании получат субсидии в размере 11,7 млрд рублей

Москва, 3 августа 2020, 15:41 — REGNUM Российские авиакомпании и аэропорты получат на сумму 11,7 млрд. рублей на погашение расходов за коммерческие перевозки, выполненные с февраля по июнь 2020 года, сообщали в Росавиации.
REGNUM 08:41
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Шоу-бизнес

Кристина Асмус ответила на слухи о женитьбе Гарика Харламова

Кристина Асмус прокомментировала слухи о женитьбе своего бывшего мужа Гарика Харламова. Супруги о своём разводе сообщили ещё в июне.
Discover24 04:56
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Политика

МИД РФ заявил послу Белоруссии о безосновательном задержании россиян

МИД РФ заявил послу Белоруссии в России Владимиру Семашко о безосновательности задержания 33 россиян в республике, Москва настаивает на объективном совместном расследовании, сообщает российское внешнеполитическое ведомство.
Газета.Ru 10:40
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Происшествия

В День ВДВ в Ярославле геи устроили провокацию десантникам

Неугомонные ярославские ЛГБТ – активисты решили не пропускать такой прекрасный способ прославиться, как ДЕНЬ ВДВ.
Московский Комсомолец Ярославль 00:51
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Политика

Экс-кандидат в президенты Белоруссии написал письмо лидерам 30 стран

Бывший соперник Лукашенко за пост президента Белоруссии Валерий Цепкало отправил открытое письмо лидерам 30 стран.
Общественная служба новостей 10:27
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Наука

Ученые обнаружили останки совы возрастом 55 млн лет

Согласно исследованию, опубликованному в издании Journal of Vertebrate Palaeontology, американские палеонтологи из штата Вайоминг описали новый вид большой совы, которая 55 миллионов лет охотилась как ястреб.
RuNews24.ru 11:00
Общество

«Газпром» обжалует максимальный штраф Польши за «Северный поток-2»

В UOKiK объяснили столь большой штраф «умышленным» непредоставлением «Газпромом» запрашиваемых Польшей данных о контрактах его «дочки», компании Nord Stream 2, с европейскими компаниями, финансирующими строительство газопровода «Северный поток-2».
РБК 11:59
1,8K
Происшествия

В Москве задержали напавшего на сотрудника Росгвардии в Парке Горького

ТАСС 07:21
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Общество

В московском метро вновь проводятся рейды на наличие СИЗов

В Московском метрополитене вновь проводятся рейды со стороны сотрудников полиции на наличие у пассажиров средств индивидуальной защиты.
Вести.Ru 11:46
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Политика

В США предупредили об «августовском сюрпризе» от Путина

Журналист Ф. Кэмп, который является главой Атлантического совета, дал рекомендацию американским властям внимательно следить за действиями Путина.
Discover24 11:49
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Политика

Путин подписал указ о выдаче Медведеву дипломатического паспорта

Москва, 3 августа 2020, 17:59 — REGNUM Дипломатический паспорт будет выдан Дмитрию Медведеву — заместителю председателя Совета безопасности РФ, сообщается 3 августа на интернет-портале правовой информации.
REGNUM 10:59
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Шоу-бизнес

18-летняя дочь Бориса Немцова вышла замуж

Мама девушки показала фото из ЗАГСа. Дочь политика Бориса Немцова и владелицы PR-агентства Екатерины Одинцовой вышла замуж.
Летидор 05:45
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Экономика

В России рассмотрят инициативу об увеличении пособия по безработице

В Федерации полагают, что пособие должно быть как минимум размером с прожиточный минимум в конкретном российском регионе за период с апреля по июнь.
Evo-rus.com 01 августа в 09:18
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Политика

Советник Трампа: дружественные отношения с Россией были бы выгодны США

В интервью газете The Washington Post помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен прокомментировал развитие американо-российских отношений.
Коммерсантъ вчера в 20:55
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Общество

Исследование ДНК афроамериканцев прояснило историю рабства в США

Оказывается, большинство их везли на территорию США из Нигерии. Были также невольники из Бенина, Сенегала и Гамбии.
RuNews24.ru вчера в 05:00
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Экономика

Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром

Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром — Минфин РФ утверждает, что встречные предложения Кипра оказались неприемлемыми.
BFM.ru 08:20
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Футбол

В Англии начнут удалять футболистов за умышленный кашель

Красной карточки будут удостоены и те игроки, которые позволяют себе плеваться на поле во время матчей.
Матч ТВ 12:15
Экономика

Предпринимательские доходы россиян упали до минимума за 20 лет

Доля предпринимательских доходов в структуре всех денежных доходов населения России во втором квартале 2020 года снизилась до 3,5%, следует из данных Росстата.
РБК 00:00
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Политика

В сети появилось видео с флагом талибов в Святой Софии

РБК 12:28
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Религия

Патриарх Кирилл попросил верующих не верить слухам о его богатстве

Патриарх Кирилл призвал свою паству не верить слухам о его богатстве, которые распространяются в Интернете и СМИ.
Neva.Today вчера в 08:30
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Энергетика

В ЦБ заявили о возможности нового падения цен на нефть

В Центробанке России заявили, что затяжной характер пандемии коронавируса в мире может вновь привести к падению цен на нефть.
RT на русском 12:36
Происшествия

В Подмосковье нашли тело потерявшегося десятилетнего мальчика

В Волоколамском городском округе Подмосковья нашли тело потерявшегося десятилетнего мальчика.
RT на русском 12:17
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Политика

Около границы с Россией прошла колонна белорусской военной техники

Не исключается, что возможное появление колонны белорусской военной техники связано с недавним инцидентом с задержанием 33 россиян.
RuNews24.ru 01:36
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Общество

Бывший король Испании Хуан Карлос I решил покинуть страну

Бывший испанский король Хуан Карлос I сообщил о своем намерении покинуть страну действующему монарху, своему сыну Филиппу VI.
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Анатолий Иванович Якунин
Российский политик
Российский работник органов внутренних дел, начальник Оперативного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации с 23 сентября 2016 года. Начальник Главного управления МВД России по г. Москве 2 июня 2012 - 23 сентября 2016), до этого - руководитель УМВД по Новгородской области.
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