Происшествия

ИзвестияИзвестияЭкс-начальник рудника «Мир» найден мертвым в СИЗО

Бывший начальник подземного рудника «Мир» Алексей Буксер найден мертвым в СИЗО города Якутска. Накануне он был арестован по обвинению в нарушении правил безопасности, повлекшем гибель людей. По информации «Известий», Буксер покончил с собой, его тело утром нашли сокамерники.
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Следком РФ по Якутии проводит проверку по факту смерти бывшего начальника рудника «Мир»

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Экс-начальника рудника «Мир» нашли мертвым в СИЗО

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Следком начал проверку по факту смерти бывшего начальника подземного рудника «Мир»

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Бывший начальник рудника «Мир» покончил с собой в СИЗО

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Экс-начальник рудника «Мир» покончил с собой в якутском СИЗО

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Задержанный накануне экс-руководитель рудника «Мир» покончил с собой в следственном изоляторе Якутска

КП - Якутия01:41

Срочно! В Якутске в СИЗО покончил с собой начальник рудника «Мир»?

SakhaPress.ru01:05
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В Кремле прокомментировали вывод войск США из Сирии

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Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил о трёх основных сценариях развития ситуации в Донбассе.
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