Как считает следствие, не позднее 6 июня 2019 года сотрудники УВД по ЗАО Роман Феофанов, Денис Коновалов, Максим Уметбаев и Акбар Сергалиев под руководством Игоря Ляховца приобрели и подложили журналисту "Медузы" Голунову наркотики, в результате чего в отношении журналиста было возбуждено уголовное дело.

с чего всё началось

Бывший полицейский Денис Коновалов, обвиняемый по делу Ивана Голунова, признался, что подбросил журналисту наркотики, и сказал, что сделал это по указанию своего начальника Игоря Ляховца. Об этом «Интерфаксу» рассказал адвокат Алексей Коврижкин, который представляет интересы Ляховца.

Происшествия Сотрудники «Ростелекома» задержаны по делу о картеле на 788 млн рублей В результате ущерб от картельного сговора составил примерно 788 млн руб. В пресс-службе "Ростелекома" подтвердили, что в их офисах проходят следственные мероприятия, уточнив, что компания "активно сотрудничает с правоохранительными органами, предоставляя всю необходимую информацию".

Политика В Конституции могут закрепить неприкосновенность экс-президентов Член рабочей группы по изменениям в Конституции, председатель Союза женщин России Екатерина Лахова предложила закрепить в основном законе принцип неприкосновенности бывших президентов РФ.

Политика Парламент Эстонии принял антироссийскую резолюцию по Второй мировой Парламент Эстонии в среду принял резолюцию "Об исторической памяти и фальсификации истории", в которой осуждается позиция России по историческим событиям перед началом Второй мировой войны, сообщила пресс-служба парламента.

Общество Гражданам Китая временно запретили въезд в Россию Власти РФ временно запретили въезд в Россию гражданам Китая в целях туризма, работы и в частных целях.

Музыка Названы победители премии Brit Awards Торжественная церемония вручения Brit Awards состоялась вечером 18 февраля в лондонском зале O2 Arena.