Политика

REGNUMREGNUMЭкс-«народный мэр» Горловки признался в работе на украинскую разведку

Напомним, Эдуард Матюха стал «народным мэром» Горловки в мае 2014 года. Этот пост он занимал не более месяца, после чего работал в должности первого секретаря горловского комитета Компартии ДНР.
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 ТСН, на подконтрольную Киеву территорию вернулся разведчик Эдуард Матюха, занимавший высокие должности на территории Донбасса.
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