Бывший заместитель главы управления собственной безопасности Следственного комитета России (СКР) Александр Ламонов условно-досрочно освобожден (УДО) из колонии. Решение об освобождении по УДО принял Белевский суд Тульской области, сообщает ТАСС.

Бывший офицер СКР Ламонов вышел из колонии по УДО

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