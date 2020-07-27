Общество
Газета.RuБывший начальник охраны Лукашенко приговорен к 12 годам тюрьмы
Суд признал виновным бывшего заместителя госсекретаря Совета безопасности Белоруссии, экс-главу службы безопасности президента Андрея Втюрина в получении взятки в $192 тыс. и приговорил его к 12 годам лишения свободы, пишет портал tut.by.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 06:44, Ашберн
Общество
Потанин отправил два письма по аварии под Норильском в Росприроднадзор
Президент и крупнейший совладелец «Норникеля» Владимир Потанин направил в Росприроднадзор два письма об ущербе от аварии под Норильском.
Компания 06:17
Общество
Во Вьетнаме объяснили вспышку коронавируса
Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 во вьетнамском приморском городе Дананге и ближайших провинциях, где зарегистрированы четыре случая заражения от неизвестных носителей инфекции за последние 5 дней, вызвана новым типом вируса, ранее не встречавшимся в стране, сообщает в понедельник интернет-портал правительства Вьетнама.
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Армия и оружие
Бессрочное перемирие в Донбассе нарушили
Командование Операции Объединенных сил (ООС) Украины сообщило о нарушении самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР) бессрочного перемирия в Донбассе в первый день вступления в силу мер по его обеспечению.
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Тимати объявил об уходе из Black Star
Рэпер Тимати объявил о том, что уходит со своего собственного лейбла Black Star и становится «независимым агентом с полным каталогом и товарными знаками».
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В Кремле ответили на просьбу оценить результаты работы Дегтярева
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает важным, что временно исполняющий обязанности главы Хабаровского края Михаил Дегтярев слушает людей, однако оценивать результаты его работы пока рано.
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Лолита заявила, что планирует выйти замуж в шестой раз
Певица Лолита Милявская, которой наконец удалось развестись со своим пятым мужем, призналась, что планирует шестой брак.
Gazeta.SPb вчера в 20:00
Происшествия
Фургала проверят на причастность к убийству и покушению
Арестованный экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал будет проверен на причастность к убийству и покушению на убийство.
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Для слабовидящих людей создана виртуальная собака-поводырь
МедиаПоток 05:25
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Сотрудники ФСБ задержали поставщиков просроченных аппаратов ИВЛ
В Костроме сотрудники ФСБ задержали поставщиков просроченных аппаратов искусственной вентиляции легких.
Lenta.ru 04:07
Энергетика
Плохие отношения США с Китаем сыграли на руку России, заявил эксперт
Отношения Китая и США находятся в худшем за всю историю состоянии, наряду с более низкой себестоимостью, это помогло России опередить по объемам поставок СПГ американских экспортеров сжиженного природного газа на рынок КНР, прокомментировал РИА Новости ведущий аналитик ИК "Велес Капитал" Александр Сидоров.
РИА Новости 06:39
Шоу-бизнес
Новой ведущей «Дома-2» стала Лариса Гузеева
Лариса Гузеева стала новой ведущей реалити-шоу «Дом-2». Она будет вести шоу «Бородина против Бузовой», сообщает kp.ru.
Культуромания вчера в 12:41
Происшествия
При падении автомобиля в канал под Волгоградом умерли пять человек
Водитель Renault Logan не справился с управлением и съехал в оросительный канал в Волгоградской области, пять человек в машине погибли, сообщили журналистам в пресс-службе ГУМВД по региону.
РИА Новости 05:39
Общество
Сергей Шнуров прибыл в Хабаровск на съёмки фильма о протестующих
Музыкант и политик Сергей Шнуров прилетел в Хабаровск, чтобы снять документальный фильм о протестующих против задержания губернатора региона Сергея Фургала, сообщает радиостанция "Говорит Москва".
DP.RU 03:38
Армия и оружие
В Минобороны сообщили об испытаниях гиперзвуковой ракеты «Циркон»
Испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» успешно завершаются. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства обороны РФ.
Вечерняя Москва вчера в 08:52
Происшествия
Адвокат Ефремова попросил перенести заседание по делу о ДТП
Впоследствии адвокат Ефремова Эльман Пашаев заявил, что актер не считает себя виновником ДТП, а готовность возместить ущерб родственникам Захарова связана с тем, что в происшествии "участвовала его машина".
РИА Новости 05:57
Происшествия
На Кубани за сутки выявили 96 носителей коронавируса
Краснодар, 27 июля 2020, 10:55 — REGNUM 96 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки на территории Краснодарского края, сообщили 27 июля в региональном оперативном штабе.
REGNUM 03:55
Армия и оружие
На смену советскому «Молодцу» придёт российский «Баргузин»
Ветеранские вести вчера в 13:06
Политика
Путин и Зеленский обменялись мнениями по ситуации в Донбассе
Президенты Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонные переговоры, сообщили в Кремле. Разговор состоялся по инициативе Киева.
РИА Новости вчера в 13:46
Гаджеты
6,8 дюйма, 64 Мп, 4300 мА·ч и 5G. Представлен новый смартфон Huawei
Емкость аккумулятора составила 4300 мА·ч, поддерживается быстрая зарядка мощностью 22,5 Вт. Цены уже объявлены: базовая версия с 6 ГБ ОЗУ оценена в $315, вариант с 8 ГБ ОЗУ немного дороже — $340.
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Наталья Штурм сообщила, что сын Бари Алибасова готов похоронить отца
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Политика
Онлайн-голосование на довыборах в Госдуму пройдет в двух регионах РФ
Москва, 27 июля 2020, 13:06 — REGNUM Онлайн-голосование на довыборах в Государственную думу пройдет в Курской и Ярославской областях.
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Общество
В Улан-Удэ два выпускника сдали ЕГЭ по физике на 100 баллов
Стали известны результаты ЕГЭ по физике. В Улан-Удэ два выпускника набрали по 100 баллов.
Байкал-Daily 05:54
Происшествия
Жители Перми спасли утопающую женщину, создав живую цепь
В Перми местные жители спасли женщину, тонувшую в реке Каме. По сообщениям очевидцев, ей на помощь бросился один из прохожих.
RT на русском вчера в 09:00
Происшествия
Кузнецова попросит проверить данные о насилии над детьми в монастыре
Связались с коллегой уполномоченным по правам ребенка (в регионе - ред). По предварительной информации, в настоящее время в монастыре находится 16 несовершеннолетних, некоторые - с родителями, органы опеки осуществляют проверки еженедельно.
РИА Новости 00:05
Политика
В Кремле прокомментировали слова Мааса об участии России в G7
Президент РФ Владимир Путин не выступал с какими-то инициативами по присоединению к работе G7, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, комментируя слова главы МИД ФРГ Хайко Мааса о невозможности включения России в "семерку".
РИА Новости 06:23
Авто
«АвтоВАЗ» начал выпускать новую версию Lada Largus Cross
Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» начал выпускать универсал Lada Largus Cross в комплектации Quest.
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Более 98% заболевших коронавирусом поправляются без особого лечения
Подробнее читайте в эксклюзивном интервью Юрия Киселёва "Известиям": "Более 98% заболевших поправляются без какого-либо лечения"
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Общество
В России предложили ввести уголовную статью за налоговое мошенничество
Отмечается, что связанные с налогами преступления, как правило, квалифицируются по статьям 198-199.2 УК.
Lenta.ru вчера в 21:57