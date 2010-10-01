Бывший пиар-директор adidas СНГ Николай Петросян рассказал, что экс-президент Российского футбольного союза Сергей Фурсенко лично предлагал идеи дизайнерам для создания игровой формы национальной сборной.

Бывший пиар-директор adidas СНГ: Фурсенко в компании помнят до сих пор

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