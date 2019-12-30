Общество

Lenta.ruLenta.ruБывший пленник «Айдара» рассказал о перенесенных в подвале пытках

Доброволец из России Евгений Шаталов, побывавший в плену у националистов украинского батальона «Айдар» и переданный самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР) в рамках обмена пленными, рассказал о перенесенных в заключении пытках. Его слова приводит РИА Новости.
Читать в источнике
Комментировать3
с чего всё началось

Бывший пленник «Айдара» рассказал о перенесенных пытках

Побывавший в плену у украинского националистического батальона "Айдар" и переданный самопровозглашенной Луганской народной республике в рамках обмена пленными доброволец из России Евгений Шаталов рассказал журналистам о перенесенных в заключении пытках.
РИА Новости14:39

Подробнее о событии

Пленник батальона «Айдар» рассказал о перенесённых в заключении пытках

Life.ru18:10

Бывший пленник «Айдара» рассказал о перенесенных пытках

Известия18:09

Топили в тазике: пленник националистов из «Айдара» рассказал о пытках

РЕН ТВ14:53

Доброволец из России рассказал о пытках в украинском плену

News.ru15:37

Участник обмена задержанными между Киевом и Донбассом рассказал о пытках в плену «Айдара»

Комсомольская правда14:59

Бывший пленник «Айдара» рассказал о перенесенных в подвале пытках

Lenta.ru16:31

Бывший пленник «Айдара» рассказал о перенесенных пытках

РИА Новости14:39
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 21:35, Ашберн
Общество

Москвич выиграл в лотерею миллиард рублей

РБК 09:56
Происшествия

Под Волгоградом произошла драка с участием Дедов Морозов

Артисты, одетые в костюмы Дедов Морозов участвовали в потасовке с местными жителями на праздничном мероприятии в Волжском Волгоградской области.
Национальная служба новостей 08:30
Происшествия

В Астрахани загорелся жилой дом на площади 800 квадратных метров

В Астрахани загорелся трёхэтажный жилой дом, площадь пожара составляет 800 квадратных метров.
RT на русском 21:21
Авто

Компания Suzuki обновила кроссовер Ignis

Японская компания Suzuki разработала новую версию кроссовера Ignis.
Goroday.ru 30.12.19 в 10:13
Общество

SmolDaily.ru рассказывает гороскоп для всех знаков зодиака на 2020 год

О поворотах судьбы, любви и неудачах расскажет SmolDaily.ru в новогоднем гороскопе.
SmolDaily вчера в 01:31
Шоу-бизнес

Утяшева показала разгромленную после Нового года квартиру

Телеведущая Ляйсан Утяшева показала погром в квартире после новогодней ночи. Видео опубликовано в ее историях в инстаграме.
РИА Новости 12:09
Армия и оружие

Американские дроны начали летать у границ России парами

Если ранее у границ России чаще появлялись разведывательные самолеты Boeing P-8 Poseidon ВВС США, то в последнее время их сменили беспилотники Global Hawk, действующие парами.
Московский Комсомолец 07:01
Общество

Название Голландия официально перестало существовать

Название Голландия для обозначения Нидерландов официально перестало существовать с 1 января 2020 года.
Известия 17:54
Здоровье

Врачи предупредили о вреде алкоголя при посещении бани

Напомним, к медицинским противопоказаниям посещения бани относятся заболевания сердечно-сосудистой системы, почек, печени и дыхательных путей.
Волгоградская правда 10:34
Происшествия

Пропавший в Благовещенске двухлетний мальчик найден живым

В Благовещенске нашли двухлетнего ребенка, которого мать потеряла накануне в неизвестном месте.
Вести.Ru 04:33
Гаджеты

Раскрыты характеристики и цены флагманов Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro

Для покупки Xiaomi Mi 10 предложат в версиях 8/128 ГБ, а также в версиях с 8 или 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ ПЗУ.
Astera вчера в 06:59
Хоккей

Канада (до 20) – Чехия (до 20): прогноз на хоккей от Владимира Вуйтека

Хоккейный эксперт сайта Legalbet Владимир Вуйтек предлагает ставку на уверенную победу сборной Канады в матче молодёжного чемпионата мира.
Legalbet 30.12.19 в 12:33
Гаджеты

