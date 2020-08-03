Бывший начальник ГУ МВД по Москве Якунин назначен замглавы ФСИН
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В 2012 году Якунин возглавил ГУ МВД по Москве. Осенью 2016 года он занял пост руководителя оперативного управления МВД и покинул его весной 2019-го.В источнике
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