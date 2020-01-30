Происшествия
ВедомостиБывший полицейский признался, что подбросил Голунову наркотики
Бывший полицейский Денис Коновалов, обвиняемый по делу Ивана Голунова, признался, что подбросил журналисту наркотики, и сказал, что сделал это по указанию своего начальника Игоря Ляховца. Об этом «Интерфаксу» рассказал адвокат Алексей Коврижкин, который представляет интересы Ляховца.
Читать в источнике
Оценить692
с чего всё началось
Как считает следствие, не позднее 6 июня 2019 года сотрудники УВД по ЗАО Роман Феофанов, Денис Коновалов, Максим Уметбаев и Акбар Сергалиев под руководством Игоря Ляховца приобрели и подложили журналисту "Медузы" Голунову наркотики, в результате чего в отношении журналиста было возбуждено уголовное дело.Интерфакс08:30
Подробнее о событии
Показать все источники
Обвиняемый по делу Голунова полицейский дал показания против своего начальника - адвокат
Интерфакс - Россия08:23
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 17:03, Ашберн
Экономика
В Госдуму внесен закон об индексации пенсий работающим пенсионерам
В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий восстановление с 2020 года индексации пенсий работающим пенсионерам.
Шоу-бизнес
Сын Елены Яковлевой показал лицо без татуировок
Единственный наследник российской актрисы Елены Яковлевой Денис Шальных поделился с пользователями Сети фото, на котором его лицо изображено без татуировок.
Наука
В пещерном кладбище неандертальцев обнаружена новая «цветочная могила»
В знаменитой иракской пещере Шанидар ученые нашли новые останки неандертальца.
Общество
Дочь Спилберга решила стать порнозвездой
Впервые Микаэла поделилась новостями о желании стать порнозвездой в социальных сетях в начале февраля.
Футбол
«Атлетико» с минимальным счётом победил «Ливерпуль»
Ответная игра состоится в Англии 11 марта. Ранее ГЛАС сообщал прогноз на матч «Атлетико» - «Ливерпуль».
Общество
Российские мужчины заняли 3-е место среди самых некрасивых в мире
Шоу-бизнес
Алсу призналась в покупке голосов для дочери Микеллы на шоу «Голос»
Признаюсь, что покупала голоса, но только в том количестве, которое было разрешено правилами Первого канала.
Экономика
Кудрин назвал сумму неизрасходованных средств федерального бюджета
Расходы федерального бюджета РФ в 2019 году в количестве 1,122 трлн рублей оказались неосвоенными, заявил 19 февраля журналистам глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
Общество
ФСБ введёт дополнительные меры безопасности к Евро-2020 в Петербурге
В среду, 19 февраля, ФСБ России опубликовала проект президентского указа о мерах безопасности во время проведения мероприятий чемпионата Европы по футболу в Петербурге в 2020 году.
Общество
Самолет с эвакуируемыми украинцами вылетел из Уханя
В ночь на 20 февраля из китайского города Ухань вылетел самолет авиакомпании SkyUp, эвакуирующий украинцев.
Музыка
Игорь Крутой назвал достойного представлять Россию на Евровидении
Композитор Игорь Крутой высказал мнение о том, кто мог бы представлять Россию на конкурсе "Евровидение" в Роттердаме в мае.
Происшествия
В Японии на круизном лайнере Diamond Princess сняли карантин
Японские власти сняли карантин на круизном лайнере Diamond Princess, который стоит рядом с японским портовым городом Йокогама к югу от Токио.
Армия и оружие
Беспилотник ВВС США подлетал к границам России
Ранее NEWS.ru сообщал, что 16 декабря два стратегических беспилотника ВВС США Global Hawk совершили многочасовые разведывательные полёты у границ России в районе Балтики.
Политика
В Белом доме опровергли предложение Трампа о помиловании Ассанжа
С 2012 года Ассанж скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне, после того как в Швеции его обвинили в сексуальных домогательствах и изнасиловании, а в США ожидали его экстрадиции.
Футбол
ЦСКА обыграл «Картахену» в контрольном матче
Политика
Премьер Чехии: саммит ЕС не принесет договоренность о новом бюджете
Начинающийся в четверг саммит Евросоюза не принесет договоренность о бюджете на 2021-2027 годы из-за слишком большой разницы во взглядах отдельных стран на ныне предлагаемый проект бюджета, в котором отдается предпочтение интересам богатых государств, заявил в среду журналистам чешский премьер Андрей Бабиш.
Технологии
Mail.ru Group готовится к запуску видеосервиса «Смотри Mail.ru»
Mail.ru Group планирует запуск специального сервиса «Смотри Mail.ru».
Общество
Китай включил «Арбидол» в список препаратов для лечения коронавируса
Кроме «Арбидола» в новой версии плана указаны еще несколько препаратов для тестирования: хлорохинфосфат и рибавирин в комбинации с интерфероном, а также лопинавиром или ритонавиром.
Авто
Great Wall вернется в Россию спустя 4 года
Автомобильный бренд Great Wall, который ушел из России 4 года назад.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл прекратят королевские обязанности с апреля
Позднее в Букингемском дворце сообщили, что с весны 2020 года Гарри и Меган перестанут выполнять королевские обязанности на постоянной основе, не уточнив даты.
Общество
Перед концертом памяти Собчака журналистам измерили температуру
За час до начала концерта памяти Анатолия Собчака у всех журналистов, которые посетили мероприятие, проверили температуру.
Культура
Бегущая строка на канале «Россия 24» удивила зрителей
Бегущая строка в новостях телеканала «Россия 24» удивила телезрителей.
Музыка
В Лондоне вручили музыкальную премию Brit Awards
На стадионе O2 в Лондоне 18 февраля прошла ежегодная церемония вручения музыкальной премии Brit Awards, которую называют британским аналогом американской «Грэмми».
Единоборства
Рамзан Кадыров подрался на улице с Александром Емельяненко
В описании к публикации Рамзан Кадыров рассказал, что сейчас усердно готовится к поединку с прославленным боксёром Александром Емельяненко.
Политика
Мишустин освободил от должности замминистра труда Петрову
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин освободил Светлану Петрову от должности заместителя министра труда и социальной защиты РФ по ее просьбе.
Космос
В Оренбургском планетарии прокомментировали «День рождения» Плутона
Сегодня, 18 февраля, исполнилось 90 лет со дня открытия планеты Плутон. В Оренбургской области это астрономическое тело видно в телескоп.