DualShock 4 на PS5 будет работать только в играх для PS4

Sony опубликовала небольшой гайд с информацией о том, какие аксессуары и периферия будут работать на PlayStation 5. Для начала, нет, DualShock 4 нельзя использовать с играми для PlayStation 5, однако геймпад PS4 подойдёт для обратной совместимости.