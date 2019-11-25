с чего всё началось

Бывший «народный мэр» города Горловка в самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Матюха оказался сотрудником Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Об этом он заявил в эфире телеканала «ТСН».

Авто Tesla представила электропикап Cybertruck В дизайн-студии компании Tesla в Хоторне (штат Калифорния, США) состоялась официальная презентация нового электрического пикапа Cybertruck.

Политика Жириновский предложил расширить пределы разрешенной самообороны Лидер ЛДПР Владимир Жириновский собирается внести в Госдуму законопроект, который расширяет для россиян пределы разрешенной самообороны, сообщает в понедельник газета "Известия".

Политика Пушков ответил на поддержку Ротару Поклонской Председатель комиссии Совета Федерации по инфорполитике Алексей Пушков ответил в твиттере депутату Госдумы Наталье Поклонской, поддержавшей Софию Ротару на фоне скандала с выступлениями в России.

Гаджеты Золотые наушники Apple произвели в России В России компания Caviar запустила золотую версию новых беспроводных наушников Apple AirPods Pro под названием Caviar AirPods Gold Edition.

Финансы Глава ВТБ порекомендовал хранить сбережения в рублях Глава ВТБ Андрей Костин рекомендовал хранить сбережения в рублях. Об этом он сообщил в эфире программы «Большая игра» на «Первом канале».

Армия и оружие Ракетный крейсер «Маршал Устинов» прибыл в Кейптаун Российская группа ВМФ в составе ракетного крейсера "Маршал Устинов", среднего морского танкера "Вязьма" и спасательного буксира СБ-406 примет участие в первых в истории совместных военно-морских учениях ЮАР, РФ и КНР.

Здоровье Минздрав подготовил проект для оптимизации работы поликлиник В пояснении к проекту говорится, что предусмотренные законопроектом изменения направлены на оптимизацию работы медицинских организаций, сокращение времени ожидания в очереди при обращении граждан, упрощение процедуры записи на прием к врачу, экономию ресурсов системы здравоохранения.

Фигурное катание Авербух объяснил проблемы Загитовой и Медведевой Российский хореограф Илья Авербух объяснил, почему фигуристки Евгения Медведева и Алина Загитова проигрывают в конкуренции с более юными россиянками.

Музыка Светлана Лобода снялась в клипе лидера Rammstein Интересно, что одну из ролей в видео исполнила певица Светлана Лобода, которой приписывают роман с лидером группы Rammstein - Тиллем Линдеманном.

Политика Медведев пообещал сохранить советские льготы Председатель партии «Единая Россия», премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что ни один акт периода СССР, касающийся льгот и прав граждан, не будет аннулирован.