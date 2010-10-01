Футбол
ЧемпионатБывший пиар-директор adidas СНГ: Фурсенко в компании помнят до сих пор
Бывший пиар-директор adidas СНГ Николай Петросян рассказал, что экс-президент Российского футбольного союза Сергей Фурсенко лично предлагал идеи дизайнерам для создания игровой формы национальной сборной.
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Происшествия
В Забайкалье шесть человек погибли в ДТП
Российская газета 20:23
Футбол
Тедеско сравнил «Спартак» и «Баварию»
Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско высказался о величии красно-белых и привел в сравнение мюнхенскую "Баварию", передает Sport24.
Газета.Ru 14:22
Футбол
Бернарду Силва дисквалифицирован на один матч за расистский твит
Нападающий «Манчестер Сити» Бернарду Силва дисквалифицирован на один матч первой команды и оштрафован на 50 тысяч фунтов за сообщение в социальных сетях, касающееся товарища по команде Бенджамина Менди.
Sportbox.RU 09:50
Футбол
Футболисты сборной России не хотят играть в новой форме
По имеющейся информации, футболисты национальной команды остались недовольны новой формой и не хотят в ней играть.
Metaratings вчера в 13:33
Общество
Штрафы за хулиганство вырастут в пять раз
По информации издания, новая версия кодекса предусматривает наказание за мелкое хулиганство в виде штрафа в размере 3-5 тысяч рублей (сейчас 500 рублей и 1 тысяча), также допускается назначение обязательных работ до 40 часов.
Lenta.ru 00:35
Авто
Новый Land Rover Defender снимется в новом фильме о Джеймсе Бонде
Land Rover подтвердил, что новый Defender будет играть главную роль в следующем фильме о Джеймсе Бонде.
SpeedMe вчера в 22:17
Политика
Трамп и Эрдоган попытаются решить вопрос с закупкой российских С-400
Президенты США Дональд Трамп и Турции Реджеп Тайип Эрдоган попытаются урегулировать вопрос с приобретением российских комплексов С-400, заявил 13 ноября журналистам американский лидер.
REGNUM 20:24
Политика
Бундестаг принял законопроект об обновленной газовой директиве ЕС
Немецкий парламент (бундестаг) принял законопроект, регулирующий применение поправок к газовой директиве Евросоюза, под который подпадает российский газопровод «Северный поток – 2». Об этом в среду, 13 ноября, сообщает ТАСС.
Известия 12:48
Армия и оружие
В Белоруссию прибыли два самолета Су-30СМ из России
Во вторник в Борисове министр обороны Белоруссии Андрей Равков заявил, что два из закупленных в России истребителя Су-30СМ прибудут в Белоруссию 13 ноября, днем планируется их посадка на аэродроме в Барановичах.
РИА Новости 06:55
Космос
Curiosity обнаружил повышение уровней кислорода на Марсе
Кислород в атмосфере Марса ученые обнаружили достаточно давно, еще при анализе спектров излучения от планеты.
Naked Science 11:07
Происшествия
Главу ростовского ГУ ФСИН арестовали по делу о разглашении гостайны
Согласно решению Ленинского районного суда Ростова-на-Дону, начальника ГУ ФСИН по Ростовской области Муслима Даххаева, обвиняемого в разглашении гостайны, заключат под стражу.
Газета.Ru 13:59
Шоу-бизнес
Мать Ольги Копосовой насмерть сбил поезд
Спросила, какого цвета были волосы у сбитого человека.
Телепрограмма 07:33
Происшествия
Мужчина с ножом напал на детей и учительницу на Ставрополье
Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело на мужчину, напавшего на игровой площадке на детей и учительницу в Ставропольском крае, сообщает пресс-служба ведомства в среду.
Интерфакс 14:15
Происшествия
Убийца аспирантки Соколов дал признательные показания
«Сегодня Соколов отказался от права не свидетельствовать против себя по 51 статье Конституции РФ и дал полные показания в качестве обвиняемого», - цитирует в ленте новостей «ТАСС» адвоката обвиняемого Александра Почуева.
Свободная Пресса 18:05
Общество
«Просто Игорь»: в Сети высмеяли новое название аэропорта в Челябинске
Процесс монтажа вывески с новым названием аэропорта в Челябинске, которому присвоили имя ученого Игоря Курчатова, стал поводом для обсуждений и шуток в Сети.
РИА Новости 18:37
Авто
Соперник Renault Arkana от Volkswagen показан на фото
Разработкой нового бюджетного кроссовера занималось Бразильское подразделении Volkswagen.
Новые автомобили вчера в 21:32
Наука
Белый шум и оптогенетика улучшили слух
Белый шум на фоне звуков помогает эффективнее отличать их друг от друга за счет ограничения активности нейронов слуховой коры.
N+1 05:57
Армия и оружие
NI назвал слабое место США в случае войны с Россией
РИА Новости 20:24
Политика
Туск назвал Россию «стратегической проблемой» Евросоюза
Уходящий глава Евросовета Дональд Туск все пять лет работы на этом посту утверждал лидерам Евросоюза, что Россия является "стратегической проблемой" сообщества, а не "стратегическим партнером".
ТАСС 16:10
Общество
В Москве Кириллу Терешину удалили его «руки-базуки»
Актуальные Новости вчера в 05:42
Шоу-бизнес
Жена 49-летнего Дмитрия Маликова публично осадила дочь
Дочь Дмитрия Маликова после окончания школы поступила в МГИМО на факультет журналистики.
Телепрограмма 07:00
Шоу-бизнес
Волочкова сидит на экстремальной диете и тает на глазах
Балерина, которая никогда не отличалась полнотой, вдруг начала таять на глазах – на достигнутом Анастасия Волочкова останавливаться не хочет.
Gazeta.SPb 19:31
Футбол
Каньенда рассказал о потасовке в раздевалке «Ростова» после матча с ЦСКА в 2006 году
Форвард Исо Каньенда, выступавший за «Ростов» в середине прошлого десятилетия, рассказал, что происходило в раздевалке команды после матча с ЦСКА в октябре 2006 года.
RT на русском вчера в 10:33
Общество
На Россию надвигаются аномальные холода
Основное похолодание придется на юг западной Сибири на 14 ноября. В Новосибирской, Томской и Кемеровской областях ожидается снег, метель.
Российская газета вчера в 21:00
Общество
ФСБ рассекретила дело о зверствах эстонских карателей под Псковом
Имена преступников В документе приведены имена эстонских карателей, совершавших преступления под Псковом в годы Великой Отечественной войны, среди них и те, кто мог скрыться от следствия.
РИА Новости 19:03
Общество
Специалисты назвали способствующие набору веса пищевые привычки
Эксперты порекомендовали для похудения, помимо правильного питания и занятия спортом, избавиться от вредных привычек в еде.
Rostov gazeta 07:47
Шоу-бизнес
Темниковой сорвали три концерта на Дальнем Востоке
Культуромания вчера в 00:13