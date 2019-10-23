с чего всё началось

Экс-глава госкорпорации «Курорты Северного Кавказа» Ахмед Билалов был арестован 22 октября во Флориде, США, сообщает газета The Miami Herald.

Здоровье Медики назвали причины появления камней в почках Российские медики объяснили, по какой причине в почках образуются камни. По их словам, ряд продуктов провоцирует рост камней.

Происшествия Появилось видео с места перестрелки в Ростовской области В результате перестрелки на хуторе Чернозубов погибли пять человек, еще двух раненых доставили в больницу.

Кино Представлен трейлер боевика «Бладшот» с Вином Дизелем Кинокомпания Sony Pictures опубликовала первый дублированный трейлер фантастического боевика «Бладшот», главную роль в котором исполнит голливудский актер Вин Дизель.

Экономика У Силуанова нашли пентхаус в Москве за полмиллиарда рублей Пентхаусы в «Андреевском» продаются по цене 1,8 миллиона рублей за квадратный метр.

Армия и оружие Турция объявила о приостановке операции в Сирии Вашингтон и Анкара 17 октября договорились о приостановке военной операции Турции на 120 часов и выводе курдских формирований из 30-километровой буферной зоны на границе Турции и Сирии, которую Анкара намерена контролировать самостоятельно.

Происшествия В Британии нашли грузовик с 39 трупами В английском городе Грейс, графство Эссекс, нашли грузовик с 39 трупами.

Шоу-бизнес Евгения Феофилактова продемонстрировала публике своего жениха В своем инстаграме Феофилактова опубликовала совместные фото с женихом, который подписан там как Majd Geagea.

Политика Путин и Макрон обсудили условия встречи в «нормандском формате» В понедельник, 21 октября, президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном, главной темой которых стала ситуация вокруг Украины и, в частности, проведения саммита «нормандского формата».

Общество Жену Зеленского раскритиковали за оскорбление императора Японии Елена и Владимир Зеленские посетили прием в честь императора Японии Нарухито.

Общество Госпитализирована Елена Малышева Госпитализирована телеведущая Елена Малышева. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.

Политика Власти Гонконга официально отозвали законопроект об экстрадиции Глава исполнительной власти Гонконга Кэрри Лам в начале сентября публично пообещала официально отозвать законопроект из парламента после того, как возобновится его работа с 16 октября после длительного перерыва.

Политика Посол США на Украине дал показания против Трампа Дональд Трамп в обмен на военную помощь Киеву требовал от Владимира Зеленского публично пообещать провести расследование против Хантера Байдена, заявил временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор.

Политика Россия намерена возобновить рейсы на курорты Египта В ближайшее время будет решен вопрос о восстановлении авиарейсов между Россией и курортами Египта.

Хоккей Овечкин встретил своего кумира в Калгари Флери выступал в НХЛ с 1988 по 2003 год в составе «Калгари», «Колорадо», «Рейнджерс» и «Чикаго», проведя в общей сложности 1161 матч на позиции крайнего форварда и набрав 1167 (489+678) очков.

Общество Онколог сообщил проверенные способы снизить риск рака Методы перечислил онколог, доктор медицинских наук, профессор Николай Жуков. По его словам, одним из фактором риска является лишний вес.

Экономика Силуанов ответил на вопрос о 15 млн бедных без поддержки государства В эфире «Первого канала» в программе «Право на справедливость» министру финансов Антону Силуанову задали вопрос, почему из 19 млн россиян, находящихся за чертой бедности, за поддержкой к государству обратились лишь 4,2 млн человек.

Экономика Нобелевский лауреат счёл мифом пользу от снижения налогов Банерджи считает, что необходимо поднять налоги для богатых людей и «раздать деньги» людям, чтобы они могли их потратить, а это, в свою очередь, будет увеличивать инвестиции.

Экономика Россияне перестали обращать внимание на цены в продуктовых магазинах Россияне стали меньше обращать внимание на цены в продуктовых магазинах, но более требовательно относятся к удобству.

Шоу-бизнес Меган Маркл рассказала о жизни в королевской семье В картине 38-летняя Меган рассказала о том, с какими трудностями она регулярно сталкивается, с тех пор как стала членом королевской семьи.

Спорт Мария Ласицкене выиграла еще и Всемирные военные игры Прославленная прыгунья в высоту Мария Ласицкене уверенно победила в своей дисциплине на Всемирных военных играх.

Политика Президенты Германии и Украины обсудили ситуацию в Донбассе «Достижение мира в Донбассе и завершение кровопролития является безусловным приоритетом для меня и моей команды», — заверил Штайнмайера Зеленский.

Шоу-бизнес Галкин присоединился к троллингу Гузеевой Подписчики Галкина оставили немало положительных отзывов о Гузеевой.

Общество Телефонные мошенники придумали новый способ кражи денег Ранее в Центробанке сообщили, что мошенники с помощью технологии подмены телефонных номеров начали выдавать себя за сотрудников финансовых организаций, чтобы под видом блокировки подозрительных транзакций похищать денежные средства клиентов.

Спорт Палата представителей США приняла антидопинговый Акт Родченкова Палата представителей Конгресса США приняла Акт Родченкова, который вводит уголовную ответственность за участие в сговорах, нацеленных на использование допинга в спорте.