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RT на русском
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Бывший начальник ГУ МВД по Москве Якунин назначен замглавы ФСИН

В 2012 году Якунин возглавил ГУ МВД по Москве. Осенью 2016 года он занял пост руководителя оперативного управления МВД и покинул его весной 2019-го.В источнике
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Москва 24

Анатолия Якунина назначили заместителем главы ФСИН

Москва 2408:18
РБК

Бывший начальник столичной полиции назначен замглавы ФСИН

РБК08:08
RT на русском

Бывший начальник ГУ МВД по Москве Якунин назначен замглавы ФСИН

RT на русском07:05
Коммерсантъ

Бывший глава московской полиции Якунин стал заместителем директора ФСИН

Коммерсантъ07:18
ТАСС

Бывший начальник ГУ МВД по Москве Якунин назначен замдиректора ФСИН

ТАСС07:12
РИА Новости

Анатолий Якунин стал замглавы ФСИН

РИА Новости07:23
Вечерняя Москва

Экс-начальник московского главка МВД назначен на должность заместителя главы ФСИН

Вечерняя Москва06:57

Белоруссия заказала новый танкер с 85 тыс тонн азербайджанской нефти

Белоруссия заказала новый танкер с азербайджанской нефтью объемом 85 тысяч тонн, его прибытие в украинский порт "Южный" ожидается 4-5 августа, сообщил в понедельник пресс-секретарь белорусского госконцерна "Белнефтехим" Александр Тищенко.
ПРАЙМ03:41
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Джеймс Кэмерон показал съемочной группе готовые сцены из «Аватара 2»

В июне Джеймс Кэмерон вместе с некоторыми членами из съемочной группы вернулся в Новую Зеландию, чтобы продолжить снимать "Аватар 2". В середине марта кинопроизводство ленты пришлось приостановить.
РИА Новости09:34
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Загитова и Щербакова попали в список самых красивых россиянок

Действующая олимпийская чемпионка в женском одиночном фигурном катании Алина Загитова и двукратная чемпионка России по фигурному катанию Анна Щербакова попали в список самых красивых россиянок по версии журнала MenjoyMenjoy.
Газета.Ru10:38

На «Новую газету» составили протоколы о фейках про коронавирус

В статье «Новой газеты» говорилось о неготовности многих больниц и медпунктов в республике к приему больных коронавирусом; в части из них, по данным издания, врачам самим пришлось шить себе средства защиты.
РБК10:40
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DualShock 4 на PS5 будет работать только в играх для PS4

Sony опубликовала небольшой гайд с информацией о том, какие аксессуары и периферия будут работать на PlayStation 5. Для начала, нет, DualShock 4 нельзя использовать с играми для PlayStation 5, однако геймпад PS4 подойдёт для обратной совместимости.
Игромания.ру08:13
2

МИД РФ заявил послу Белоруссии о безосновательном задержании россиян

МИД РФ заявил послу Белоруссии в России Владимиру Семашко о безосновательности задержания 33 россиян в республике, Москва настаивает на объективном совместном расследовании, сообщает российское внешнеполитическое ведомство.
Газета.Ru10:40
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