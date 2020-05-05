Коронавирус
КоммерсантъБывший офицер СКР Ламонов вышел из колонии по УДО
Бывший заместитель главы управления собственной безопасности Следственного комитета России (СКР) Александр Ламонов условно-досрочно освобожден (УДО) из колонии. Решение об освобождении по УДО принял Белевский суд Тульской области, сообщает ТАСС.
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Политика
Мэр Нижнего Новгорода Панов уйдет в отставку
Ранее в местных СМИ писали, что Панова приглашали на работу в "Росатом". Владимир Панов стал мэром Нижнего Новгорода в январе 2018 года.
РИА Новости 09:11
Происшествия
В Арабских Эмиратах загорелся небоскреб
Сильный пожар произошел вечером 5 мая в одном из небоскребов в Шардже в Объединенных Арабских Эмиратах.
Вести.Ru 15:49
Политика
США собрались добывать ресурсы на Луне
В течение нескольких недель США начнут официальные переговоры со странами-партнерами в космической сфере, такими как Канада, Япония, европейские страны и ОАЭ, которые, по мнению Америки, придерживаются той же позиции в вопросе добычи ресурсов на Луне.
Lenta.ru 18:47
Общество
В Петербурге демонтируют «символ самоизоляции» в Пискаревском парке
Металлическую конструкцию в Пискаревском парке Санкт-Петербурга, которую жители назвали символом самоизоляции, демонтируют в ближайшее время, так как его установка была сделана незаконно, сообщили в комитете по благоустройству Петербурга.
РИА Новости 16:26
Футбол
Cанчес раскритиковал игру Бензема за «Реал»
Бывший нападающий Уго Санчес раскритиковал игру французского форварда Карима Бензема за мадридский "Реал".
Газета.Ru 18:51
Здоровье
В ВОЗ думают, что первые случаи заражения коронавирусом были в декабре
Напоминаем, что в мире зарегистрировано более 3,4 миллионов случаев заражения коронавирусом.
Gazeta.SPb 13:55
Здоровье
Объяснена низкая смертность в России от коронавируса
Ранняя диагностика позволяет не допускать развития тяжелой формы COVID-19 и обеспечивает низкий уровень летальности в России, заявил директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин в комментарии порталу стопкоронавирус.рф.
РИА Новости 08:24
Финансы
Силуанов сообщил об увеличении расходов бюджета
Расходы бюджета РФ в текущем году для поддержания экономики из-за пандемии коронавируса будут увеличены на 1,07 триллиона рублей, и на этом нужно остановиться, заявил министр финансов Антон Силуанов.
РИА Новости 18:54
Космос
Астрономы находят юпитерианские облачные полосы на ближайшем коричневом карлике
Группа астрономов обнаружила, что у ближайшего известного коричневого карлика, Luhman 16A, наблюдаются признаки облачных полос, похожих на те, которые видны на Юпитере и Сатурне.
AstroNews.ru 14:22
Общество
Отца Нурмагомедова перевезли в одну из больниц Москвы
RT на русском 06:58
Политика
Путин проведет совещание по ситуации с коронавирусом 6 мая
Президент России Владимир Путин 6 мая проведет совещание по ситуации с COVID-19, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Коммерсантъ вчера в 08:04
Футбол
Тимощук: Рибери едва не стал сверлить дверь в туалете, когда кто-то пошутил над ним
Кто-то как-то над Франком пошутил и ушёл в туалет. Так он взял дрель и чуть ли не сверлить дверь начал.
Чемпионат 16:40
Здоровье
В Минздраве оценили защищенность курильщиков от коронавируса
Специалист предупредил, что в ситуации пандемии коронавируса курение несет высокие риски и может оказаться смертельным.
BFM.ru 05:33
Космос
Китай провел первый пуск ракеты «Чанчжэн-5В»
Китай во вторник впервые осуществил пуск своей новейшей ракеты-носителя "Чанчжэн-5B" с прототипом пилотируемого космического корабля нового поколения, говорится в сообщении Программы пилотируемых полетов КНР.
