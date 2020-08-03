Политика
RT на русскомБывший начальник ГУ МВД по Москве Якунин назначен замглавы ФСИН
В 2012 году Якунин возглавил ГУ МВД по Москве. Осенью 2016 года он занял пост руководителя оперативного управления МВД и покинул его весной 2019-го.
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Общество
Часть регионов РФ выплатит пенсионерам 2 тысячи рублей с 16 августа
Как сообщили специалисты, за добросовестное соблюдение режима самоизоляции всем гражданам в возрасте старше 65 лет выплатят денежные средства в столице и столичном регионе, а также – в Санкт-Петербурге, Крыму, Якутии, ХМАО.
Цензуры.Нет 04:14
Космос
Ученые подтвердили гипотезу существования «предыдущей» Вселенной
Evo-rus.com 31 июля в 09:43
Шоу-бизнес
Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых российских артистов
Артисты Сергей Шнуров, Егор Крид и Дима Билан заняли первые строчки в рейтинге звезд российского шоу-бизнеса с самыми высокими доходами, составленном изданием Forbes.
ТАСС 04:49
Происшествия
Рэпер Картрайт перед смертью хотел уйти от жены к любовнице
Следователи выяснили, что у музыканта была любовница, которая несколько лет назад закончила вуз и, якобы, незадолго до своей смерти Юшко планировал подать на развод и уйти к ней.
REGNUM 05:11
Футбол
Мосгорсуд отменил приговор Кокорину и Мамаеву
Мосгорсуд в понедельник отменил приговор Пресненского суда по делу футболистов Кокорина и Мамаева и начал зачитывать новое постановление.
Российская газета 10:31
Общество
Больше ста родственников чиновников поступили в российские вузы без конкурса
Российские чиновники устраивают своих детей и родственников в престижные вузы вне конкурса через процедуру так называемого целевого набора.
Lenta.ru 12:19
Экономика
Российские авиакомпании получат субсидии в размере 11,7 млрд рублей
Москва, 3 августа 2020, 15:41 — REGNUM Российские авиакомпании и аэропорты получат на сумму 11,7 млрд. рублей на погашение расходов за коммерческие перевозки, выполненные с февраля по июнь 2020 года, сообщали в Росавиации.
REGNUM 08:41
Шоу-бизнес
Кристина Асмус ответила на слухи о женитьбе Гарика Харламова
Кристина Асмус прокомментировала слухи о женитьбе своего бывшего мужа Гарика Харламова. Супруги о своём разводе сообщили ещё в июне.
Discover24 04:56
Политика
МИД РФ заявил послу Белоруссии о безосновательном задержании россиян
МИД РФ заявил послу Белоруссии в России Владимиру Семашко о безосновательности задержания 33 россиян в республике, Москва настаивает на объективном совместном расследовании, сообщает российское внешнеполитическое ведомство.
Газета.Ru 10:40
Происшествия
В День ВДВ в Ярославле геи устроили провокацию десантникам
Неугомонные ярославские ЛГБТ – активисты решили не пропускать такой прекрасный способ прославиться, как ДЕНЬ ВДВ.
Московский Комсомолец Ярославль 00:51
Политика
Экс-кандидат в президенты Белоруссии написал письмо лидерам 30 стран
Бывший соперник Лукашенко за пост президента Белоруссии Валерий Цепкало отправил открытое письмо лидерам 30 стран.
Общественная служба новостей 10:27
Наука
Ученые обнаружили останки совы возрастом 55 млн лет
Согласно исследованию, опубликованному в издании Journal of Vertebrate Palaeontology, американские палеонтологи из штата Вайоминг описали новый вид большой совы, которая 55 миллионов лет охотилась как ястреб.
RuNews24.ru 11:00
Общество
«Газпром» обжалует максимальный штраф Польши за «Северный поток-2»
В UOKiK объяснили столь большой штраф «умышленным» непредоставлением «Газпромом» запрашиваемых Польшей данных о контрактах его «дочки», компании Nord Stream 2, с европейскими компаниями, финансирующими строительство газопровода «Северный поток-2».
РБК 11:59
Общество
В московском метро вновь проводятся рейды на наличие СИЗов
В Московском метрополитене вновь проводятся рейды со стороны сотрудников полиции на наличие у пассажиров средств индивидуальной защиты.
Вести.Ru 11:46
Политика
В США предупредили об «августовском сюрпризе» от Путина
Журналист Ф. Кэмп, который является главой Атлантического совета, дал рекомендацию американским властям внимательно следить за действиями Путина.
Discover24 11:49
Политика
Путин подписал указ о выдаче Медведеву дипломатического паспорта
Москва, 3 августа 2020, 17:59 — REGNUM Дипломатический паспорт будет выдан Дмитрию Медведеву — заместителю председателя Совета безопасности РФ, сообщается 3 августа на интернет-портале правовой информации.
REGNUM 10:59
Шоу-бизнес
18-летняя дочь Бориса Немцова вышла замуж
Мама девушки показала фото из ЗАГСа. Дочь политика Бориса Немцова и владелицы PR-агентства Екатерины Одинцовой вышла замуж.
Летидор 05:45
Экономика
В России рассмотрят инициативу об увеличении пособия по безработице
В Федерации полагают, что пособие должно быть как минимум размером с прожиточный минимум в конкретном российском регионе за период с апреля по июнь.
Evo-rus.com 01 августа в 09:18
Политика
Советник Трампа: дружественные отношения с Россией были бы выгодны США
В интервью газете The Washington Post помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен прокомментировал развитие американо-российских отношений.
Коммерсантъ вчера в 20:55
Общество
Исследование ДНК афроамериканцев прояснило историю рабства в США
Оказывается, большинство их везли на территорию США из Нигерии. Были также невольники из Бенина, Сенегала и Гамбии.
RuNews24.ru вчера в 05:00
Экономика
Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром
Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром — Минфин РФ утверждает, что встречные предложения Кипра оказались неприемлемыми.
BFM.ru 08:20
Футбол
В Англии начнут удалять футболистов за умышленный кашель
Красной карточки будут удостоены и те игроки, которые позволяют себе плеваться на поле во время матчей.
Матч ТВ 12:15
Экономика
Предпринимательские доходы россиян упали до минимума за 20 лет
Доля предпринимательских доходов в структуре всех денежных доходов населения России во втором квартале 2020 года снизилась до 3,5%, следует из данных Росстата.
РБК 00:00
Религия
Патриарх Кирилл попросил верующих не верить слухам о его богатстве
Патриарх Кирилл призвал свою паству не верить слухам о его богатстве, которые распространяются в Интернете и СМИ.
Neva.Today вчера в 08:30
Энергетика
В ЦБ заявили о возможности нового падения цен на нефть
В Центробанке России заявили, что затяжной характер пандемии коронавируса в мире может вновь привести к падению цен на нефть.
RT на русском 12:36
Происшествия
В Подмосковье нашли тело потерявшегося десятилетнего мальчика
В Волоколамском городском округе Подмосковья нашли тело потерявшегося десятилетнего мальчика.
RT на русском 12:17
Политика
Около границы с Россией прошла колонна белорусской военной техники
Не исключается, что возможное появление колонны белорусской военной техники связано с недавним инцидентом с задержанием 33 россиян.
RuNews24.ru 01:36
Общество
Бывший король Испании Хуан Карлос I решил покинуть страну
Бывший испанский король Хуан Карлос I сообщил о своем намерении покинуть страну действующему монарху, своему сыну Филиппу VI.
РБК 12:34