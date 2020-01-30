Происшествия
ВедомостиБывший полицейский признался, что подбросил Голунову наркотики
Бывший полицейский Денис Коновалов, обвиняемый по делу Ивана Голунова, признался, что подбросил журналисту наркотики, и сказал, что сделал это по указанию своего начальника Игоря Ляховца. Об этом «Интерфаксу» рассказал адвокат Алексей Коврижкин, который представляет интересы Ляховца.
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с чего всё началось
Как считает следствие, не позднее 6 июня 2019 года сотрудники УВД по ЗАО Роман Феофанов, Денис Коновалов, Максим Уметбаев и Акбар Сергалиев под руководством Игоря Ляховца приобрели и подложили журналисту "Медузы" Голунову наркотики, в результате чего в отношении журналиста было возбуждено уголовное дело.Интерфакс08:30
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Обвиняемый по делу Голунова полицейский дал показания против своего начальника - адвокат
Интерфакс - Россия08:23
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