РИА Новости 07:03
Здоровье
Названы самые ранние симптомы коронавируса
Владимир Зайцев, врач-отоларинголог высшей категории, назвал симптомы коронавируса, которые чаще всего наблюдаются у заболевших в первые два-три дня.
Lenta.ru 03 мая в 11:52
Общество
Немецкие медики предупредили о второй и третьей волне коронавируса
Берлин, 5 мая 2020, 14:20 — REGNUM Специалисты из Германии считают, что им придётся столкнуться со второй и третьей волнами распространения нового коронавируса.
REGNUM 07:20
Экономика
Активность в сфере услуг США в апреле упала до рекордного минимума
Деловая активность в сфере услуг США в апреле резко упала до нового рекордно низкого уровня, так как пандемия коронавируса и связанные с этим ограничительные меры привели к закрытию предприятий, о чем свидетельствуют данные индекса менеджеров по закупкам в сфере услуг США от IHS Markit, пишет The Wall Street Journal.
Вести.Ru 11:05
Политика
Трамп: США не имеют отношения к морскому вторжению в Венесуэлу
Президент США Дональд Трамп прокомментировал слова лидера Венесуэлы Николаса Мадуро о ситуации с морским вторжением в Венесуэлу.
Газета.Ru 11:00
Киберспорт
EA в течение года выпустит 14 игр, а число игроков Fallen Order превысило 10 млн
Показатели уже вышедших игр В Star Wars Jedi: Fallen Order сыграли более 10 млн уникальных игроков; В FIFA 20 — 25 млн уникальных игроков; Apex Legends стала самой загружаемой бесплатной игрой на PS4 за 2019 год; Ежегодные показатели The Sims 4 продолжают расти.
Игромания.ру 17:45
Здоровье
В Омске уволился главврач больницы, где ввели карантин
В Омске уволился Георгий Соболев - главврач городской больницы №1, где было выявлено 16 случаев коронавируса COVID-19 и введен карантин.
Газета.Ru 15:29
Экономика
Дворкович заявил, что экономический кризис только начинается
Председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович заявил, что принятые в России меры поддержки малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса достаточны, но основная помощь понадобится компаниям в июне-июле.
Газета.Ru вчера в 14:56
Политика
В сети появилась петиция за отставку Марии Захаровой
На портале Change.org 3 мая появилась петиция, обращенная к МИД, об отставке официального представителя ведомства Марии Захаровой.
ТурДом 03:15
Здоровье
Около 350 медиков в Калининградской области отказались работать
Около 100 врачей и 250 человек среднего медицинского персонала в Калининградской области отказались работать в период борьбы с коронавирусом COVID-19, сообщил министр здравоохранения региона Александр Кравченко.
Коммерсантъ вчера в 12:01
Политика
МИД Чехии направил России ноту с предложением нормализовать отношения
Как отметил министр, обращение в форме ноты с предложением о начале консультаций было направлено России впервые со времени подписания в 1993 году Договора о сотрудничестве и дружественных отношениях.
РИА Новости 13:16
Происшествия
В Таиланде задержаны российские туристы за нарушение режима ЧП
Правоохранительные органы Таиланда задержали на острове Пханган в провинции Сураттхани семь граждан России за нарушение режима чрезвычайного положения.
Газета.Ru 07:15
Игры
Игра Call of Duty взломана через 4 дня после выхода
30 апреля на Blizzard.com появилась обновленная версия «Call of Duty: Modern Warfare 2». Однако, спустя всего 4 дня, хакер EXTERN взломал игру.
Srnsk 04:05
Происшествия
В больнице в Коммунарке уменьшилось число пациентов
Число пациентов в больнице в Коммунарке уменьшилось до 503 человек, следует из инфографики, опубликованной главврачом медучреждения Денисом Проценко на своей странице в Facebook.
РБК вчера в 03:14
Общество
В Минпросвещения допустили перенос сроков проведения ЕГЭ
Решение по срокам проведения ЕГЭ может быть скорректировано после 12 мая.
RT на русском 09:06
Наука
Население Земли может начать сокращаться
Ученые считают, что население в некоторых регионах мира может начать внезапно сокращаться до конца нынешнего века.
ToDay News Ufa 12:31