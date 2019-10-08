Происшествия
ИзвестияЭкс-начальник рудника «Мир» найден мертвым в СИЗО
Бывший начальник подземного рудника «Мир» Алексей Буксер найден мертвым в СИЗО города Якутска. Накануне он был арестован по обвинению в нарушении правил безопасности, повлекшем гибель людей. По информации «Известий», Буксер покончил с собой, его тело утром нашли сокамерники.
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Происшествия
Возле крупного рынка в Новосибирске произошла массовая драка
Ведомости вчера в 07:37
Авто
Люди предпенсионного возраста и пенсионеры предпочитают Lada Classic
SpeedMe 06 октября в 10:43
Общество
Врач перечислил признаки рака на теле человека
Известный врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" перечислил симптомы, которые могут говорить о развитии онкологических заболеваний.
Газета.Ru вчера в 18:08
Общество
Объявлены нобелевские лауреаты по физике
Нобелевская премия по физике за 2019 год присуждена Джеймсу Пиблзу (Канада), Мишелю Майору (Швейцария) и Дидье Келозу (Швейцария) за работы в области астрономии и астрофизики, сообщает РИА Новости со ссылкой на Нобелевский комитет Королевской шведской академии наук.
BFM.ru 06:10
Политика
Два комитета ООН приостановили работу из-за проблем с визами США
Шестой комитет Генассамблеи ООН по правовым вопросам приостановил работу вслед за первым комитетом из-за проблем с визами США, сообщил зампостпреда России при организации Геннадий Кузьмин, передает «РИА Новости».
РБК вчера в 16:46
Шоу-бизнес
Анастасию Заворотнюк выписали из больницы в тяжелом состоянии
Журналистам стало известно, что Анастасию Заворотнюк после завершения курса лечения по полису ОМС выписали из частной московской клиники, несмотря на то, что ее состояние остается тяжелым.
Вести.Ru 03:49
Происшествия
Похоронная служба не закопала детские могилы в Барнауле
На Власихинском сельском кладбище в Барнауле похоронная служба оставила незакопанными могилы девятерых человек, в том числе детей, из-за поломки трактора.
Газета.Ru 04:45
Шоу-бизнес
Дочь Ксении Бородиной экстренно прооперировали
10-летняя Маруся попала в больницу. В минувшую пятницу Ксении Бородиной пришлось пережить не самые приятные минуты.
7Дней.ру вчера в 12:00
Армия и оружие
В Кремле прокомментировали вывод войск США из Сирии
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что США не уведомили Россию о выводе войск из Сирии.
Известия 05:43
Здоровье
Краснодарские врачи прооперировали девочку из США с «маской Бэтмена»
В Краснодарском крае девочке из США Луне Феннер сделали первую операцию по удалению родимого пятна на лице.
Газета.Ru 04:16
Происшествия
СК назвал причину смерти актера Марьянова
Причиной смерти актера Дмитрия Марьянова стал сквозной разрыв задней стенки левой общей подвздошной вены с образованием массивной кровопотери.
Известия 06:22
Экономика
Экс-глава «Магнита» нашла новую работу
Бывший генеральный директор «Магнита» Ольга Наумова, покинувшая пост главы ретейлера в июне 2019 года, возглавила логистическую компанию LORUS SCM, основным акционером которой является председатель совета директоров «Соллерс» и основной владелец этой компании Вадим Швецов.
РБК 06:05
Транспорт
«РЖД» подготовила финансовую модель ВСМ Москва — Санкт-Петербург
Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» разработало финансовую модель высокоскоростной магистрали (ВСМ) Санкт-Петербург — Москва.
REGNUM вчера в 14:45
Экономика
Минэкономразвития предложило повысить налоги на малый бизнес
Минэкономразвития предложило увеличить в 2020 году налоги для малого бизнеса на 4,9%, следует из законопроекта, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.
РИА Новости вчера в 14:51
Политика
Глава МИД Украины рассказал о вариантах развития ситуации в Донбассе
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил о трёх основных сценариях развития ситуации в Донбассе.
RT на русском 05:52
Политика
В США Путина поздравили с днем рождения надписью в небе
Газета.Ru вчера в 20:54
Кино
Вышел трейлер шестого сезона «Викингов» с Данилой Козловским
Телепрограмма 04:19
Политика
МИД Украины: Россия добивается отмены саммита в «нормандском формате»
Россия ищет новые основания, чтобы не проводить встречу в «нормандском формате», полагает министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.
Коммерсантъ вчера в 19:04
Общество
Назван регион России с самой высокой смертностью от алкоголя
РБК систематизировал данные региональных органов статистики и федерального Росстата и выяснил, в каких регионах смертность от алкоголя самая высокая.
Российская газета 02:33
Футбол
Сэйв вратаря сборной Португалии признан лучшим в восьмом туре АПЛ
Голкипер «Вулверхэмптона» и сборной Португалии Руй Патрисиу совершил лучший сэйв в восьмом туре Английской премьер-лиги (АПЛ).
Lenta.ru 06:13
Происшествия
ФБР назвало самого активного серийного убийцу в истории США
Федеральное бюро расследований (ФБР) США назвало серийного убийцу с самым большим числом жертв.
Известия 03:25
Авто
Опубликованы первые данные продаж Lada XRAY с «автоматом»
Продажи Lada XRAY Cross с автоматической бесступенчатой трансмиссией, работающей в связке с 1,6-литровым двигателем Renault-Nissan H4m, начались 22 июля.
SpeedMe вчера в 00:35
Политика
Плавучий космодром «Морской старт» перенесут из США в Россию
Плавучий космодром «Морской старт», владельцем которого является российская группа компаний S7, будет отправлен из США в Россию.
Известия 04:49
Общество
Россиянам напомнили о длинных выходных в ноябре
Роструд напомнил россиянам, что в ноябре будут длинные выходные, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:17
Экономика
«Меня разорили чекисты»: Александр Лебедев о войне с банкстерами и запуске русской Tesla
Банкир, владелец СМИ и журналист Александр Лебедев некогда считался одним из богатейших предпринимателей России.
Forbes 00:36
Происшествия
В Домодедово задержали подозреваемого в убийстве 17-летней студентки
РБК 06 октября в 12:56
Экономика
Китай уже десятый месяц подряд наращивает свои золотые резервы
Золотые резервы Китая продолжили расти к сентябрю 2019 года уже 10-й месяц подряд, сообщает агентство Синьхуа.
REGNUM 02:05
Футбол
Уткин назвал Канделаки «немолодой» женщиной
Уткин сравнил Канделаки с колумбийской девушкой и опубликовал видео, где женщина в форму сборной Колумбии набивает мяч.
Pravda.Ru 05:38