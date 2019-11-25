с чего всё началось

Бывший "народный мэр" города Горловка в самопровозглашенной Донецкой народной республике Эдуард Матюха заявил, что является сотрудником Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины.

Бывший «народный мэр» Горловки признался в шпионаже в пользу Украины

Политика Песков: смерть Вербицкой стала большой утратой для Путина Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что кончина президента Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) и бывшего ректора вуза Людмилы Вербицкой стала большой утратой для главы России Владимира Путина.

Политика Лукашенко назвал Калининград «нашей областью» Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что часто употребляет выражение «наша Калининградская область», потому что еще с советских времен республика несла ответственность за этот регион.

Политика Песков ответил на вопрос о встрече Путина и Зеленского в Париже Президент РФ Владимир Путин не планирует отдельной встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским на полях саммита "нормандского формата" в Париже, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Политика Михаил Мень станет новым главой Российского экологического оператора Бывший глава Минстроя Михаил Мень станет главой Российского экологического оператора, в настоящее время идёт процесс оформления, заявил вице-премьер Алексей Гордеев.

Происшествия Гособвинение просит приговорить Андрея Куликова к 5 годам колонии "Прошу суд признать Куликова виновным и назначить ему наказание в виде 5 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима с лишением права занимать соответствующие должности в течение 3 лет", – сказала прокурор.

Происшествия Сокровищницу «Зеленый свод» ограбили в Дрездене В немецком Дрездене в ночь на 25 ноября злоумышленники взломали и ограбили знаменитую сокровищницу "Зеленый свод", где хранятся драгоценности и предметы искусства стоимостью сотни миллионов евро.

Происшествия Пять человек погибли в ДТП в Амурской области В Белогорском районе Амурской области на трассе столкнулись две иномарки, в результате аварии погибли пять человек, еще двое пострадали, говорится в сообщении регионального управления МВД.

Политика Порошенко рассказал об обещании Джулиани Экс-президент Украины Петр Порошенко поведал об обещании, которое ему давал адвокат американского президента Руди Джулиани во время их встреч.

Спорт В РУСАДА ожидают серьезных санкций от WADA за допинг Стоит отметить, что в сентябре прошлого года комиссия по соответствию WADA полностью восстановила статус РУСАДА, наложив несколько обязательств: во-первых, Россия должна была до 31 декабря 2018 года предоставить доступ к базе данных Московской лаборатории, во-вторых, — к допинг-пробам спортсменов.

Авто RAV4 превратился в кроссовер Toyota Wildlander Локализованный RAV4 вышел на китайский рынок в начале осени, а Toyota Wildlander подоспеет к концу года.