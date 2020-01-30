Происшествия

ВедомостиВедомостиБывший полицейский признался, что подбросил Голунову наркотики

Бывший полицейский Денис Коновалов, обвиняемый по делу Ивана Голунова, признался, что подбросил журналисту наркотики, и сказал, что сделал это по указанию своего начальника Игоря Ляховца. Об этом «Интерфаксу» рассказал адвокат Алексей Коврижкин, который представляет интересы Ляховца.
Читать в источнике
Комментировать570
с чего всё началось

Обвиняемый по делу Голунова полицейский дал показания против своего начальника

Как считает следствие, не позднее 6 июня 2019 года сотрудники УВД по ЗАО Роман Феофанов, Денис Коновалов, Максим Уметбаев и Акбар Сергалиев под руководством Игоря Ляховца приобрели и подложили журналисту "Медузы" Голунову наркотики, в результате чего в отношении журналиста было возбуждено уголовное дело.
Интерфакс08:30

Подробнее о событии

Адвокат заявил о показаниях против обвиняемого по делу Голунова

РБК08:45

Экс-полицейский признался, что подбросил наркотики журналисту Голунову

РИА Новости09:30

Арестованный экс-полицейский сообщил, кто приказал подбросить наркотики Голунову

ТАСС08:59

Обвиняемый по делу Голунова экс-полицейский дал показания против своего бывшего начальника

Агентство Москва08:55

Обвиняемый по делу Голунова экс-полицейский дал показания против своего начальника

Москва 2409:32

Экс-полицейский признался, что подбросил наркотики Голунову по указанию начальника

Коммерсантъ08:44

Обвиняемый по делу Голунова полицейский дал показания против своего начальника - адвокат

Интерфакс - Россия08:23
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 13:59, Ашберн
Происшествия

На лайнере Diamond Princess в Японии сняли карантин

Известия вчера в 21:19
Происшествия

В США убили 20-летнего рэпера Pop Smoke

Американского рэпера Pop Smoke убили в Лос-Анджелесе. Об этом Rolling Stone сообщил представитель местной полиции.
РИА Новости 11:01
Биатлон

Логинов выступает на чемпионате мира с травмированным коленом

Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев рассказал, что Александра Логинова беспокоят проблемы с коленом.
Metaratings 10:26
Общество

Путин в Санкт-Петербурге почтит память Анатолия Собчака

Pravda.Ru вчера в 09:35
Единоборства

Александр Емельяненко рассказал о спарринге с Кадыровым

В своем Instagram спортсмен опубликовал видео, сказав, что идет на спарринг с президентом Чечни Рамзаном Кадыровым.
Газета.Ru вчера в 15:52
Спорт

Тренер прокомментировал наезд норвежского лыжника на Большунова

Тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Эйрик Мюр Носсум прокомментировал обвинения россиянина Александра Большунова в адрес норвежца Симена Хегстада Крюгера в "нечестной игре".
РИА Новости 07:51
Гаджеты

Продажи Xiaomi Mi 10 Pro уже стартовали

Новинку раскупили за 60 секунд. Смартфон Xiaomi Mi 10 Pro уже поступили в продажу на китайском рынке, сообщает «iXBT».
Моя Москва.онлайн вчера в 07:25
Армия и оружие

В ЛНР заявили, что остановить Украину смог лишь патруль ОБСЕ

Деловое.ТВ 10:57
Финансы

Сбербанк временно повышает максимальную ставку розничных вкладов

Сбербанк в среду повысит максимальную ставку розничного вклада вопреки рынку, следует из сообщения банка.
Ведомости вчера в 06:40
Общество

Сбежавшая из больницы пациентка прокомментировала увольнение главврача

Сбежавшая из карантина по коронавирусу пациентка Алла Ильина, которую по решению суда вернули под наблюдение в больницу имени Боткина в Петербурге, не связывает увольнение главного врача с серией побегов из медучреждения.
РИА Новости 09:50
Общество

Население «мутит воду», но администрация Петрозаводска «все порешала»

Возмущение депутата Александра Анишина вызвали публикации сайта "Столица на Онего", в которых сообщалось о протесте жителей Петрозаводска, разгоревшемся после внезапного и масштабного сноса деревьев в парке "Каменный бор".
Столица на Онего 02:54
Авто

