Политика
РИА НовостиБывший «народный мэр» Горловки признался в шпионаже в пользу Украины
Бывший "народный мэр" города Горловка в самопровозглашенной Донецкой народной республике Эдуард Матюха заявил, что является сотрудником Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины.
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с чего всё началось
Как сообщается в сюжете ТСН, на подконтрольную Киеву территорию вернулся разведчик Эдуард Матюха, занимавший высокие должности на территории Донбасса.Московский Комсомолецвчера в 16:09
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Политика
Песков: смерть Вербицкой стала большой утратой для Путина
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что кончина президента Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) и бывшего ректора вуза Людмилы Вербицкой стала большой утратой для главы России Владимира Путина.
Происшествия
УМВД: чистивший снег на козырьке школы в Приморье мальчик помогал тете
Чистящий снег на козырьке здания школы в Уссурийске ученик шестого класса помогал своей тете-дворнику, сообщил РИА Новости представитель УМВД по региону.
Гаджеты
Huawei представила ноутбуки MateBook D 15 и MateBook D 14
Помимо самого мощного планшета на Android, компания Huawei представила два новых ноутбука MateBook D 15 и MateBook D 14.
Политика
Совфед одобрил закон о признании физических лиц иноагентами
Совет Федерации на пленарном заседании в понедельник одобрил закон, который позволяет наделять физических лиц статусом иностранных агентов.
Политика
Лукашенко назвал Калининград «нашей областью»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что часто употребляет выражение «наша Калининградская область», потому что еще с советских времен республика несла ответственность за этот регион.
Авто
В России подорожают автомобили из-за утильсбора
Ставки утилизационного сбора на автомобили вырастут с января 2020 года.
Политика
США намерены блокировать «Северный поток — 2» через военный бюджет
Конгресс США намерен включить санкции против российского газопровода "Северный поток — 2" в оборонный бюджет страны на 2020 год.
Политика
Песков ответил на вопрос о встрече Путина и Зеленского в Париже
Президент РФ Владимир Путин не планирует отдельной встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским на полях саммита "нормандского формата" в Париже, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Политика
Михаил Мень станет новым главой Российского экологического оператора
Бывший глава Минстроя Михаил Мень станет главой Российского экологического оператора, в настоящее время идёт процесс оформления, заявил вице-премьер Алексей Гордеев.
Общество
Вячеслав Володин предложил заняться «саратовскими двориками»
Гаджеты
Распродажа: Vivo снижает цены на смартфоны в Черную пятницу. Некоторые подешевеют в два раза
В преддверии Черной пятницы компания Vivo объявила о распродаже своих смартфонов.
Шоу-бизнес
Актер Дмитрий Ульянов госпитализирован в тяжелом состоянии
Актер Дмитрий Ульянов госпитализирован в Москве в тяжелом состоянии.
Происшествия
Гособвинение просит приговорить Андрея Куликова к 5 годам колонии
"Прошу суд признать Куликова виновным и назначить ему наказание в виде 5 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима с лишением права занимать соответствующие должности в течение 3 лет", – сказала прокурор.
Энергетика
«Нафтогаз» допустил заключение договора по транзиту газа из РФ
Украинская сторона допускает заключение договора по транзиту российского природного газа на год при соответствии его условий «европейским правилам».
Политика
В Кремле подтвердили подготовку визита Путина в Турцию в январе
Визит президента России Владимира Путина в Турцию в начале января готовится, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Армия и оружие
Вторую субмарину типа «Варшавянка» для ТОФ спустят на воду 26 декабря
Вторую дизель-электрическую подводную лодку проекта 636.3 "Варшавянка" спустят на воду 26 декабря нынешнего года.
Происшествия
Сокровищницу «Зеленый свод» ограбили в Дрездене
В немецком Дрездене в ночь на 25 ноября злоумышленники взломали и ограбили знаменитую сокровищницу "Зеленый свод", где хранятся драгоценности и предметы искусства стоимостью сотни миллионов евро.
Политика
Опрос: почти две трети украинцев одобряют политику Зеленского
Почти две трети населения Украины положительно оценивают действия президента страны Владимира Зеленского.
Происшествия
Неизвестный с ножом напал на врача псковской детской больницы
В Пскове совершено нападение на врача-гематолога Псковской детской областной больницы.
Шоу-бизнес
Сына Елены Яковлевой избили из-за сведенных татуировок
Сына Елены Яковлевой Дениса Шальных избили из-за сведенных с лица татуировок, сообщает портал "Стархит".
Футбол
Погба отказывается играть в «Манчестер Юнайтед»
Французский хавбек "Манчестер Юнайтед" Поль Погба отказывается играть за свою команду.
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП в Амурской области
В Белогорском районе Амурской области на трассе столкнулись две иномарки, в результате аварии погибли пять человек, еще двое пострадали, говорится в сообщении регионального управления МВД.
Политика
Порошенко рассказал об обещании Джулиани
Экс-президент Украины Петр Порошенко поведал об обещании, которое ему давал адвокат американского президента Руди Джулиани во время их встреч.
Спорт
В РУСАДА ожидают серьезных санкций от WADA за допинг
Стоит отметить, что в сентябре прошлого года комиссия по соответствию WADA полностью восстановила статус РУСАДА, наложив несколько обязательств: во-первых, Россия должна была до 31 декабря 2018 года предоставить доступ к базе данных Московской лаборатории, во-вторых, — к допинг-пробам спортсменов.
Авто
RAV4 превратился в кроссовер Toyota Wildlander
Локализованный RAV4 вышел на китайский рынок в начале осени, а Toyota Wildlander подоспеет к концу года.
Единоборства
Александр Емельяненко заявил, что в России нет тех, кто бы победил его
Думаю, в России нет тех, кто победил бы меня, — цитирует Емельяненко sports.ru.
Экономика
В России впервые внесли биткоин в уставной капитал
Сделка удалась только со второй попытки, рассказал генеральный директор компании "Артель" Михаил Успенский: — Когда инвестор предложил внести в уставной капитал биткоин, мы сначала немного оторопели, но потом поняли, что это полностью соответствует российскому законодательству, и пошли на этот шаг.