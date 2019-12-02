Политика
ВедомостиБывший депутат Госдумы Роберт Шлегель получил гражданство Германии
Бывший комиссар молодежного движения «Наши» и экс-депутат Госдумы Роберт Шлегель весной 2019 г. получил гражданство Германии, сообщает издание Süddeutsche Zeitung. По данным издания, Шлегель живет в Мюнхене и работает в компании Acronis, занимающейся информационной безопасностью.
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с чего всё началось
Роберт Шлегель, экс-депутат Госдумы и бывший комиссар молодежного движения «Наши», созданного администрацией президента, весной 2019 года получил немецкое гражданство, сообщает Süddeutsche Zeitung.Медиазона04:16
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