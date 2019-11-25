Политика

REGNUMREGNUMБывший «народный мэр» Горловки работал на украинскую разведку

Признание в шпионаже в пользу Украины сделал бывший «народный мэр» Горловки и член Коммунистической партии ДНР Эдуард Матюха. Об этом 25 ноября сообщает ТСН. По словам шпиона, о его деятельности не знала даже собственная супруга.
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Как сообщается в сюжете
 ТСН, на подконтрольную Киеву территорию вернулся разведчик Эдуард Матюха, занимавший высокие должности на территории Донбасса.
Московский Комсомолецвчера в 16:09

Подробнее о событии

Шпион-хлебопек. ДНР рассказала о «подвигах» агента Матюхи

Телеканал 360°07:44

Бывший «народный мэр» Горловки оказался украинским шпионом

Lenta.ruвчера в 21:21

Бывший «народный мэр» Горловки рассказал о работе на украинскую разведку

Известиявчера в 22:51

Бывший «народный мэр» Горловки признался в работе на украинскую разведку

РБКвчера в 22:09

Мэр крупного донбасского города оказался украинским шпионом

URA.Ruвчера в 21:50

В ДНР назвали информацию об украинском разведчике сочинительством

РИА Новости03:05

СМИ: бывший народный мэр Горловки работал на украинскую разведку

Московский Комсомолецвчера в 16:09
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Общество

В Госдуме поддержали идею сделать 31 декабря выходным днем

В Госдуме одобрили идею губернатора Томской области Сергея Жвачкина, который решил сделать 31 декабря выходным днем по просьбе женщин.
Газета.Ru 06:57
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Лобода появилась в новом клипе лидера Rammstein

Украинская певица Светлана Лобода появилась в новом клипе лидера Rammstein Тилля Линдеманна, опубликованном на Youtube-канале дуэта Lindemann.
Lenta.ru 23 ноября в 17:34
Общество

Совфед одобрил запрет продавать смартфоны без российского ПО

Совет Федерации одобрил закон, предусматривающий обязательную предустановку российского софта на технику, ориентированную на российскую аудиторию.
Известия 07:52
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Тейлор Свифт стала рекордсменом на American Music Awards

Кантри-поп-исполнительнице и автору песен из США Тейлор Свифт вручили шесть наград на ежегодной американской музыкальной премии American Music Awards.
Телеканал 360° 03:38
Энергетика

«Нафтогаз» допустил заключение договора по транзиту газа из России

"Нафтогаз", долго отвергавший любые предложения "Газпрома" о транзите газа через территорию Украины в Европу, сегодня, 25 ноября, пошел на частичный компромисс в переговорах.
Газета.Ru 09:06
Происшествия

После нападения на врача псковские больницы проверят на безопасность

В Псковской детской областной больнице будет организована служебная проверка после нападения на одного из врачей.
REGNUM 08:56
Политика

В Минздраве рассказали о перестановках в руководстве Центра Бакулева

Министр здравоохранения Вероника Скворцова прокомментировала публикации в СМИ об увольнении главы Центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева Лео Бокерии.
РИА Новости 05:51
Общество

Повышение радиационного фона зафиксировано в Южно-Китайском море

Поводом стало повышение радиационного фона в Южно-Китайском море в районе китайского портового города Чжаньцзян.
Общественное телевидение России 22 ноября в 06:12
Политика

Путин обсудил с Совбезом ситуацию на Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза России.
Газета.Ru 07:36
Космос

В России начали строить завод для сборки спутников системы «Сфера»

Компания "Газпром космические системы" начала строительство в подмосковном Щелково сборочного производства космических аппаратов многофункциональной спутниковой системы "Сфера" - конкурента проектам OneWeb и Starlink от SpaceX, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 08:08
Политика

Песков: смерть Вербицкой стала большой утратой для Путина

RT на русском 04:42
Политика

Опрос: почти две трети украинцев одобряют политику Зеленского

Почти две трети населения Украины положительно оценивают действия президента страны Владимира Зеленского.
ТАСС 07:15
Технологии

