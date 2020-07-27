с чего всё началось

Бывший начальник охраны президента Белоруссии Александра Лукашенко и бывший заместитель госсекретаря Совбеза республики Андрей Втюрин приговорен к 12 годам колонии усиленного режима за получение взяток в процессе поставок в страну телекоммуникационного оборудования.

Экономика У доллара проблемы: миллиардеры нашли ему альтернативу В пятницу цена золота с немедленной поставкой в Нью-Йорке поднялась до 1901,3 доллара за тройскую унцию — это многолетний рекорд, и многие эксперты полагают, что штурм уровня 1920 долларов, то есть самой высокой цены на золото, зафиксированной когда-либо, — просто вопрос времени. 88

Спорт Сергей Собянин открыл спорткомплекс «Акватория» на юге Москвы Сергей Собянин открыл спортивный комплекс «Акватория» в рамках реорганизации территории бывшей промзоны «ЗИЛ», сообщает агентство городских новостей «Москва» в понедельник, 27 июля.

Общество Глава ВОЗ заявил об усилении пандемии коронавируса в мире Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус 27 июля на брифинге в Женеве заявил, что пандемия коронавирусной инфекции в мире усиливается. 188

Общество Экс-замглавы Минобрнауки предъявили обвинение в мошенничестве Напомним, 6 июля Тверской суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о заключении под стражу заместителя министра науки и высшего образования Марины Лукашевич по делу о мошенничестве более чем на 50 млн рублей.

Финансы Дефицит бюджета Украины достиг рекорда за пять лет Дефицит госбюджета Украины достиг 300 млрд гривен (более $11 млрд) — это рекорд последних пяти лет.

Происшествия Защита Ефремова попросила суд перенести сроки слушания по делу Защита актера Михаила Ефремова, попавшего в ДТП со смертельным исходом в центре Москвы, направила в суд ходатайство о переносе предварительного слушания его дела на срок после 5 августа. 105

Политика В Кремле оценили телефонный разговор Путина и Зеленского Телефонный разговор президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского был содержательным, конструктивным и деловым, заявил пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков. 32

Общество Тимати сообщил об уходе из Black Star Певец Тимур Юнусов, более известный как Тимати, объявил об уходе из лейбла Black Star, сооснователем которого он является. 155

Общество Вспышка COVID-19 во Вьетнаме вызвана новым типом вируса В правительстве Вьетнама заявили, что вспышка COVID-19 в городе Дананге и ближайших провинциях, где зарегистрированы четыре случая заражения от неизвестных носителей инфекции за последние пять дней, вызвана новым типом вируса, ранее не встречавшимся в стране, передает РИА "Новости". 102

Происшествия В Петербурге задержали мужчину, подозреваемого в убийстве жены По данным следствия, в ночь на 27 июля подозреваемый в ходе ссоры с женой нанес ей не менее трех ударов топором по голове, после чего конечности спрятал в чемодане, а туловище выбросил из окна квартиры. 93