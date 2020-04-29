Происшествия

Lenta.ruLenta.ruБывший полковник-миллиардер Захарченко пропал в московском СИЗО

В начале апреля Захарченко был этапирован в Москву из мордовской колонии, где отбывал срок по первому делу, чтобы начать знакомиться с материалами своего нового дела о получении взяток на 1,4 миллиарда рублей. Однако до сих пор адвокаты к нему попасть не могут.
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с чего всё началось

Дмитрий Захарченко пропал в «Кремлевском централе»

Адвокат бывшего полковника Захарченко Валерия Туникова сообщила правозащитникам, что 28 марта его перевели из колонии в Мордовии, где он отбывал срок по своему первому делу, в спецблок СИЗО «Матросская Тишина».
Коммерсантъ10:19

Подробнее о событии

Бывший полковник-миллиардер Захарченко пропал в московском СИЗО

Lenta.ru11:37

Адвокаты заявили о «пропаже» экс-полковника Захарченко в СИЗО

Forbes13:21

Адвокаты осужденного экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко не могут его найти

Эхо Москвы13:02

Полковник-миллиардер Захарченко пропал в СИЗО

URA.Ru12:06

СМИ пишет о «пропаже» полковника Захарченко в столичном СИЗО

РИА Новости17:59

Стало известно об исчезновении Захарченко в московском СИЗО

Взгляд.ру11:22

Дмитрий Захарченко пропал в «Кремлевском централе»

Коммерсантъ10:19
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Здоровье

Ученый сравнил смертность от коронавируса и свиного гриппа

Заведующий кафедрой инфекционных болезней Саратовского государственного медицинского университета, профессор Андрей Шульдяков провел исследование, в рамках которого сравнил уровень смертности от коронавирусной инфекции и свиного гриппа.
Москва 24 11:07
8
Происшествия

СМИ назвали суицид причиной смерти главы нижегородского ГИБДД

Высокопоставленный полицейский возглавлял управление ГИБДД по Нижегородской области с 2014 года, имел государственные и ведомственные награды.
РИА Новости 16:03
2
Общество

Подмосковье вышло на плато по коронавирусу

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион вышел на плато по количеству заражений COVID-19.
BFM.ru 10:45
1,4K
Наука

Создали стабильно светящиеся в темноте растения

Создали стабильно светящиеся в темноте растения, об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 13:38
115
Космос

Роскосмос приостановил создание космического ядерного буксира

РИА Новости вчера в 18:20
21
Общество

В США начались массовые закупки мешков для трупов

Представители агентства заявили, что процесс покупки был начат, для того чтобы увеличить запасы мешков для тел и их производство на будущее, исходя из количества, которое может понадобится в «худшем» случае.
Lenta.ru 18:13
1
Общество

Назван регион России с самой благоприятной ситуацией по коронавирусу

Наиболее благоприятная эпидемиологическая ситуация по коронавирусу среди всех регионов России наблюдается в Калининградской области, заявил 29 апреля президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов.
Известия 18:27
20
Авто

Новый кроссовер Geely HaoYue представили официально

Китайский автомобильный гигант Geely официально рассекретил новую модель паркетника HaoYue.
Faktom вчера в 06:47
4
Авто

В РФ Kia привезет новый кроссовер Kia XCeed

Автоновости дня 10:37
9
Общество

Режим КТО ввели в Екатеринбурге

Известия 18:58
Происшествия

В магазине в Москве покупателю откусили часть уха

РБК 13:11
224
Общество

ИИ предсказал пик эпидемии коронавируса в России

Пик эпидемии коронавируса придется на первую декаду мая, а в Москве это произойдет на несколько дней раньше, такой вывод сделал первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин на основе построенной банком модели, которая может предсказывать сроки пика эпидемии COVID-19 в России.
Live24 01:07
930
Гаджеты

Google может представить Pixel 4a в середине мая

Предполагается, что запуск Pixel 4a будет проходить таким же образом, как и в случае с Pixel 4. Напомним, смартфон Pixel 4 производитель представил 15 октября прошлого года, сразу же открыв возможность оформления предзаказа.
3DNews 11:17
Политика

На Украине намерены помешать завершению проекта «Северный поток — 2»

Макогон добавил, что завершение строительства «Северного потока — 2» приведёт к потере оставшихся 50 млрд куб. м.
RT на русском 06:44
1,1K
Общество