Экспортная Lada Riva стала такой же редкой, как Pagani Zonda

По итогу составлен рейтинг, в котором Lada Riva заняла первое место, как самое редкое транспортное средство.
Car.ru 11:42
Политика

В США прокомментировали обращение Венесуэлы в Гаагский суд

Спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс прокомментировал обращение властей Венесуэлы в Гаагский суд.
RT на русском 12:36
Гаджеты

Смартфон iPhone SE 2 могут представить уже 31 марта

Бюджетный смартфон iPhone SE 2 или iPhone 9 могут представить уже в конце марта.
iReactor вчера в 04:43
Хоккей

Хоккеист Задоров назвал футболиста Тарасова недалеким

Защитник хоккейного клуба «Колорадо» Никита Задоров считает, что российский футболист Дмитрий Тарасов показал себя не с лучшей стороны, когда в начале 2020 года поздравил молодежную сборную России по хоккею с победой на чемпионате мира.
Известия 12:39
Фигурное катание

Олимпийская чемпионка Сотникова перенесла операцию

Gazeta.SPb вчера в 13:25
Общество

Сенатор пристыдил звезд из-за жалоб на размер пенсий

Сенатор предположил, что дожив до пенсионного возраста, многие звезды удивляются размеру выплат, сравнивая их со своими гонорарами.
РИА Новости 13:53
Футбол

Голландский игрок «Краснодара» восхитился российской медициной

РИА Новости 06:33
Футбол

«Урал» сыграл вничью с «Ригой» Кононова

«Урал» в товарищеском матче сыграл вничью с «Ригой», которую возглавляет экс-главный тренер «Спартака» Олег Кононов (1:1). Екатеринбуржцы на 84-й минуте пропустили с пенальти, а через пять минут забил Андрей Панюков.
Спорт-Экспресс 12:27
Происшествия

Мантуров оказался на борту сообщившего о неисправностях SSJ100

В московском аэропорту Внуково совершил посадку самолет Sukhoi Superjet 100, у которого сработал датчик неисправности, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
РБК вчера в 14:50
Гаджеты

В Microsoft признали опасным обновление Windows 10

Пользователям Microsoft предоставила инструкцию, в которой подробно описано, как можно удалить обновление.
Astera вчера в 14:44
Культура

Умер актер из «Гладиатора» и «Трои» Джон Шрэпнел

РИА Новости 13:37
Общество

Врачи подписали открытое письмо в поддержку фигурантов дела «Сети»

Российские врачи подписали открытое письмо в поддержку фигурантов дела «Сети» (организация признана террористической и запрещена в РФ) и потребовали отменить приговор.
Коммерсантъ 11:52
Игры

GTA IV вернут в Steam 19 марта в виде полного издания

Вес полной GTA IV составит 22 Гб, а для тех у кого игра уже есть, придётся загрузить 6 Гб.
The GEEK 08:58
Футбол

«Ливерпуль» проиграл «Атлетико» в матче плей-офф Лиги чемпионов

Российская газета вчера в 17:05
Гаджеты

Подразделение Сбербанка представило свой первый гаджет

ToDay News Ufa вчера в 01:06
Экономика

Чистая прибыль «Роснефти» в 2019 году выросла на 29%

Чистая прибыль "Роснефти" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) увеличилась по итогам 2019 года по сравнению с предыдущим годом на 29% и достигла 708 млрд рублей против 549 млрд рублей в 2018 году.
ТАСС 04:01
Авто

Эксперты поделились первыми впечатлениями после тест-драйва российской версии Skoda Karoq

Поначалу разработчики локализовали более дорогой и крупный Kodiaq, а теперь пришла очередь компактного Karoq, сборка которого недавно началась на предприятии в Нижнем Новгороде.
OAnews 12:43
Общество

Россию обязали выплатить €50 млрд по делу ЮКОСа

Об обязанности Российской Федерации выплатить более 50 миллиардов евро бывшим акционерам ЮКОСа сообщает ТАСС.
iReactor вчера в 04:44
Здоровье

Тюмень справилась с паникой и своих не бросила

Две недели карантина в санатории «Градостроитель» сменили панику в социальных сетях, неприязнь и хэштег #спаситеТюмень знакомым девизом «своих не бросаем».
Ридус 13:23
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Иван Голунов
Российский журналист
Российский журналист-расследователь. Корреспондент отдела расследований интернет-издания «Медуза», ранее публиковался в «Ведомостях», российском Forbes, РБК и других СМИ.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное