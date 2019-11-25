с чего всё началось

Бывший «народный мэр» города Горловка в самопровозглашенной Донецкой народной республике Эдуард Матюха оказался сотрудником Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Об этом он заявил в эфире телеканала «ТСН».

Общество Врачи предупредили МВД Британии, что Ассанж может умереть в тюрьме Более 60 медиков подписали открытое письмо на имя главы британского МВД Прити Пател с предупреждением, что основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж может скончаться в тюрьме, если срочно не получит врачебную помощь.

Политика Путин и Си Цзиньпин примут участие в запуске «Силы Сибири» Телемост по запуску газопровода "Сила Сибири", в котором примут участие лидеры РФ и КНР - Владимир Путин и Си Цзиньпин, предположительно состоится 2 декабря и будет включать в себя минимум три точки.

Политика В Госдуме прокомментировали идею расширения пределов самообороны По данным издания, статью 37 УК РФ предлагается дополнить пунктом о том, что действия лица, направленные на защиту себя и своей семьи от насилия или угрозы применения насилия либо на защиту своего имущества, не являются превышением пределов необходимой самообороны.

Авто В России с 2020 года вырастут цены на автомобили из-за утильсбора Больше всего ставки вырастут в сегменте легковых автомобилей — в среднем на 110,7%. При этом машины с двигателем до 1 л пострадают меньше (рост на 46,1%), машины с двигателем от 3,5 л — больше (рост на 145%).

Культура Лещенко высказался о скандале вокруг Ротару Комментируя слова концертного директора Ротару о «заказе» на критику в адрес певицы, артист выразил уверенность, что «это всё глупости».

Здоровье Врачи перечислили симптомы дефицита витамина D Сокращение светового дня в осенне-зимний период ведет к уменьшению естественной выработки организмом витамина D. Это чревато проблемами со здоровьем, поэтому медики советуют обращать внимание на симптомы дефицита этого витамина.

Технологии Роскосмос планирует отправить на другие планеты роботов-кентавров Роскосмос рассматривает возможность создания кентавроподобных роботов на шагающей тележке в качестве одной из концепций, которые будут работать на поверхности других планет.

Футбол ЦСКА — Крылья Советов 1:0 В матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги московский ЦСКА обыграл самарские «Крылья Советов» со счётом 1:0. Встреча состоялась в Москве на стадионе «ВЭБ Арена».

Армия и оружие Богданов оценил сроки присоединения SDF к войскам правительства Сирии Ранее замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявил, что РФ готова способствовать переговорам между курдами и Дамаском о присоединении курдских отрядов "Сирийских демократических сил" (SDF) к правительственной армии Сирии.

Происшествия Задержана глава городского округа Чехова В сообщении ГСУ СК РФ по Московской области говорится, что глава городского округа Чехова будет проверяться на причастность к совершению других аналогичных преступлений.

Общество МЧС нашло причину сильного отлива в Азовском море Ветровой сгон воды стал причиной отлива на сотню метров в Азовском море. Об этом сообщили РИА Новости в ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Происшествия Пять человек погибли в результате ДТП в Приамурье Пять человек погибли и ещё двое пострадали при столкновении двух автомобилей в Приамурье. Об этом сообщает региональное отделение МВД.

Политика Сотрудников Росгвардии обяжут представляться В Госдуму внесен законопроект, обязывающий сотрудников Росгвардии представляться гражданам при реализации конкретных служебных полномочий.