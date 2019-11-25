Политика

Lenta.ruLenta.ruБывший «народный мэр» Горловки оказался украинским шпионом

Бывший «народный мэр» города Горловка в самопровозглашенной Донецкой народной республике Эдуард Матюха оказался сотрудником Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Об этом он заявил в эфире телеканала «ТСН».
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 ТСН, на подконтрольную Киеву территорию вернулся разведчик Эдуард Матюха, занимавший высокие должности на территории Донбасса.
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Комментируя слова концертного директора Ротару о «заказе» на критику в адрес певицы, артист выразил уверенность, что «это всё глупости».
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Один человек получил ранения в результате взрыва, который произошел на автомобильной стоянке в центре Харькова.
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В Москве и Челябинске задержали подозреваемых в терроризме

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В Киеве осквернили памятник Шолом-Алейхему

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