Более 40% россиян выставляют свои интимные фото в сеть

Около 1% пользователей обмениваются в интернете своими интимными видео и фото, при этом 8% людей столкнулись с такой проблемой, как утечка информации и интимных изображений.43% пользователей предпочитает оставлять медиа при себе и не делятся подобного рода информацией посредством интернета.
Goroday.ru 09:31
Общество

Продюсер Ротару: София Михайловна никогда не спонсировала войну

Вести.Ru 07:08
Политика

Жириновский предложил расширить границы самообороны

Председатель партии ЛДПР Владимир Жириновский призвал в ближайшее время внести законопроект, который позволит не наказывать граждан за превышение правил самообороны в случае применения к ним насилия или такой угрозы.
Газета.Ru 00:23
Космос

«Роскосмос» подтвердил перенос запуска «Прогресс МС-13» к МКС

Запуск космического грузовика "Прогресс МС-13" к МКС перенесен на 6 декабря, изменение графика связано с неисправным бортовым кабелем, сообщили в понедельник в Роскосмосе.
РИА Новости 09:06
Происшествия

В Таиланде умер турист из России

РИА Новости 07:34
Футбол

Клопп считает, что ван Дейк должен получить «Золотой мяч»

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что защитник "красных" Вирджил ван Дейк заслуживает получить "Золотой мяч".
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Происшествия

Грабители украли из сокровищницы в Дрездене бриллиантовые украшения

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Футбол

Фанаты «Спартака» оскорбляли Дзюбу

Московский Комсомолец вчера в 10:21
Спорт

Сборная России проиграла ОАЭ на ЧМ по пляжному футболу

Российская газета вчера в 23:20
Религия

Работа подворья Александрийского патриархата приостановлена в Москве

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл приостановил работу Александрийского подворья в российской столице.
Известия 03:57
Политика

В МИД РФ удовлетворены решением Гааги по «керченскому инциденту»

«Российская Федерация полностью удовлетворена данным решением, в котором учтены все её принципиальные предложения», — говорится в документе.
REGNUM 08:08
Армия и оружие

ЗРПК «Панцирь-С1Э» сбил беспилотники США и НАТО над Ливией

Военное обозрение вчера в 04:51
Политика

Вице-губернатор Петербурга Совершаева вернется работать в полпредство

Вице-губернатор - руководитель администрации губернатора Санкт-Петербурга Любовь Совершаева вернется работать в аппарат полномочного представителя президента в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО).
ТАСС 07:37
Общество

Количество акций протеста в России в 2019 году стало рекордным

Эксперты Центра социально-трудовых прав в своём докладе «Как протестуют россияне» называют эту цифрой рекордом за последние годы, указывая в числе самых популярных причин для акций в третьем квартале увольнения врачей, экологическую ситуацию в Шиесе и выборы в Мосгордуму.
Бел.Ру 03:30
Политика

Путин призвал «терзать и трясти» чиновников по острым вопросам

Путин призвал членов партии «Единая Россия» не дожидаться жалоб граждан, а самостоятельно поднимать острые вопросы, добиваться справедливости на местах.
RuNews24.ru 23 ноября в 07:13
Политика

Лукашенко считает Беларусь ответственной за Калининградскую область

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что его страна несет ответственность за Калининградскую область.
Российская газета 09:21
Технологии

Создатель интернета призывает сделать его безопасным

Британский программист Тим Бернерс-Ли, создавший технологию World Wide Web (Всемирная паутина, WWW), подготовил глобальный план действий под названием "Договор сети", в котором призвал правительства стран, общественность и компании принять все необходимые меры для того, чтобы сделать интернет безопасной, свободной и открытой площадкой.
ТАСС 07:54
Экономика

Совфед одобрил бюджет на 2020-2022 годы

Совет Федерации на заседании в понедельник, 25 ноября, одобрил закон о федеральном бюджете на 2020 год и плановый период 2021- 2022 годов.
Газета.Ru 06:37
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