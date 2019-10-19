Футбол
Газета.RuБывший партнер Оздоева рассказал о его прогрессе
Полузащтник "Сочи" Кристиан Нобоа, ранее выступавший за петербургский "Зенит", прокомментировал успехи своего бывшего одноклубника, футболиста сборной России Магомеда Оздоева. Об этом сообщает "Спорт Бизнес Online". Эквадорец считает, что Оздоев оказался в нужное время в нужном месте.
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Кристиан Нобоа: «Если бы не моя травма и уход Паредеса, возможно, Оздоев не вышел бы на такой уровень»
Спорт БИЗНЕС Onlineвчера в 05:37
Нобоа: Если бы не моя травма, Оздоев не стал бы играть на таком уровне в «Зените»
Нева Спортвчера в 06:27
Оздоев играет на космическом уровне. Помогли травма Нобоа, уход Паредеса и доверие Семака
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