Xiaomi выпустит обновленную версию популярного Redmi Note 8

По словам инсайдера Мукул Шармы, который является проверенным источником, китайский гигант Xiaomi готовит новую модификацию смартфона Redmi Note 8. Ожидается, что компания его выпустит уже в ближайшее время.
Ferra 09:30
Наука

Следы упавшего 780 тыс. лет назад астероида нашли в Лаосе

Известия вчера в 19:10
Шоу-бизнес

Александр Петров публично признался в любви Стасе Милославской

Instagram Актриса Стася Милославская опубликовала в своем Instagram фотографию с Александром Петровым.
РЕН ТВ 08:17
Общество

Трудовые книжки стали электронными

С нового года трудовые книжки станут электронными. Но при этом и бумажные еще останутся в ходу - по желанию работников.
Российская газета 01:51
Армия и оружие

Балтийский флот получит «охотников на акул»

Первые модернизированные противолодочные вертолёты Ка-27М, которые ещё называют «охотниками на акул», поступят на вооружение Балтийского флота в 2020 году.
News.ru 19:35
Общество

МЧС предложило в обязательном порядке эвакуировать граждан из зон ЧС

МЧС разработало законопроект, обязывающий граждан эвакуироваться из зон чрезвычайных ситуаций при соответствующем решении уполномоченных на это комиссий.
РИА Новости 19:41
Армия и оружие

Минобороны РФ получило второй вертолет Ми-38Т

Минобороны РФ получило второй по счету вертолет Ми-38Т. Эту машину создали на базе гражданского вертолета Ми-38 с дооснащением.
АБН вчера в 22:31
Общество

Нарколог предостерег от смертельно опасного способа борьбы с похмельем

Брюн добавил, что алкоголь в организме перерабатывается от трех дней до трех недель.
Известия 18:41
Общество

Первый канал отключил комментарии к новогоднему обращению Путина

Пользователи социальных сетей обратили внимание, что госканалы, такие как Первый канал и «Россия 24», скрыли комментарии и счетчик лайков/дизлайков к новогоднему видеообращению президента России Владимира Путина, сообщает Znak.com.
МР7.ру 10:40
Общество

В США могут запретить некоторые ароматизированные смеси для e-сигарет

Президент США Дональд Трамп объявил, что «некоторые ароматизированные смеси» для электронных сигарет будут запрещены к продаже «на какой-то период времени».
Коммерсантъ 19:32
Армия и оружие

В США пообещали разгромить российский флот в Арктике если потребуется

Avia.pro 20:23
Хоккей

Сборная России разгромила Германию на молодежном чемпионате мира

Сборная России по хоккею победила команду Германии в заключительном матче группового этапа молодежного чемпионата мира (игроки не старше 20 лет), который проходит в Чехии.
РИА Новости вчера в 11:29
Музыка

Назван победитель восьмого сезона шоу «Голос»

По результатам зрительского голосования победителем восьмого сезона музыкального проекта Первого канала "Голос" стал Аскер Бербеков с 66% голосов.
Газета.Ru 16:14
Энергетика

Цены на нефть незначительно снижаются во вторник утром

Нефтяные котировки незначительно снижаются на мировом товарно-сырьевом рынке в начале торговой сессии в последний день уходящего года.
Московский Комсомолец 30.12.19 в 21:48
Общество

В Киеве прошел марш с факелами в честь Бандеры

Украинцы устроили в Киеве марш с факелами в честь 111-й годовщины со дня рождения лидера украинских националистов Степана Бандеры.
Lenta.ru 13:59
Финансы

Рубль завершает 2019 год в плюсе на 10,84%

Основными факторами ослабления доллара, вероятно были низкие объемы, повышенный аппетит к рисковым активам, вызванный комментариями США относительно торговой сделки, а также продолжающиеся операции РЕПО ФРС США.
REGNUM вчера в 00:06
Здоровье

Список жизненно необходимых лекарств расширился на 24 позиции

Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов с 1-го января расширился на 23 позиции, теперь он включает 758 наименований.
Общественное телевидение России 06:32
Происшествия

Эксперты заявили о снижении числа авиакатастроф и погибших в них людей

Число жертв авиакатастроф сократилось более, чем в два раза: в 2018 при крушениях самолетов погибли 534 человека, а в 2019 году - 257 человек.
РИА Новости 20:58
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Айдар
Подразделение Сухопутных войск Вооружённых Сил Украины, ранее являвшееся 24-м батальоном территориальной обороны «Айдар» Луганской области.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное