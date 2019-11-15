Футбол
Sport24.ruЭкс-нападающий «Спартака» Луис Адриано женился на русской девушке
Бывший нападающий «Спартака» Луис Адриано, который в настоящее время играет на родине в Бразилии за «Палмейрас», женился на русской девушке Екатерине Дорожко. Они познакомились в Москве в то время, когда бразилец выступал за «Спартак».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 07:04, Вашингтон
Футбол
Головин не сыграет со сборной Бельгии
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что хавбек национальной команды Александр Головин не будет выступать в матче девятого тура группового отбора чемпионата Европы 2020 года с Бельгией.
Политика
В ЕК отреагировали на заявление Путина о транзите газа через Украину
Еврокомиссия спокойна в вопросе транзита российского газа через Украину и продолжает работать с обеими сторонами над заключением нового контракта, сообщила представитель ЕК Мина Андреева.
Фигурное катание
Медведева и Трусова выступят на этапе Гран-при в Москве
15 ноября в Москве пройдет пятый этап Гран-при по фигурному катанию.
Транспорт
В Петербурге проезд подорожает на 10 рублей
С Нового года в Петербурге на 10 рублей вырастут цены на разовый проезд в общественном транспорте.
Политика
Джонсон не увидел свидетельств вмешательства РФ в британскую политику
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выразил в пятницу уверенность в отсутствии свидетельств того, что Россия действительно вмешивалась в британскую политику.
Общество
В Крыму могут закрыться зоопарк «Сказка» и парк львов «Тайган»
Учредитель и владелец ялтинского зоопарка «Сказка» и парка львов «Тайган» Олег Зубков в своем блоге сообщил о «плохих новостях».
Происшествия
СК подтвердил дело против эксперта по кировскому «пьяному» мальчику
Следственный комитет подтвердил, что в отношении судмедэксперта Сергея Насонова, который нашёл алкоголь в крови погибшего в ДТП шестилетнего мальчика, возбуждено уголовное дело.
Шоу-бизнес
45-летняя Натали снялась в купальнике и рассказала о беременности
Певица на комментарии не отвечала, но потом все-таки не выдержала и решила расставить все точки над «i». Натали опубликовала в Инстаграме фотографию в купальнике, продемонстрировав идеально стройную фигуру.
Культура
«Союзмультфильм» снимет продолжение «Ну, погоди» из 26 серий
По данным опроса ВЦИОМ, "Ну, погоди" является самым любимым мультфильмом россиян.
Общество
Ректора СПбГУ Кропачева избрали в РАН
Ректор Санкт-Петербургского Государственного университета Николай Кропачев по итогам выборов академиков и членов-корреспондентов в Российской академии наук был выбран в отделение общественных наук членкором в секции «право».
Общество
Дмитрий Муратов избран главным редактором «Новой газеты»
Один из основателей "Новой газеты" Дмитрий Муратов стал новым главным редактором издания, за его кандидатуру проголосовали 51,7% сотрудников редакции.
Происшествия
Мужчина избил до потери сознания беременную женщину в трамвае в Москве
Пьяный мужчина избил беременную женщину в трамвае на северо-востоке Москвы. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ГУМВД России.
Энергетика
Польша отказалась продлевать контракт с «Газпромом»
Польская государственная энергетическая компания PGNiG передала «Газпрому» уведомление о желании прекратить закупки российского газа по окончании действующего контракта в 2022 г.: продлевать его Польша не намерена.
Политика
Представитель правительства Украины в Раде отказалась от должности
Представитель кабинета министров Украины в Верховной раде Ирина Верещук отказалась от этой должности.
Политика
CNN сообщил о возможной прослушке Москвой разговора Трампа об Украине
Как сообщили источники CNN, такой разговор — «шокирующее» нарушение правил безопасности, которое с высокой долей вероятности привело к тому, что беседу прослушивали несколько зарубежных спецслужб, в том числе российских.
Шоу-бизнес
Ольга Серябкина рассказала о драке с Леной Темниковой
Однажды - говорит Серябкина в своем интервью - произошёл момент, когда их конфликт с Темниковой перерос в драку.
Происшествия
Отчим признался в убийстве пятилетней девочки в Крыму
На местонахождение тела указал отчим ребенка — он же признался в убийстве и рассказал, что после преступления пытался уехать из страны с младшим сыном, а когда ему не удалось это сделать, вызвал полицию и заявил, что девочка сама ушла из квартиры.
Общество
Роскомнадзор потребовал от «Двача» удалить оскорбления госсимволов
Роскомнадзор потребовал от нескольких сайтов удалить изображения и комментарии, которые, по мнению Генпрокуратуры, оскорбляют Конституцию, гимн, герб и флаг России.
Транспорт
В Госдуме предложили увеличить стоимость шипованных шин
Член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев выступил с предложением увеличить стоимость шипованных автомобильных шин, вместо того чтобы вводить ограничение скорости до 80 км/ч на всех дорогах зимой.
Шоу-бизнес
Алла Пугачева тепло поздравила Лолиту Милявскую с днем рождения
Сегодня знаменитая российская певица Лолита Милявская отмечает свой пятьдесят шестой день рождения.
Происшествия
Вокалистка рок-группы «Маневры» Нади найдена мертвой в Москве
Группа "Маневры" была создана в подмосковном Троицке Надирой и гитаристом Вано.
Общество
Умерла искавшая приемную семью для сына жительница Казани
Жительница Татарстана Айгуль Фазыйлова, боровшаяся с онкологическим заболеванием последней стадии и искавшая приемную семью для сына-дошкольника в одной из телепрограмм, умерла в казанском хосписе, сообщается на сайте учреждения.
Общество
Новый владелец «Интуриста» выведет компанию на IPO
Новый владелец российского туроператора планирует вывести его на IPO после завершения рекапитализации и реструктуризации.
Общество
Самолет-амфибия привлечен к тушению крупного лесного пожара в Крыму
Общество
Авиакомпания Qantas побила рекорд по длительности беспосадочного рейса
Предыдущий рекорд Qantas установила в октябре, тогда самолет Boeing 787-9, впервые совершавший беспосадочный авиарейс из Нью-Йорка в Сидней, провел в воздухе 19 часов и 16 минут.