Как сообщили накануне в СК РФ, суд арестовал двух сотрудников рудника "Мир" - бывшего начальника рудника Алексея Бурксера и бывшего и.о. главного инженера Александра Манна - по делу об аварии на предприятии 4 августа 2017 года, в результате которой погибли восемь человек.

Бывший начальник рудника «Мир» покончил с собой в СИЗО

Шоу-бизнес Анастасию Заворотнюк выписали из столичной больницы Во вторник, 8 октября, стало известно, что Анастасию Заворотнюк выписали из столичной больницы. Об этом сообщает Telegram-канал "Mash".

Политика Дональд Трамп пригрозил уничтожить экономику Турции Президент США Дональд Трамп пригрозил Турции развалом экономики. Свое обращение он написал у себя в Twitter.

Энергетика Минск и Москва проведут переговоры по газу на этой неделе Минск и Москва на текущей неделе проведут переговоры по газовому контракту на 2020 год, заявил во вторник глава Минэнерго Белоруссии Виктор Каранкевич.

Общество Названы лауреаты Нобелевской премии по физике Лауреатами Нобелевской премии в области физики за 2019 год стали Джеймс Пиблз, Мишель Майор и Дидье Келоз.

Политика В Кремле оценили слова Лукашенко о роли России в конфликте в Донбассе Россия никогда не была и не будет стороной конфликта в Донбассе, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя слова президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Экономика Минэкономразвития предложило повысить налоги на малый бизнес Минэкономразвития предложило увеличить в 2020 году налоги для малого бизнеса на 4,9%, следует из законопроекта, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.

Политика Глава МИД Украины назвал сценарии развития ситуации в Донбассе Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что видит три сценария развития ситуации в Донбассе, один из которых - отказ Киева от контроля над регионом, об этом он сказал в эфире телеканала ICTV.

Политика Александр Калашников назначен директором ФСИН "Калашников Александр Петрович" указано на сайте ведомства в разделе "Директор ФСИН России".

Происшествия Четыре человека погибли в ДТП под Вологдой Погибли четыре человека, сообщает Управление МВД по Вологодской области.

Армия и оружие Главком ВКС попросил командиров убрать из кабинетов цветы и картины Главнокомандующий Воздушно-космическими силами генерал-полковник Сергей Суровикин распорядился убрать из кабинетов командиров соединений, воинских частей и подразделений цветы и картины.

Шоу-бизнес Сергей Жуков показал обнаженные ягодицы жены-именинницы Регины Бурд Сергей Жуков показал фанатам обнаженные ягодицы жены-именинницы. 8 октября Регине Бурд исполнилось 34 года.

Авто Названы российские цены обновленного Skoda Superb Российские дилеры Skoda начали продажи обновленного Skoda Superb.

Кино «Тайна печати дракона» провалилась в российском прокате Один из самых дорогих российских фильмов года «Тайна печати дракона» Олега Степченко провалился в прокате.

Футбол Уткин назвал Канделаки «немолодой» женщиной Уткин сравнил Канделаки с колумбийской девушкой и опубликовал видео, где женщина в форму сборной Колумбии набивает мяч.

Политика Два комитета ООН приостановили работу из-за проблем с визами США Шестой комитет Генассамблеи ООН по правовым вопросам приостановил работу вслед за первым комитетом из-за проблем с визами США, сообщил зампостпреда России при организации Геннадий Кузьмин, передает «РИА Новости».

Политика Путин в день рождения повысил зарплаты себе и Медведеву В соответствии с указом № 481, подписанным 7 октября — в день рождения Путина, денежное вознаграждение президента России и председателя правительства «в целях обеспечения социальных гарантий» увеличивается с 1 октября 2019 года на 4,3%.

Происшествия В Сбербанке выявили утечку данных о пяти тысячах кредитных карт Сбербанк выявил новый факт утечки данных кредитных карт клиентов — 5 тыс. учётных записей было продано одной из преступных групп в теневом интернете.

Происшествия ФБР назвало самого активного серийного убийцу в истории США Федеральное бюро расследований (ФБР) США назвало серийного убийцу с самым большим числом жертв.

Политика Экс-депутата Рады Пашинского арестовали на два месяца Бывшего депутата Верховной рады Сергея Пашинского арестовали до 4 декабря по делу о нанесении тяжких телесных повреждений.

Здоровье В Краснодаре прооперировали девочку из США с «маской Бэтмена» Девочка родилась с меланоцитарным невусом — темным родимым пятном на пол-лица, в ее случае напоминающим по форме маску супергероя Бэтмана.

Общество В России могут запретить крафтовое пиво В России с 2021 года может прекратиться производство крафтового пива, сообщает RT со ссылкой на Росстандарт.

Шоу-бизнес Дочь Кирилла Сафонова вышла замуж Кирилл Сафонов помогает дочери в организации свадьбы.

Шоу-бизнес В Сети появились отрывки из первой главы книги о Жанне Фриске В Сети появились отрывки из первой главы книги об умершей от рака Жанне Фриске.

Политика Полиция предложила губернатору Уссу попросить у Путина охрану Начальник главного управления МВД по Красноярскому краю, генерал-лейтенант полиции Александр Речицкий предложил главе региона Александру Уссу обратиться к президенту России Владимиру Путину с просьбой обеспечить его безопасность «как высшего должностного лица Красноярского края».