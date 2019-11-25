Политика
Lenta.ruБывший «народный мэр» Горловки оказался украинским шпионом
Бывший «народный мэр» города Горловка в самопровозглашенной Донецкой народной республике Эдуард Матюха оказался сотрудником Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Об этом он заявил в эфире телеканала «ТСН».
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с чего всё началось
Как сообщается в сюжете ТСН, на подконтрольную Киеву территорию вернулся разведчик Эдуард Матюха, занимавший высокие должности на территории Донбасса.Московский Комсомолецвчера в 16:09
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Транспорт
Проезд по МЦД станет бесплатным на две недели
Происшествия
Почти 30 детей отравились газом в школе в Нижегородской области
В Нижегородской области 29 детей отравились газом в школе, они госпитализированы.
Общество
Врачи предупредили МВД Британии, что Ассанж может умереть в тюрьме
Более 60 медиков подписали открытое письмо на имя главы британского МВД Прити Пател с предупреждением, что основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж может скончаться в тюрьме, если срочно не получит врачебную помощь.
Теннис
Испания обыграла Канаду и стала обладателем Кубка Дэвиса
Политика
Путин и Си Цзиньпин примут участие в запуске «Силы Сибири»
Телемост по запуску газопровода "Сила Сибири", в котором примут участие лидеры РФ и КНР - Владимир Путин и Си Цзиньпин, предположительно состоится 2 декабря и будет включать в себя минимум три точки.
Политика
Крым создаст трибунал по инциденту в Керченском проливе
Кино
Режиссер «Терминатора: Темные судьбы» отказался работать с Кэмероном
Миллер признал, что в большинстве решений по фильму он "сражался" не только с Кэмероном, но и с продюсером Дэвидом Эллисоном.
Музыка
Представительница Польши заняла первое место на детском Евровидении
Политика
В Госдуме прокомментировали идею расширения пределов самообороны
По данным издания, статью 37 УК РФ предлагается дополнить пунктом о том, что действия лица, направленные на защиту себя и своей семьи от насилия или угрозы применения насилия либо на защиту своего имущества, не являются превышением пределов необходимой самообороны.
Происшествия
В Приморье раздетый ребенок счищал снег с козырька школы
В интернете расспространилась видеозапись, на которой видно, как подросток сбрасывает снег с козырька над входом в школу.
Авто
В России с 2020 года вырастут цены на автомобили из-за утильсбора
Больше всего ставки вырастут в сегменте легковых автомобилей — в среднем на 110,7%. При этом машины с двигателем до 1 л пострадают меньше (рост на 46,1%), машины с двигателем от 3,5 л — больше (рост на 145%).
Культура
Лещенко высказался о скандале вокруг Ротару
Комментируя слова концертного директора Ротару о «заказе» на критику в адрес певицы, артист выразил уверенность, что «это всё глупости».
Здоровье
Врачи перечислили симптомы дефицита витамина D
Сокращение светового дня в осенне-зимний период ведет к уменьшению естественной выработки организмом витамина D. Это чревато проблемами со здоровьем, поэтому медики советуют обращать внимание на симптомы дефицита этого витамина.
Технологии
Роскосмос планирует отправить на другие планеты роботов-кентавров
Роскосмос рассматривает возможность создания кентавроподобных роботов на шагающей тележке в качестве одной из концепций, которые будут работать на поверхности других планет.
Наука
Трудности лечения рака связаны с внехромосомной ДНК
Футбол
ЦСКА — Крылья Советов 1:0
В матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги московский ЦСКА обыграл самарские «Крылья Советов» со счётом 1:0. Встреча состоялась в Москве на стадионе «ВЭБ Арена».
Армия и оружие
Богданов оценил сроки присоединения SDF к войскам правительства Сирии
Ранее замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявил, что РФ готова способствовать переговорам между курдами и Дамаском о присоединении курдских отрядов "Сирийских демократических сил" (SDF) к правительственной армии Сирии.
Происшествия
Дворники с лопатами и ломами устроили массовую драку в центре Москвы
Футбол
Фанаты «Витесса» требуют отставки Слуцкого
Происшествия
СМИ: на стоянке в центре Харькова произошел взрыв
Один человек получил ранения в результате взрыва, который произошел на автомобильной стоянке в центре Харькова.
Происшествия
Задержана глава городского округа Чехова
В сообщении ГСУ СК РФ по Московской области говорится, что глава городского округа Чехова будет проверяться на причастность к совершению других аналогичных преступлений.
Армия и оружие
В Минобороны сообщили об испытаниях нового робота для российской армии
Главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков заявил, что новый робототехнический комплекс (РТК) «Кунгас» прошёл государственные испытания, в 2020 году планируется проведение опытно-войсковой эксплуатации объекта.
Происшествия
В Москве и Челябинске задержали подозреваемых в терроризме
Полиция задержала в Москве и Челябинске четверых подозреваемых в терроризме, сообщает в понедельник южноуральская полиция.
Общество
МЧС нашло причину сильного отлива в Азовском море
Ветровой сгон воды стал причиной отлива на сотню метров в Азовском море. Об этом сообщили РИА Новости в ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
Экономика
Совфед одобрил закон о федеральном бюджете на 2020-2022 годы
Совет Федерации на пленарном заседании одобрил закон о федеральном бюджете на 2020−2022 годы, передает корреспондент ИА REGNUM 25 ноября.
Происшествия
Пять человек погибли в результате ДТП в Приамурье
Пять человек погибли и ещё двое пострадали при столкновении двух автомобилей в Приамурье. Об этом сообщает региональное отделение МВД.
Политика
Сотрудников Росгвардии обяжут представляться
В Госдуму внесен законопроект, обязывающий сотрудников Росгвардии представляться гражданам при реализации конкретных служебных полномочий.
Экономика
«Ведомости»: Медведев одобрил правила инвестирования из ФНБ
Глава российского правительства Дмитрий Медведев подписал проект закона, предложенный Минфином, который позволяет выделять накопленные средства из Фонда национального благосостояния России (ФНБ).
Общество