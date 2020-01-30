Происшествия

ВедомостиВедомостиБывший полицейский признался, что подбросил Голунову наркотики

Бывший полицейский Денис Коновалов, обвиняемый по делу Ивана Голунова, признался, что подбросил журналисту наркотики, и сказал, что сделал это по указанию своего начальника Игоря Ляховца. Об этом «Интерфаксу» рассказал адвокат Алексей Коврижкин, который представляет интересы Ляховца.
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с чего всё началось

Обвиняемый по делу Голунова полицейский дал показания против своего начальника

Как считает следствие, не позднее 6 июня 2019 года сотрудники УВД по ЗАО Роман Феофанов, Денис Коновалов, Максим Уметбаев и Акбар Сергалиев под руководством Игоря Ляховца приобрели и подложили журналисту "Медузы" Голунову наркотики, в результате чего в отношении журналиста было возбуждено уголовное дело.
Интерфакс08:30

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Обвиняемый по делу Голунова экс-полицейский дал показания против своего начальника

Москва 2409:32

Экс-полицейский признался, что подбросил наркотики Голунову

РИА Новости09:30

Обвиняемый по делу Голунова полицейский дал показания против своего начальника - адвокат

Интерфакс - Россия08:23

Обвиняемый по делу Голунова экс-полицейский дал показания против своего бывшего начальника

Агентство Москва08:55

Адвокат заявил о показаниях против обвиняемого по делу Голунова

РБК08:45

Экс-полицейский признался, что подбросил наркотики Голунову по указанию начальника

Коммерсантъ08:44

Арестованный экс-полицейский сообщил, кто приказал подбросить наркотики Голунову

ТАСС08:59
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Иван Голунов
Российский журналист
Российский журналист-расследователь. Корреспондент отдела расследований интернет-издания «Медуза», ранее публиковался в «Ведомостях», российском Forbes, РБК и других СМИ.
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