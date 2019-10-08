Происшествия

ТАССТАССБывший начальник рудника «Мир» покончил с собой в СИЗО

Как сообщили накануне в СК РФ, суд арестовал двух сотрудников рудника "Мир" - бывшего начальника рудника Алексея Бурксера и бывшего и.о. главного инженера Александра Манна - по делу об аварии на предприятии 4 августа 2017 года, в результате которой погибли восемь человек.
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Экс-начальник рудника «Мир» покончил с собой в якутском СИЗО

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Бывший начальник рудника «Мир» покончил с собой в СИЗО

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Следком начал проверку по факту смерти бывшего начальника подземного рудника «Мир»

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Экс-начальника рудника «Мир» нашли мертвым в СИЗО

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В СК подтвердили самоубийство экс-начальника рудника «Мир»

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Следком РФ по Якутии проводит проверку по факту смерти бывшего начальника рудника «Мир»

Якутия 2402:44

Задержанный накануне экс-руководитель рудника «Мир» покончил с собой в следственном изоляторе Якутска

КП - Якутия01:41
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Минск и Москва на текущей неделе проведут переговоры по газовому контракту на 2020 год, заявил во вторник глава Минэнерго Белоруссии Виктор Каранкевич.
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Названы лауреаты Нобелевской премии по физике

Лауреатами Нобелевской премии в области физики за 2019 год стали Джеймс Пиблз, Мишель Майор и Дидье Келоз.
RT на русском 06:01
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В Кремле оценили слова Лукашенко о роли России в конфликте в Донбассе

Россия никогда не была и не будет стороной конфликта в Донбассе, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя слова президента Белоруссии Александра Лукашенко.
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Минэкономразвития предложило увеличить в 2020 году налоги для малого бизнеса на 4,9%, следует из законопроекта, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.
РИА Новости вчера в 14:51
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Глава МИД Украины назвал сценарии развития ситуации в Донбассе

Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что видит три сценария развития ситуации в Донбассе, один из которых - отказ Киева от контроля над регионом, об этом он сказал в эфире телеканала ICTV.
РИА Новости вчера в 21:26
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Александр Калашников назначен директором ФСИН

"Калашников Александр Петрович" указано на сайте ведомства в разделе "Директор ФСИН России".
ТАСС 06:57
Происшествия

Четыре человека погибли в ДТП под Вологдой

Погибли четыре человека, сообщает Управление МВД по Вологодской области.
Российская газета 03:39
Армия и оружие

Шойгу: армия РФ получила более двух тысяч единиц новой техники за год

За прошедшие месяцы 2019 года российская армия получила более 2,3 тысячи единиц модернизированной военной техники.
ТК Звезда 05:18
Армия и оружие

Главком ВКС попросил командиров убрать из кабинетов цветы и картины

Главнокомандующий Воздушно-космическими силами генерал-полковник Сергей Суровикин распорядился убрать из кабинетов командиров соединений, воинских частей и подразделений цветы и картины.
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Сергей Жуков показал обнаженные ягодицы жены-именинницы Регины Бурд

Сергей Жуков показал фанатам обнаженные ягодицы жены-именинницы. 8 октября Регине Бурд исполнилось 34 года.
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Названы российские цены обновленного Skoda Superb

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«Тайна печати дракона» провалилась в российском прокате

Один из самых дорогих российских фильмов года «Тайна печати дракона» Олега Степченко провалился в прокате.
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Уткин назвал Канделаки «немолодой» женщиной

Уткин сравнил Канделаки с колумбийской девушкой и опубликовал видео, где женщина в форму сборной Колумбии набивает мяч.
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У первого вице-мэра Красноярска прошел обыск

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Два комитета ООН приостановили работу из-за проблем с визами США

Шестой комитет Генассамблеи ООН по правовым вопросам приостановил работу вслед за первым комитетом из-за проблем с визами США, сообщил зампостпреда России при организации Геннадий Кузьмин, передает «РИА Новости».
РБК вчера в 16:46
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Путин в день рождения повысил зарплаты себе и Медведеву

В соответствии с указом № 481, подписанным 7 октября — в день рождения Путина, денежное вознаграждение президента России и председателя правительства «в целях обеспечения социальных гарантий» увеличивается с 1 октября 2019 года на 4,3%.
РБК вчера в 11:10
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В Сбербанке выявили утечку данных о пяти тысячах кредитных карт

Сбербанк выявил новый факт утечки данных кредитных карт клиентов — 5 тыс. учётных записей было продано одной из преступных групп в теневом интернете.
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Бывший гендиректор «Магнита» вошла в руководство «Соллерса»

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ФБР назвало самого активного серийного убийцу в истории США

Федеральное бюро расследований (ФБР) США назвало серийного убийцу с самым большим числом жертв.
Известия 03:25
Политика

Экс-депутата Рады Пашинского арестовали на два месяца

Бывшего депутата Верховной рады Сергея Пашинского арестовали до 4 декабря по делу о нанесении тяжких телесных повреждений.
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Восьмилетний школьник в Йошкар-Оле скончался на уроке физкультуры

REGNUM 06:51
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В Краснодаре прооперировали девочку из США с «маской Бэтмена»

Девочка родилась с меланоцитарным невусом — темным родимым пятном на пол-лица, в ее случае напоминающим по форме маску супергероя Бэтмана.
РБК 07:26
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В России могут запретить крафтовое пиво

В России с 2021 года может прекратиться производство крафтового пива, сообщает RT со ссылкой на Росстандарт.
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Дочь Кирилла Сафонова вышла замуж

Кирилл Сафонов помогает дочери в организации свадьбы.
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В Сети появились отрывки из первой главы книги о Жанне Фриске

В Сети появились отрывки из первой главы книги об умершей от рака Жанне Фриске.
OAnews вчера в 12:25
Политика

Полиция предложила губернатору Уссу попросить у Путина охрану

Начальник главного управления МВД по Красноярскому краю, генерал-лейтенант полиции Александр Речицкий предложил главе региона Александру Уссу обратиться к президенту России Владимиру Путину с просьбой обеспечить его безопасность «как высшего должностного лица Красноярского края».
РБК 05:23
Происшествия

С начала года на Северном Кавказе предотвращено 15 терактов

С начала года на Северном Кавказе предотвращено 15 преступлений террористической направленности и ликвидировано 30 террористических ячеек, сообщил председатель Национального антитеррористического комитета, директор ФСБ Александр Бортников.
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