Экс-замглавы Минфина Нестеренко перешла в правление банка «Открытие»
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Бывший первый заместитель министра финансов Татьяна Нестеренко перешла на работу в банк «ФК Открытие». Там она займёт должность заместителя председателя правления. Об этом в среду сообщает РБК со ссылкой на источник, близкий к правительству, и пресс-службу кредитной организации.В источнике
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Экс-замглавы Минфина Нестеренко перешла на работу в «Открытие»
Нестеренко проработала в Минфине более 20 лет и курировала там формирование бюджета. Нестеренко станет девятым членом правления банка, который возглавляет Михаил Задорнов (министр финансов в 1997–1999 годах).
РБК02:03
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