Побывавший в плену у украинского националистического батальона "Айдар" и переданный самопровозглашенной Луганской народной республике в рамках обмена пленными доброволец из России Евгений Шаталов рассказал журналистам о перенесенных в заключении пытках.

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Доброволец из России Евгений Шаталов, побывавший в плену у националистов украинского батальона «Айдар» и переданный самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР) в рамках обмена пленными, рассказал о перенесенных в заключении пытках. Его слова приводит РИА Новости.

Бывший пленник «Айдара» рассказал о перенесенных в подвале пытках

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