с чего всё началось

Бывший комиссар молодежного движения «Наши» и экс-депутат Госдумы Роберт Шлегель весной 2019 г. получил гражданство Германии, сообщает издание Süddeutsche Zeitung. По данным издания, Шлегель живет в Мюнхене и работает в компании Acronis, занимающейся информационной безопасностью.

Общество «Газпром» запустил газопровод «Сила Сибири» в Китай Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин дали старт поставкам российского природного газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири».

Гаджеты В свежей MIUI нашли секретные функции фотокамер смартфонов Xiaomi В коде некоторых тестовых прошивок энтузиасты сообщества мобильных разработчиков XDA Developers нашли интересные детали, которые указывают на то, что китайская компания добавит новые функции в приложение камеры.

Политика Путин утвердил использование электрошокеров транспортной полицией Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, который разрешает службам транспортной безопасности использовать электрошокеры.

Политика Зеленский назвал единственный способ прекратить конфликт в Донбассе Владимир Путин и Владимир Зеленский встретятся на полях саммита «нормандской четверки» (России, Украины, Франции и Германии), который пройдет в Париже 9 декабря.

Политика Кремль исключил обсуждение статуса Крыма с Зеленским 22 ноября появилась информация о том, что команда Зеленского активно разрабатывает стратегию возвращения Крыма в состав Украины.

Спорт СМИ: Россия подтвердила факт внесения изменений в базу данных московской лаборатории В отчёте комитета по соответствию WADA сообщается, что в лаборатории работала «команда обнуления», цель которой была скрыть то, что изменения проводились не в ноябре 2015 года Григорием Родченковым, а в декабре 2018-го — перед передачей базы в WADA.