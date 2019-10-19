Полузащтник "Сочи" Кристиан Нобоа, ранее выступавший за петербургский "Зенит", прокомментировал успехи своего бывшего одноклубника, футболиста сборной России Магомеда Оздоева. Об этом сообщает "Спорт Бизнес Online". Эквадорец считает, что Оздоев оказался в нужное время в нужном месте.

Бывший партнер Оздоева рассказал о его прогрессе

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