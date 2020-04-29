Происшествия
Lenta.ruБывший полковник-миллиардер Захарченко пропал в московском СИЗО
В начале апреля Захарченко был этапирован в Москву из мордовской колонии, где отбывал срок по первому делу, чтобы начать знакомиться с материалами своего нового дела о получении взяток на 1,4 миллиарда рублей. Однако до сих пор адвокаты к нему попасть не могут.
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с чего всё началось
Адвокат бывшего полковника Захарченко Валерия Туникова сообщила правозащитникам, что 28 марта его перевели из колонии в Мордовии, где он отбывал срок по своему первому делу, в спецблок СИЗО «Матросская Тишина».Коммерсантъ10:19
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За концертом наблюдали 27 миллионов игроков. Fortnite — одна из самых популярных игр в мире, которая меняет будущее прямо здесь и сейчас.
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Премьер Чехии не видит необходимости в высылке российского посла
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Хоккей
Стали известны планы НХЛ по дате и формату возобновления сезона
Стало известно, когда Национальная хоккейная лига планирует возобновить розыгрыш сезона.
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Армия и оружие
Корабли ВМС США атаковали и захватили венесуэльское судно
Несколько часов назад, недалеко от территориальных вод Сальвадора, корабль ВМС США и корабль Береговой охраны США атаковали без видимых причин венесуэльское морское судно и захватили его.
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