США планируют выпустить 100 млн доз вакцины от коронавируса к декабрю

Нью-Йорк, США, 30 апреля 2020, 01:01 — REGNUM В администрации президента США Дональда Трампа планируют пройти все этапы создания вакцины от коронавируса в ускоренном темпе и выпустить 100 млн доз до конца 2020 года, передаёт агентство Bloomberg со ссылкой на осведомлённые источники.
REGNUM 18:01
Киберспорт

Виртуальный концерт Трэвиса Скотта в Fortnite покорил миллионы игроков

За концертом наблюдали 27 миллионов игроков. Fortnite — одна из самых популярных игр в мире, которая меняет будущее прямо здесь и сейчас.
Чемпионат 18:25
10
Шоу-бизнес

Победительница «Голос. Дети» ответила на сообщения о подтасовках

Олеся Казаченко ответила на все комментарии, рассказав, что она из обычной семьи и у ее родителей попросту не хватило бы денег.
NewInform 08:41
4
Хоккей

ЦСКА предлагает увеличить потолок зарплат в КХЛ

Ранее в лиге был введён твёрдый потолок зарплат в 900 млн. рублей, после чего совет директоров организации запустил заочное голосование по вопросу увеличения планки до 1,3 млрд.
Sport.ru 14:29
Политика

Армия Хафтара объявила о приостановке боевых действий

Триполи, 30 апреля 2020, 00:28 — REGNUM Ливийская национальная армия (ЛНА) маршала Халифы Хафтара прекращает ведение боевых действий в Ливии, заявил официальный представитель ЛНА Ахмед аль-Мисмари, передает телеканал Al Hadath.
REGNUM 17:28
Общество

В России прекращаются продажи листового чая Lipton и Brooke Bond

Крупнейший в мире производитель чая компания Unilever прекратит продажу листового чайя по брендами Lipton и Brooke Bond России.
Тавто.Ру 05:51
588
Армия и оружие

Армейских генералов лишат каракулевых шапок

Нововведения лишают генералов и адмиралов, а также полковников и капитанов I ранга Вооруженных сил России права носить шапки из каракуля черного и серого цвета с козырьком.
Коммерсантъ 09:08
241
Футбол

Аршавин рассказал, почему он перешел в «Кубань», а не в «Краснодар»

Спорт-Экспресс 13:54
Здоровье

Участники митинга во Владикавказе посетили больницу с COVID-19

Участники несанкционированного митинга во Владикавказе, не верившие в существование коронавируса, изменили свое отношение, посетив больницу с зараженными, сообщил глава Северной Осетии Вячеслав Битаров.
РИА Новости 15:25
4
Происшествия

Мэр иркутского города рассказал о подозреваемых в поджоге леса

Известия 12:22
2,4K
Общество

СКК восстановит нарушенное после ремонта благоустройство

СКК восстановит нарушенное благоустройство после ремонта сетей на 150 участках. Приступить к работам по благоустройству планируют в мае.
Сахалин.Инфо 19:12
Политика

Премьер Чехии не видит необходимости в высылке российского посла

Ситуация в отношениях с Россией, связанная с обвинениями в адрес Москвы в подготовке покушения на пражских политиков, не требует выдворения из Чехии российского посла, заявил премьер Андрей Бабиш.
Коммерсантъ 04:57
1K
Хоккей

Стали известны планы НХЛ по дате и формату возобновления сезона

Стало известно, когда Национальная хоккейная лига планирует возобновить розыгрыш сезона.
Vprognoze.ru 16:06
1
Армия и оружие

Корабли ВМС США атаковали и захватили венесуэльское судно

Несколько часов назад, недалеко от территориальных вод Сальвадора, корабль ВМС США и корабль Береговой охраны США атаковали без видимых причин венесуэльское морское судно и захватили его.
Avia.pro 10:41
Кино

Умер актер из фильма «Миллионер из трущоб» и «Жизнь Пи» Ирфан Кхан

Mockva.ru 05:07
25
Общество

Песков надеется, что Россия вышла на плато по коронавирусу

Отвечая на вопрос, произошел ли сейчас выход на плато, представитель Кремля заметил, что "можно робко на это надеяться, все-таки лучше быть оптимистами".
ТАСС 18:53
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Дмитрий Викторович Захарченко
Российский полковник
Сотрудник органов внутренних дел Российской Федерации, полковник полиции, кандидат экономических наук. Получил известность в результате скандала в сентябре 2016 года, когда Захарченко, занимавшему на тот момент должность временно исполняющего обязанности начальника одного из управлений Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России, были предъявлены обвинения в коррупции и злоупотреблении полномочиями, а сам он был арестован и уволен из органов внутренних дел.
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