Политика
Lenta.ruБывший «народный мэр» Горловки оказался украинским шпионом
Бывший «народный мэр» города Горловка в самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Матюха оказался сотрудником Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Об этом он заявил в эфире телеканала «ТСН».
Читать в источнике
Оценить56
с чего всё началось
Как сообщается в сюжете ТСН, на подконтрольную Киеву территорию вернулся разведчик Эдуард Матюха, занимавший высокие должности на территории Донбасса.Московский Комсомолец16:09
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 23:02, Ашберн
Технологии
Новая система не даст курить за рулем или отвлекаться на смартфон
Армия и оружие
С-400 будут развернуты в Турции в автономном режиме
Российские зенитные ракетные системы С-400 будут работать в Турции в автономном режиме, заявил глава турецкого Минобороны Хулуси Акара.
Происшествия
Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий
Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Галина Ещенко предположила, почему историк Олег Соколов мог убить ее дочь.
Авто
Tesla представила электропикап Cybertruck
В дизайн-студии компании Tesla в Хоторне (штат Калифорния, США) состоялась официальная презентация нового электрического пикапа Cybertruck.
Футбол
Бывшего игрока сборной Украины Федецкого обвинили в попытке подкупа судьи
Экс-вице-президент «Карпат» Олег Смалийчук рассказал о неприятном инциденте с участием бывшего игрока сборной Украины Артема Федецкого.
Шоу-бизнес
Южнокорейская певица Гу Хара умерла в возрасте 28 лет
Южнокорейская певица и актриса Гу Хара умерла в возрасте 28 лет, сообщает издание The Vox.
Политика
Жириновский предложил расширить пределы разрешенной самообороны
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский собирается внести в Госдуму законопроект, который расширяет для россиян пределы разрешенной самообороны, сообщает в понедельник газета "Известия".
Политика
Пушков ответил на поддержку Ротару Поклонской
Председатель комиссии Совета Федерации по инфорполитике Алексей Пушков ответил в твиттере депутату Госдумы Наталье Поклонской, поддержавшей Софию Ротару на фоне скандала с выступлениями в России.
Технологии
В Сеть утекли данные более миллиарда пользователей
В Сеть утекли данные более одного миллиарда пользователей.
Экономика
Подсчитана нехватающая до зарплаты сумма у россиян
Стало известно, сколько денег не хватает среднестатистическому заемщику российских микрофинансовых организаций до зарплаты.
Происшествия
В Чите на путях нашли обезглавленное тело мужчины в женской одежде
Гаджеты
Золотые наушники Apple произвели в России
В России компания Caviar запустила золотую версию новых беспроводных наушников Apple AirPods Pro под названием Caviar AirPods Gold Edition.
Финансы
Глава ВТБ порекомендовал хранить сбережения в рублях
Глава ВТБ Андрей Костин рекомендовал хранить сбережения в рублях. Об этом он сообщил в эфире программы «Большая игра» на «Первом канале».
Армия и оружие
Ракетный крейсер «Маршал Устинов» прибыл в Кейптаун
Российская группа ВМФ в составе ракетного крейсера "Маршал Устинов", среднего морского танкера "Вязьма" и спасательного буксира СБ-406 примет участие в первых в истории совместных военно-морских учениях ЮАР, РФ и КНР.
Религия
Глава ПЦУ предложил перенести празднование Рождества на Украине
Предстоятель раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифаний предложил перенести празднование Рождества на 25 декабря.
Здоровье
Минздрав подготовил проект для оптимизации работы поликлиник
В пояснении к проекту говорится, что предусмотренные законопроектом изменения направлены на оптимизацию работы медицинских организаций, сокращение времени ожидания в очереди при обращении граждан, упрощение процедуры записи на прием к врачу, экономию ресурсов системы здравоохранения.
Фигурное катание
Авербух объяснил проблемы Загитовой и Медведевой
Российский хореограф Илья Авербух объяснил, почему фигуристки Евгения Медведева и Алина Загитова проигрывают в конкуренции с более юными россиянками.
Музыка
Светлана Лобода снялась в клипе лидера Rammstein
Интересно, что одну из ролей в видео исполнила певица Светлана Лобода, которой приписывают роман с лидером группы Rammstein - Тиллем Линдеманном.
Здоровье
Телемедицина станет одним из способов проведения медосмотров
Минздрав предложил новый способ проведения медосмотров – с помощью телемедицины. Проект находится на стадии общественного обсуждения.
Политика
Медведев пообещал сохранить советские льготы
Председатель партии «Единая Россия», премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что ни один акт периода СССР, касающийся льгот и прав граждан, не будет аннулирован.
Общество
Умерла президент СПбГУ Людмила Вербицкая
Авто
Названы основные ошибки при сезонной смене шин на автомобилях
Эксперты журнала «За рулем» назвали самые опасные ошибки, совершаемые автовладельцами при сезонной смене колес.
Общество
Азовское море впервые за десятки лет отступило от берега на 100 м
Футбол
Болельщики в Екатеринбурге вновь оскорбили Дзюбу
Политика
Украинцы не способны оценить перемены в Крыму, заявил экс-депутат Рады
Ранее президент Ассоциации Франко-Российский диалог, экс-министр транспорта Франции Тьерри Мариани заявил, что Крым может стать Лазурным берегом.
Политика
Майкл Блумберг официально вступил в борьбу за пост президента США
Бывший мэр Нью-Йорка, один из самых богатых людей в мире Майкл Блумберг официально вступил в президентскую гонку.
Экономика
В ПФР рассказали об индексации неиспользованного материнского капитала
Программа материнского капитала предусматривает компенсацию неиспользованной суммы.
Экономика
Минфин в 2023 году впервые раскроет сводную отчетность госкомпаний
Минфин в 2023 году планирует впервые составить и опубликовать консолидированную финансовую отчетность за 2022 год по всему сектору госуправления: по госкорпорациям и госкомпаниям, унитарным предприятиям и бюджетным учреждениям.